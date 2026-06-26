Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: öt párharc biztos, három valószínű, de a legjobb harmadikok helyzete is tisztulni látszik

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.26. 07:20
Sadio Mané (Fotó: Getty Images)
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Összesen immár hat kvartettben véget ért a csoportkör a 2026-os, észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon magyar idő szerint péntek hajnalra. Már csak 2 nap maradt hátra a csoportkörből, tisztul a kép, mutatjuk a Football Meets Data összeállításait.

 

Íme, a párharcok! Négy már biztos, de valójában öt, az is 99.9%... 

Íme, az ágrajz:

A csoportharmadikok között is valójában csak három kérdés maradt... 

 

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