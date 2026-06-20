Nemzeti Sportrádió

Statisztikák: az USA 96 év után ismételt

H. Á.H. Á.
2026.06.20. 00:59
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Az amerikaiak majdnem száz év után nyertek két meccset egymás után a vb-n (Fotó: Getty Images)
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Egyesült Államok foci vb 2026 vb 2026 Ausztrália vb-statisztikák
Magyar idő szerint péntek este az Egyesült Államok válogatottja 2–0-ra legyőzte Ausztráliát az Észak-Amerikában zajló labdarúgó-világbajnokságon és ezzel kiharcolta a csoportjából a továbbjutást. Íme, a mérkőzés legérdekesebb statisztikái!

Az Egyesült Államok csapata az első, 1930-as világbajnokságon elég magasra tette a lécet, amit csak mostanában kezdenek leverni az utódok. Ki hitte volna, például, hogy az első vb óta nem fordult elő az USA-val, hogy egymást követő két világbajnoki mérkőzést nyerjen meg – nos, most Paraguay legyőzése után Ausztráliát is felülmúlta a tengerentúli brigád, ezzel pedig a csoport utolsó meccsétől függetlenül is bebiztosította a továbbjutását. Ezt annak köszönheti, hogy már matematikailag sem fordulhat elő, hogy ne kerüljön be a legjobb nyolc csoportharmadik közé, miután 12 csoportból már hét olyan csoport is volt, ahol legalább egy döntetlen előfordult, így szükségszerűen minimum hét rosszabb csoportharmadik is lesz, mint a hat pontos amerikaiak.

Nem állítjuk, hogy egyedi mutatván, de kétségtelenül látványos és szokatlan volt, amikor a mérkőzés 89. percében Felix Zweyer játékvezető nagyjából másfél másodperc leforgása alatt osztott ki három sárga lapot egy kakaskodás után: az amerikaiak részéről Folarin Balogun, az ausztráloktól pedig Harry Souttar és Jacob Italiano részült figyelmezetésben.

Referee Felix Zwayer shows three yellow cards in one second (great hand)
by u/axhp in soccer

Az Egyesült Államok az első a világbajnokságok történelmében, amelyik két egymást követő mérkőzésén is hasznot húz egy öngólból. A vétkes fél Cameron Burgess, a harmadik ausztrál, aki világbajnokságon öngólt hozott össze. A három öngóllal bíró ausztráloknál csak a mexikóiak találtak több alkalommal a saját kapujukba, ők négyszer mattolták magukat.

Noha ez a meccs „csupán” a 29. összecsapás volt a világbajnokságon, máris a 2026-os torna máris beírta magát a „legöngólgazdagabb” tornák közé. Burgess a hetedik öngólt szerezte a világbajnokságon, ezzel pedig a 2026-os torna a második ebben a rangsorban az összes tornák között. Csak 2018-ban jegyezhettünk fel több öngólt, akkor 12 játékos 12 alkalommal talált a saját kapujába.

Ha pedig a hagyományos gólokat nézzük, ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy Ausztrália vb-történelmének leghosszabb gólszerző-szériáját zárta le: a mait megelőző öt világbajnoki mérkőzése mindegyiként betalált – korábban hasonló hosszú gólszerző sorozata nem volt.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
C-CSOPORT
Szombat, 0.00: Skócia–Marokkó 0–1 (0–1) – élőben az NSO-n!
Boston, Boston Stadion. Vezeti: Ilgiz Tantashev (üzbég)
SKÓCIA: Gunn – Hickey, Hendry, Hanley, Robertson – Gannon-Doak, L. Ferguson, McTominay, McGinn – Ch. Adams, Shankland. Szövetségi kapitány: Steve Clarke
A kispadon: Gordon, Kelly (kapusok), Hyam, McKenna, Patterson, Ralston, J. Souttar, Tierney, Christie, Curtis, Fletcher, McLean, Dykes, Hirst, Stewart.
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui – el-Ajnaui, Buaddi – B. Diaz, Unahi, el-Hanusz – Szaibari. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
A kispadon: Mohamedi, Tagnauti (kapusok), Belammari, Halhal, Szadan, Szalah-Eddin, el-Uahbi, Amrabat, el-Murabet, Unahi, Amaimuni, Jasszin, el-Kabi, Rahimi, Szbai, Talbi
Gól: Szaibari (2.)

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Egyesült Államok foci vb 2026 vb 2026 Ausztrália vb-statisztikák
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