Nemzeti Sportrádió

Kane-tizenegyesre Raúl Jiménez-büntető – őrület az Aztékban

CS. M.CS. M.
2026.07.06. 04:37
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam
Foci vb 2026
1 órája

Őrület az Aztékban: öt gól, két 11-es és egy kiállítás – Anglia ha nehezen is, de legyőzte Mexikót

Jude Bellingham két perc alatt két gólt szerzett, de Jarell Quansah kiállítása után nagyot kellett küzdeni a háromoroszlánosoknak.

 

foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam
Legfrissebb hírek

Statisztika: Diego Maradona óta Jude Bellingham az első, aki duplázott az Azték Stadionban

Foci vb 2026
7 perce

Mexikó 2013 óta először, összesen harmadszor kapott ki az Azték Stadionban – statisztika

Foci vb 2026
13 perce

Ezt érdemes végighallgatni: Harry Kane-nek nem maradt hangja a meccs végi interjúra – VIDEÓ

Foci vb 2026
32 perce

Thomas Tuchel: Mindig visszavetett minket valami, amikor lendületbe kerültünk, de nem zuhantunk meg

Foci vb 2026
49 perce

Hihetetlen meccs volt: Anglia továbbjutott Mexikó ellen

Foci vb 2026
1 órája

Őrület az Aztékban: öt gól, két 11-es és egy kiállítás – Anglia ha nehezen is, de legyőzte Mexikót

Foci vb 2026
1 órája

Videók: gólözön a szünet előtt – Bellingham 99 másodperc alatt duplázott, majd jött Quinones

Foci vb 2026
2 órája

Bellingham duplájával Anglia vezet Mexikó ellen az Aztékban – félidő

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik