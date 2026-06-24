Nemzeti Sportrádió

Elsőként a B-csoportban zárulnak a küzdelmek – íme, a kezdőcsapatok!

K. Zs.K. Zs.
2026.06.24. 19:52
Naná, hogy a csapatkapitány Granit Xhaka nem maradt ki a svájci kezdőből (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam
A B jelű négyesben zárulnak először a csoportküzdelmek a labdarúgó-világbajnokságon. A szerdai programban Svájc–Kanada és Bosznia-Hercegovina–Katar mérkőzést rendeznek – íme, a kezdőcsapatok!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
B-CSOPORT
SVÁJC–KANADA – élőben az NSO-n!
Vancouver, BC Place Vancouver, 21 (Tv: M4 Sport). V: Ramon Abatti (brazil)
A kezdőcsapatok
SVÁJC: Kobel – Jaquez, Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Freuler, Xhaka – Manzambi, Sow, R. Vargas – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin
KANADA: Crépeau – A. Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Choiniere, N. Saliba, Ahmed – J. David, Larin. Szövetségi kapitány: Jesse Marsch

BOSZNIA-HERCEGOVINA–KATAR – élőben az NSO-n!
Seattle, Seattle Stadion, 21 (Tv: M4 Sport+). V: Jesús Valenzuela (venezuelai)
A kezdőcsapatok
BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Malic, Katic, Radeljic, Kolasinac – Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic – Demirovic, Dzeko. Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez
KATAR: Abunada – Pedro Miguel, Huhi, Laje, Al-Brake – Gaber, Fati, Budiaf – Edmilson, Al-Hajdosz, Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui

A B-CSOPORT ÁLLÁSA       
1. Kanada

2

1

1

7–1

+6 

4   

2. Svájc

2

1

1

5–2

+3 

4   

3. Bosznia-Hercegovina

2

1

1

2–5

–3 

1   

4. Katar

2

1

1

1–7

–6 

1   

 

Kapcsolódó tartalom

A 2026-OS LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG KERETEI

A 48 szövetségi kapitánynak június 1-jéig kell kijelölnie 26 fős keretét.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, 2026, ADATBANK

Tekintse át a legfontosabb tudnivalókat, illetve a mérkőzések párosításait, helyszíneit, időpontjait és eredményeit!

 

 

foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam
Legfrissebb hírek

Kettővel vezetnek a bosnyákok

Foci vb 2026
1 perce

40 éve jártunk utoljára vb-n, de még ott vagyunk a top 10-ben

Foci vb 2026
6 perce

Elkezdődött a B-csoport utolsó fordulója

Foci vb 2026
37 perce

Vb 2026: Svájc–Kanada 0–0

Foci vb 2026
47 perce

Vb 2026: ötmeccses eltiltást kapott a horrorsérülést okozó katari

Foci vb 2026
54 perce

Gianni Infantino a budapesti BL-döntőt is felhozva védte meg az ivószünetet

Foci vb 2026
1 órája

Így vonultak a bosnyák szurkolók Seattle-ben – videó

Foci vb 2026
1 órája

Ezért nem alkalmazták Jude Bellinghammel szemben az új szabályt

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik