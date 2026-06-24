Elsőként a B-csoportban zárulnak a küzdelmek – íme, a kezdőcsapatok!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

SVÁJC–KANADA – élőben az NSO-n!

Vancouver, BC Place Vancouver, 21 (Tv: M4 Sport). V: Ramon Abatti (brazil)

A kezdőcsapatok

SVÁJC: Kobel – Jaquez, Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Freuler, Xhaka – Manzambi, Sow, R. Vargas – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin

KANADA: Crépeau – A. Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Choiniere, N. Saliba, Ahmed – J. David, Larin. Szövetségi kapitány: Jesse Marsch

BOSZNIA-HERCEGOVINA–KATAR – élőben az NSO-n!

Seattle, Seattle Stadion, 21 (Tv: M4 Sport+). V: Jesús Valenzuela (venezuelai)

A kezdőcsapatok

BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Malic, Katic, Radeljic, Kolasinac – Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic – Demirovic, Dzeko. Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

KATAR: Abunada – Pedro Miguel, Huhi, Laje, Al-Brake – Gaber, Fati, Budiaf – Edmilson, Al-Hajdosz, Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui