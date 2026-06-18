Nemzeti Sportrádió

Luis Díaz a klubcsapata után a válogatottban is megállíthatatlan – statisztikák

B. A. P.B. A. P.
2026.06.18. 06:29
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Luis Díaz lett a meccs embere (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Üzbegisztán Kolumbia statisztika
A labdarúgó-világbajnokság K-csoportjának 1. fordulójában Kolumbia 2–1-re legyőzte Üzbegisztánt. Mutatjuk a mérkőzés legfontosabb statisztikáit, érdekességeit.

A Fabio Cannavaro vezette Üzbegisztán és a Néstor Lorenzo irányította Kolumbia csapott össze. Mindkét szövetségi kapitány játszott vb-döntőt, előbbi 2006-ban nyert, utóbbi 1990-ben elbukta a döntőt. Cannavaro továbbá a negyedik lett aranylabdás lett, aki játékosként és edzőként is részt vesz világbajnokságon. Korábban Franz Beckenbauer, Oleg Blokhin és Marco van Basten érte el ezt. 

James Rodríguez lett Kolumbia harmadik játékosa, aki három világbajnokságon vesz részt (2014, 2018, 2026). Előtte Freddy Rincónnak és Carlos Valderramának jött ez össze, mindketten 1990-ben, 1994-ben és 1998-ban járt a tornán. Rodrígueznek ez a kilencedik vb-meccse, csak az előbb említett kettősnek van több (tíz). A vezetést Daniel Munoz szerezte meg a dél-amerikaiaknak. Ő a negyedik kolumbiai védő, aki betalál a világbajnokságon.

Az első félidő hatalmas kolumbiai fölényt hozott. Üzbegisztán az első válogatott, amely a 2026-os világbajnokság egyik mérkőzésének első félidejében egyetlen labdaérintést sem hajtott végre az ellenfél tizenhatosán belül.

Üzbegisztán ennek ellenére a második félidőben Abbosbek Fayzullayev révén megszerezte történelme első vb-gólját, de Luis Díaz góljával másodszor is vezetést szerzett Kolumbia. Luis Díaz az elmúlt hat hivatalos mérkőzésén mindegyiken gólt szerzett vagy gólpasszt adott a kolumbiai válogatottban (három gól, négy gólpassz). A szélső az e sorozat utolsó három mérkőzésén három gólpasszt adott, beleértve a Daniel Munoznak az Üzbegisztán ellen adott gólpasszt is. Luiz Díaz lett 1966 óta az első kolumbiai játékos, aki gólt és gólpasszt jegyez első vb-meccsén.

Annak ellenére, hogy 65 labdaérintése volt és 55 passzából 48 sikeres volt (87 százalék), ez volt a második alkalom, hogy James Rodrígueznek nem volt gólhoz vezető passza egy világbajnoki meccsen. Ezt megelőzően a 2018-as Szenegál elleni találkozón történt hasonló.

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