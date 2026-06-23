Statisztikák: Haaland rekordokat halmozott – ez lesz a legjobb vb-aranycipőcsata valaha?

Erling Haaland elképesztő. 59 gólnál jár a norvég válogatottban, mindösszesen 52 fellépés alatt. Az elmúlt 100 évben neki van a legjobb gól/meccs mutatója a válogatott futballban azon játékosok közül, akik eljutottak legalább 50 gólig.

Erling Haaland for Norway:



59 goals

52 matches



He has the best goal per match ratio by any player with 50+ international goals in the last 100 years. pic.twitter.com/B7uWULf2Fd — StatMuse FC (@statmusefc) June 23, 2026

Csúcs! Haaland az idei vb-n szerzett négy góljával már most a norvég válogatott legeredményesebb világbajnoki gólszerzője valaha.

🚨 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗: Erling Haaland has become Norway's all-time top goalscorer at the World Cup and he's now scored two braces in a row. The robot has scored four goals in two games.



His stats for his country are an absolute JOKE. 🇳🇴🤯 pic.twitter.com/4xGFMd5CjE — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 23, 2026

Rekordhalmozás. Mindösszesen két olyan játékos van vb-történelemben, aki az első két világbajnoki mérkőzésén eljutott legalább 2-2 gólig: Harry Kane (2018) és mostmár Erling Haaland. Azon labdarúgókból is csak hat van összesen, akik első két vb-meccsükön egyaránt gólt szereztek, köztük az említett két úriemberrel és Kocsis Sándorral 1954-ből, aki meg sem állt a négyes sorozatig.

6 - Erling Haaland is the sixth player to score multiple goals in each of his first two FIFA World Cup appearances:



1930 🇦🇷 Guillermo Stabile (first 3)

1954 🇭🇺 Sándor Kocsis (first 4)

1958 🇫🇷 Just Fontaine

1974 🇵🇱 Grzegorz Lato

2018 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane

2026 🇳🇴 Erling Haaland



Arrival. pic.twitter.com/baX4hfG3Jr — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2026

A legjobb vb-aranycipőcsata valaha? Két kör után Lionel Messi vezet 5 góllal, de már Kylian Mbappé és Erling Haaland is 4-4 találattal áll, miközben Harry Kane (2 gól) még csak egy meccset játszott. A 2014-es és a 2018-as vb-n 6 gól is elég volt az aranycipőhöz, jó eséllyel ezúttal jóval több kell hozzá...

🌎🎖️ In 2014 and 2018, the World Cup Golden Boot winner finished with just 6 goals.



After only two matches in 2026:



⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ 🇦🇷 Lionel Messi⁰⚽️⚽️⚽️⚽️ 🇳🇴 Erling Haaland⁰⚽️⚽️⚽️⚽️ 🇫🇷 Kylian Mbappé



The Golden Boot race is absolutely ridiculous. 👽🔥 pic.twitter.com/sr3pBNttou — CentreGoals. (@centregoals) June 23, 2026

Hatékonyság. Norvégia ez idáig 25-ször lőtt kapura a vb-n, ebből 7 gólt szerzett, ezzel szemben Törökország 62-szer próbákozott, s egyszer sem (0) tudott betalálni.

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