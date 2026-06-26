Vb 2026: öt párharc biztos, három valószínű, de a legjobb harmadikok helyzete is tisztulni látszik
Összesen immár hat kvartettben véget ért a csoportkör a 2026-os, észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon magyar idő szerint péntek hajnalra. Már csak 2 nap maradt hátra a csoportkörből, tisztul a kép, mutatjuk a Football Meets Data összeállításait.
Íme, a párharcok! Négy már biztos, de valójában öt, az is 99.9%...
Íme, az ágrajz:
A csoportharmadikok között is valójában csak három kérdés maradt...
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