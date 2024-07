Cristiano Ronaldo: Semmi kétség, ez az utolsó Európa-bajnokságom, de most nem ez mozgat...

Cristiano Ronaldo a folytatásban azt is elmondta, hogy bár nehezen, de mostanra túltette magát a kihagyott büntetőn: „Akinek nem sikerül, az is próbálkozik. Nyilván frusztráló érzés, ha nem sikerül a gólszerzés, de már elfelejtettem, mert a végeredmény pozitív lett és ez a legfontosabb. Néha tizenegyesből is nehéz betalálni, de idén már két tizenegyespárbajt is elbuktam, most viszont nyertem. A futballnak néha igazságosnak kell lennie, és ma az volt. A tizenegyest elhibáztam, de szerettem volna elsőként gólt szerezni, mivel vállalni kell a felelősséget. Sohasem féltem szembenézni a dolgokkal.”

A portugál válogatott klasszisa azt is bejelentette, hogy ez lesz az utolsó Európa-bajnoksága a válogatottal: „Semmi kétség, ez lesz az utolsó Európa-bajnokságom. De engem nem ez mozgat, hanem a játék iránti lelkesedés, az izgalom, és az, hogy látom a rajongóim, a családom és az emberek irántam érzett szeretetét. Az motivál a leginkább, hogy boldoggá tegyem az embereket” – zárta gondolatait Cristiano Ronaldo.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NYOLCADDÖNTŐ

Portugália–Szlovénia 0–0 – tizenegyesekkel 3–0

Frankfurt, Deutsche Bank Park. V.: D. Orsato (olasz)

Portugália: D. Costa – Cancelo, Días, Pepe, Mendes – Vitinha (Jota, 65.), Palhinha, B. Fernandes – B. Silva, C. Ronaldo, Leao (F. Conceicao, 76.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Szlovénia: Oblak – Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec – Stojanovic (Verbic, 87.), Gnezda Cerin, Elsník (Ilicic, 106.), Mlakar (G. Stankovic, 74.) – Sporar (Celar, 74.), Sesko. Szövetségi kapitány: Matjaz Kek

Sárga lap: Drkusic (32.), Karnicnik (37.), G. Stankovic (101.), Bijol (106.), Balkovec (107.)