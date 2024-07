Leroy Sané: Nem vagyok egoista típus

Leroy Sané sérüléssel fejezte be az idényt, ki is hagyta a Bayern München utolsó két bajnokiját. A németek minden meccsén pályára lépett, sőt a Dánia elleni nyolcaddöntőben kezdőnek jelölte Julian Nagelsmann, a németek szövetségi kapitánya. „Időre volt szükségem a sérülésem után, először újra meg kellett találnom a ritmusomat. A jó érzés most visszatért, tünetmentes vagyok, fittnek érzem magam és készen állok a kezdő tizenegyre. Julian és én mindig szuper nyíltan és közvetlenül kommunikáltunk egymással, egyértelmű volt, hogy még időre van szükségem. Most már csak a pénteket várom, a Spanyolország elleni mérkőzést” – idézi a Bild a német játékos szavait.

A Bayern München játékosa a kritikák kapcsán is véleményt mondott: „Nem vagyok egoista típus, általában nem. Amikor fiatalabb vagy, talán egy kicsit hiányzik az, hogy lásd az egész képet, érthető módon jobban magadra koncentrálsz. De már régóta arra koncentrálok, hogy csapatként hogyan érhetünk el sikereket. Tisztában vagyok vele, hogy a kívülállók másként szoktak rám tekinteni, ám aki ismer, tudja, hogy mindent megadok a csapatomért. Magamhoz is nagyon szigorú vagyok, és pontosan tudom, mikor játszom jól, és mikor nem.”