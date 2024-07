Mocsi Attila: Török csapattársaim már a döntőről ábrándoznak

Minden várakozást felülmúlva szerepel az Európa-bajnokságon Törökország. A csapat Portugália mögött a második helyen jutott tovább a csoportból, majd a nyolcaddöntőben Ausztriát búcsúztatva jutott a nyolc közé. A negyeddöntőben szombaton Hollandia vár rá.

„Bizakodva várták az Európa-bajnokságot Törökországban – mondta lapunknak Mocsi Attila, a török élvonalbeli Rizespor 24 éves védője. – Azt mondtam a torna előtt – és a törökök is úgy voltak vele –, hogy a csoportból továbbjutnak, utána pedig bármi lehet. Tegyük hozzá, szerencséjük volt, hogy a könnyebb ágra kerültek, s bár Ausztria erős csapat, kaphattak volna jóval nehezebb feladatot is a nyolcaddöntőben. Stabilan és agresszívan védekeznek, látványosan támadnak, nem véletlenül vannak a nyolc között. Az Ausztria elleni mérkőzést az edzőtáborban együtt néztük, mondanom sem kell, mekkora volt az öröm török csapattársaim körében. Egyre bizakodóbbak, már arról beszélnek, hogy bejutnak a döntőbe, bár mondtam nekik, a Hollandia ellen negyeddöntő sokkal nehezebb lesz. Ha azt nézzük, hogy a hollandok egyre jobb formában vannak, a nyolcaddöntőben remek játékkal győzték le 3–0-ra Romániát, szerintem esélyesebbek a továbbjutásra, ám nem lennék meglepve, ha a törökök kiharcolnák a hosszabbítást, ott meg, ugye, bármi megtörténhet. Eddig stabil a csapat, ez Ronald Koeman együttese ellen is jól jöhet. Arda Güler? Nem véletlenül szerepel a Real Madridban, kimagasló képességű labdarúgó, a hollandok ellen ismét szükség lesz sokoldalú játékára. Amikor láttam a grúzoknak lőtt hatalmas gólját, alig hittem a szememnek. Vincenzo Montella szövetségi kapitány nem régóta dolgozik a csapattal, de jó munkát végez. Az előző idényben körbejárta a török klubcsapatokat, nálunk is volt két napot, képben van minden futballistával kapcsolatban. Nem véletlen, hogy a török bajnokságból is sok játékos van ott a keretben, illetve az sem, hogy a Süper Lig más válogatottaknak is sok játékost ad.”

Mocsi Attila az előző idény végén betegséggel küzdött, ám mostanra felépült, nyári pihenője után keményen készül a Rizesporral a következő idényre.

„Jelenleg Törökországban edzőtáborozunk, napi kétszer edzünk, a hétvégénk szabad, majd hétfőn három hétre Szlovéniá­ba utazunk. Eddig két játékost szerződtetett a klub, egy-egy támadó és középpályás érkezett, természetesen segítünk nekik a beilleszkedésben. A céljaim? A legfontosabb, hogy elkerüljenek a sérülések és minél többet játsszak, jó teljesítménnyel akarom segíteni a csapatot. Nagy harc várható a bajnokságban, remélem, ott leszünk a mezőny elején.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Hollandia–Törökország, Berlin (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!