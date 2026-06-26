Vb 2026: öt párharc biztos, három valószínű, de a legjobb harmadikok helyzete is tisztulni látszik

It would take a series of unfortunate events for 🇵🇾 Paraguay to miss out on a place in R32 as one of 8 best thirds.



Most hurt by the 🇦🇺 v 🇵🇾 draw:



📉 -14% 🇰🇷 Group A

📉 -7% 🇩🇿🇦🇹 Group J

📉 -7% 🇸🇳🇮🇶 Group I

📉 -4% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Group C

📉 -3% 🇭🇷🇬🇭🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Group L

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👉 Full probabilities and… pic.twitter.com/VCyEXgoT4x