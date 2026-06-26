Nemzeti Sportrádió

A friss apuka Jérémy Doku nem tud 90 percet vállalni

2026.06.26. 13:26
Fotó: Getty Images
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Jérémy Doku visszaérkezett Londonból a világbajnokságon szereplő belga labdarúgó-válogatotthoz Vancouverbe, de nem tud kilencven percet vállalni az új-zélandiak elleni, közép-európai idő szerint szombat hajnali csoportzáráson.

Rudi Garcia szövetségi kapitány jelezte, a szélső nem áll készen arra, hogy végigjátssza a teljes meccset, miután visszatért betegségéből és fia angliai születése miatti rövid távollétéből.

Doku az Egyiptom elleni 1–1-es vb-meccsen szerepelt, ám az Irán elleni 0–0-t kihagyta légzési panaszok miatt, majd elutazott Londonba, hogy ott legyen fia hétfői világra jövetelekor.

„Jérémy kedden tért vissza hozzánk, tehát csak a csütörtöki edzésen vett részt. Hét napig nem edzett, és ez nem elhanyagolható – mondta Garcia. – Valószínűleg nem fog 90 percet játszani, de tudjuk, hogy ha egyszer a pályán van, akkor képes eldönteni a meccset.”

A belgáknak Vancouverben le kell győzniük Új-Zélandot ahhoz, hogy bejussanak a legjobb 32 közé.

 

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