Elsőként a B-csoportban zárulnak a küzdelmek – íme, a kezdőcsapatok!
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
B-CSOPORT
SVÁJC–KANADA – élőben az NSO-n!
Vancouver, BC Place Vancouver, 21 (Tv: M4 Sport). V: Ramon Abatti (brazil)
A kezdőcsapatok
SVÁJC: Kobel – Jaquez, Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Freuler, Xhaka – Manzambi, Sow, R. Vargas – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin
KANADA: Crépeau – A. Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Choiniere, N. Saliba, Ahmed – J. David, Larin. Szövetségi kapitány: Jesse Marsch
BOSZNIA-HERCEGOVINA–KATAR – élőben az NSO-n!
Seattle, Seattle Stadion, 21 (Tv: M4 Sport+). V: Jesús Valenzuela (venezuelai)
A kezdőcsapatok
BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Malic, Katic, Radeljic, Kolasinac – Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic – Demirovic, Dzeko. Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez
KATAR: Abunada – Pedro Miguel, Huhi, Laje, Al-Brake – Gaber, Fati, Budiaf – Edmilson, Al-Hajdosz, Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Kanada
2
1
1
–
7–1
+6
4
|2. Svájc
2
1
1
–
5–2
+3
4
|3. Bosznia-Hercegovina
2
–
1
1
2–5
–3
1
|4. Katar
2
–
1
1
1–7
–6
1