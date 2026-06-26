A friss apuka Jérémy Doku nem tud 90 percet vállalni

Rudi Garcia szövetségi kapitány jelezte, a szélső nem áll készen arra, hogy végigjátssza a teljes meccset, miután visszatért betegségéből és fia angliai születése miatti rövid távollétéből.

Doku az Egyiptom elleni 1–1-es vb-meccsen szerepelt, ám az Irán elleni 0–0-t kihagyta légzési panaszok miatt, majd elutazott Londonba, hogy ott legyen fia hétfői világra jövetelekor.

„Jérémy kedden tért vissza hozzánk, tehát csak a csütörtöki edzésen vett részt. Hét napig nem edzett, és ez nem elhanyagolható – mondta Garcia. – Valószínűleg nem fog 90 percet játszani, de tudjuk, hogy ha egyszer a pályán van, akkor képes eldönteni a meccset.”

A belgáknak Vancouverben le kell győzniük Új-Zélandot ahhoz, hogy bejussanak a legjobb 32 közé.