Nemzeti Sportrádió

Folytatódik a Norvégia–Szenegál találkozó

B. A. P.B. A. P.
2026.06.23. 03:09
Címkék
foci vb 2026 Norvégia Szenegál
Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Norvégia–Szenegál 3–1

Erling Haalandék győzelem esetén biztosítanák is továbbjutásukat, de ehhez azért Sadio Manééknak is lesz egy-két szava.

 

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foci vb 2026 Norvégia Szenegál
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