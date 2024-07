Lehetetlen küldetésnek tűnik eljutni az Eb-döntőre

UGYANAZOK A FELADATOK, UGYANAZOK A NEHÉZSÉGEK – természetesen a spanyolok és az angolok számára, ám ezúttal nem a két válogatottról, hanem a szurkolóikról van szó. Merthogy a vasárnapi döntő előtt alapvetően három elintéznivaló hárul azokra, akik szeretnének ott lenni a berlini mérkőzésen, ám egyik sem tűnik könnyen megoldhatónak, nemhogy a három egyszerre.

Először is belépőt kell szerezni, ami a leadott igényeket és a valós kapacitást tekintve még véletlenül sem jöhet össze a többségnek: hivatalosan mindkét szurkolótábor 11 500 belépőre jogosult, és mindkét országból közel harmincszoros a túljelentkezés. Pénteki hír, hogy a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) elismerte, csak hétezer jegyet tud a drukkerek számára biztosítani, ez máris országos felháborodást váltott ki. A jegyek kiosztása Spanyolországban és Angliában is hasonló rendszer szerint zajlik, azaz elsőbbséget élveznek azok a drukkerek, akik a torna során már voltak kinn a válogatottjuk valamelyik mérkőzésén. Tegyük gyorsan hozzá, ez bár jelentősen szűkíti a kört, jócskán lesznek olyanok a jelentkezők listáján, akiknek esélyük sincs belépőhöz jutni, mivel mind a spanyol, mind az angol szövetség a torna korábbi szakaszában is értékesítette a rendelkezésére álló összes jegyet.

A spanyol szövetség szerdán tette elérhetővé először a döntőre kínált jegyeket, amelyek közül a legolcsóbbak, a kilencvenöt eurósak nem egészen egy perc alatt elkeltek. Ugyanakkor a drágább belépőket is pillanatok alatt elkapkodták, noha a harmadik kategóriások háromszáz, a második kategóriások hatszáz, az első kategóriás jegyek pedig ezer euróba kerültek. És aki azt hiszi, ez utóbbi jelenti a plafont, téved, az úgynevezett prémium szegmens jegyei kétezer euróról indulnak!

Angliában, ahol pénteken kezdték az értékesítést, kizárólag az England Supporters Travel Club tagjainak biztosít jegyet a szövetség (FA), amely jó előre jelezte az érdeklődőknek, illetéktelen harmadik féltől vásárolt belépőkkel nem lehet bejutni a stadionba. A szigetországban bizonyos ügynökségeken keresztül egy ideje már lehetett jegyet kapni a döntőre – ezerháromszáz fontról, azaz hatszázezer forintról indultak az olcsóbb helyek, az úgynevezett VIP-csomagért hatvanhétezer fontot (31.5 millió forint) is elkértek –, de az FA és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közleménye szerint ezek mind hamisak.

A vérmesebbeknek persze az sem jelent feltétlenül gondot, ha nem jutnak be a mérkőzésre, a szurkolói zónákban is életre szóló élményekkel gazdagodhatnak, a legfontosabb pedig úgyis a meccs utáni ünneplés. Csakhogy jelenleg már az is nehézséget jelent, hogy valaki Spanyolországból vagy Angliából eljusson Berlinbe. A hétvégi, közvetlen, menetrend szerinti járatokra már egyik ország egyik városából sem lehet helyet foglalni, jóllehet a chartereket éppen most szervezik – természetesen horror áron. Spanyolországban ezer euróról indulnak a jegyek, Angliában pedig nagyjából ugyanennyi fontról. A szigetországból egyébként lehetőség nyílik olyan alternatívára is, mint például a KLM Manchester–Amszterdam–Berlin útvonala, amelyre a múlt héten még 223 fontba került egy jegy, csütörtöktől viszont már 954-be. Persze, ha a pénz nem akadály, mindkét országban lehet külön a döntő helyszínére induló magángépeket bérelni cirka tíz- és tizenötezer euró közötti árkategóriában.

Csak egy fokkal olcsóbb a vonat és/vagy a busz, ráadásul a foglaltságot tekintve ezeken sincs garantálva, hogy mindenki felfér az időben érkező járatokra. Sokan minden bizonnyal saját gépjárművel vágnak neki az útnak, de a német rendőrség eleve arra figyelmezteti az – elsősorban a jobbkormányos angol – autósokat, hogy a nyári sztrádajavítások miatt masszív torlódásokra számítsanak.

Tegyük fel, sikerül időben megérkezniük a szurkolóknak, ám ha jót akarnak maguknak, szállást is foglalnak, mert a vasárnap este kilenc órakor kezdődő mérkőzés utáni ünneplést (vagy szomorkodást) követően aligha vág neki szívesen bárki is az adott esetben több ezer kilométeres hazaútnak. Ez azonban a harmadik, nem kevésbé nehezen megoldható feladat, mert Berlinben, de még a környéken is kitették a megtelt táblákat. Ahol még van ágykapacitás, ott alsó hangon a négyszeresére emelték az árakat – a stadionhoz legközelebb fekvő szállodákban az egy hete átlagosan hetvenöt eurós szobaárak (éj/fő) a napokban háromszázra emelkedtek, péntekre azonban már ezek is elkeltek.

DÖNTŐ

JÚLIUS 14. – VASÁRNAP

21.00: Spanyolország–Anglia, Berlin