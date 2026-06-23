Nemzeti Sportrádió

Statisztikák: Haaland rekordokat halmozott – ez lesz a legjobb vb-aranycipőcsata valaha?

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.23. 04:59
Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Erling Haaland Norvégia Szenegál vb-statisztikák
Norvégia 3–2-re megverte Szenegált magyar idő szerint kedd hajnalban az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság csoportkörének második fordulójában, az I-csoportban. Jöjjenek a meccs legfontosabb statisztikái, érdekességei, rekordjai!

 

Erling Haaland elképesztő. 59 gólnál jár a norvég válogatottban, mindösszesen 52 fellépés alatt. Az elmúlt 100 évben neki van a legjobb gól/meccs mutatója a válogatott futballban azon játékosok közül, akik eljutottak legalább 50 gólig.

Csúcs! Haaland az idei vb-n szerzett négy góljával már most a norvég válogatott legeredményesebb világbajnoki gólszerzője valaha.

Rekordhalmozás. Mindösszesen két olyan játékos van vb-történelemben, aki az első két világbajnoki mérkőzésén eljutott legalább 2-2 gólig: Harry Kane (2018) és mostmár Erling Haaland. Azon labdarúgókból is csak hat van összesen, akik első két vb-meccsükön egyaránt gólt szereztek, köztük az említett két úriemberrel és Kocsis Sándorral 1954-ből, aki meg sem állt a négyes sorozatig.  

A legjobb vb-aranycipőcsata valaha? Két kör után Lionel Messi vezet 5 góllal, de már Kylian Mbappé és Erling Haaland is 4-4 találattal áll, miközben Harry Kane (2 gól) még csak egy meccset játszott. A 2014-es és a 2018-as vb-n 6 gól is elég volt az aranycipőhöz, jó eséllyel ezúttal jóval több kell hozzá...

Hatékonyság. Norvégia ez idáig 25-ször lőtt kapura a vb-n, ebből 7 gólt szerzett, ezzel szemben Törökország 62-szer próbákozott, s egyszer sem (0) tudott betalálni.

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

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Két meccsen négy gólnál jár a norvégok extraklasszisa, az északiaknak pedig már 6 pontja van, de csak akkor végeznek a csoport élén, ha az utolsó körben megverik Franciaországot.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
I-CSOPORT
Norvégia–Szenegál 3–2 (1–0)
New York/New Jersey, New York Stadion. 80 663 néző. Vezeti: W. Sampaio (brazil)
NORVÉGIA: Nyland – Ryerson (M. Pedersen, 43.), Ajer, Torbjörn Heggem (Ostigard, 84.), Wolfe – Ödegaard, Berge, Aurnes (Berg, a szünetben) – Sörloth (Bobb, 84.), Haaland, Nusa (Schjelderup, 71.). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken 
SZENEGÁL: Mendy (Diaw, 63.) – Diatta, K. Koulibaly (P. Sarr, 72.), Niakhaté, M. Diouf (Jakobs, 54.) – I. Gueyé, P. Gueyé (Mbaye, 63.) – I. Sarr, I. Camara (P. Ciss, 63.), Mané – N. Jackson. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw  
Gólszerző: M. Pedersen (43.), Haaland (48., 58.), ill. I. Sarr (53., 90+3.)

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