Mocsi Attila: Szeretném ismét bizonyítani, hogy számíthat rám a kapitány

– Hosszú idő után kapott ismét meghívót a válogatottba: meglepődött?

– Igen, a kerethirdetés előtt egy órával tudtam meg – mondta lapunknak Mocsi Attila, a Rizespor 24 éves, egyszeres válogatott védője. – Nagyon megtisztelő, az ember mindig örömmel és büszkén megy a válogatotthoz. Szeretném bizonyítani Marco Rossi szövetségi kapitánynak, hogy számíthat rám, és persze azt, hogy készen állok a feladatra. Meg akarom mutatni, hogy az előző válogatott meghívóm óta előreléptem és fejlődtem. A célom, hogy segítsek a nemzeti csapatnak, a szövetségi kapitány majd eldönti, milyen szerepet szán nekem. Egy biztos: én a maximumot nyújtom.

– Jó napjai vannak, kedden meghívták a válogatottba, a Rizespor pedig néhány nappal ezelőtt a Göztepe elleni hat-hármas győzelmével biztossá tette a bennmaradását a Süper Ligben.

– Volt rajtunk nyomás a bennmaradás miatt. Az elmúlt fél évben szinte semmi sem sikerült, nem úgy vágtunk neki az idénynek, hogy ekkorát kell küzdenünk. Sokkal nagyobb céljaink voltak, de sajnos olyan nehézségek jöttek, amelyre nem találtunk megoldást, sokat szenvedtünk. Pedig tudtuk, a csapatban sokkal több van, mint hogy a kiesés ellen küzdjön, ez feszültté tett minket. Pontosan tudtuk, hogy hétvégén lezárhatjuk ezt a nehéz időszakot. Sikerült, a következő két hétben már nem kell stresszelnünk a bennmaradás miatt.

– Milyen nehézségek voltak a tavasz során?

– Sok olyan eredmény született, amire egyáltalán nem számítottunk. Ráadásul két középpályásunk is kiesett: Janisz Papanikolau kulcscsonttörést szenvedett, Amir Hadziahmetovicot pedig visszarendelte a Besiktas. Ez nagy érvágás volt, újra kellett építeni a középpályát, ráadásul újabb sérülések is nehezítették a helyzetet. Hiába próbáltunk változtatni, nem működött, volt, amikor nagyon jól játszottunk, mégsem nyertünk. A helyzetkihasználásunk is hagyott kívánnivalót maga után. Nehéz a Süper Ligben úgymond nullára lehozni a meccseket, pláne a mi stílusunkkal, ugyanis egész pályán letámadunk. Ezáltal nyílt lesz a játék, benne van, hogy az ellenfél gólt szerez. Sajnos nehéz volt ez az idény, az elmúlt két hónapban már csak a bennmaradás volt a célunk.

– A Göztepe elleni meccset megelőzően két bajnokit is kihagyott: ennek mi volt az oka?

– A Gaziantep elleni összecsapás előtt már nem éreztem magam jól, két napig lázas voltam, a meccs reggelén derült ki, hogy nem tudok játszani. Egy hétig antibiotikumot szedtem, majd a következő, Konyaspor elleni ­bajnokira már elutaztam a csapattal, de csak a kispadon ültem. A múlt héten aztán végig tudtam edzeni, és örülök, hogy egyből visszakerültem a kezdőcsapatba. Ez és a játékperceim is azt mutatják, hogy maximálisan bíznak bennem, amit igyekeztem meghálálni. Az eltiltást és a betegséget leszámítva csupán kétszer nem kezdtem a bajnokságban, de annak is megvolt a szakmai oka, összességében jó idényem van, sok játékpercet töltöttem a pályán egy erős ligában. Érzem a fejlődést, hétről hétre színvonalas meccseken játszom.

– A hátralévő két fordulóban a ­bronzéremért hajtó Besiktashoz utaznak és fogadják a már kiesett Hataysport. Ezeken a mérkőzéseken mire számít?

– Jól és rosszul is elsülhet ez a két meccs, ami viszont biztos: a teher lekerült rólunk. Mint mindig, a hátralévő két mérkőzésen is nyerni akarunk, de tudjuk, hogy a Besiktas otthonában nem lesz egyszerű, viszont a már kiesett Hatayspor ellen mi vagyunk a favoritok.

– A múlt hétvégén maradt bent az NB I-ben volt csapata, a ZTE is. Figyelemmel követte a történéseket?

– Nemcsak a ZTE mérkőzéseit nézem, folyamatosan figyelemmel követem a magyar bajnokságot. Nehéz idénye volt a Zalaegerszegnek, de játékban jobb volt, mint a mögötte lévő csapatok, teljesen megérdemelten maradt benn az első osztályban. Éppen úgy, mint a Rizespor…