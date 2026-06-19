Elkezdődött az Egyesült Államok–Ausztrália mérkőzés
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
EGYESÜLT ÁLLAMOK–AUSZTRÁLIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Seattle, Seattle Stadion. Vezeti: Felix Zwayer (német)
EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman, C. Richards, Ream, A. Robinson – Tillman, T. Adams – Dest, Pepi, McKennie – Balogun. Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)
A kispadon: Brady, Turner (kapusok), Arfsten, McKenzie, M. Robinson, Scally, Trusty, Aaronson, Berhalter, Roldan, Zendejas, G. Reyna, Weah, H. Wright
AUSZTRÁLIA: Beach – Italiano, Circati, H. Souttar, Burgess, Bos – Leckie, O'Neill, Okon-Engstler, Velupillay – M. Touré. Szövetségi kapitány: Tony Popovic
A kispadon: Izzo, Ryan (kapusok), Behich, Degenek, Geria, Herrington, Trewin, Devlin, Irvine, Metcalfe, Hrustic, Irankunda, Mabil, Volpato, Yengi