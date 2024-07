A „Kati néni-faktor” lehet a siker kulcsa a spanyolok ellen

NÉMETORSZÁG–SPANYOLORSZÁG SZUPERRANGADÓ pénteken Stuttgartban, az Európa-bajnokság első negyeddöntőjében! Az eddig magabiztos, tornagyőzelemre áhítozó házigazdát nem csupán az intheti óvatosságra, hogy közmegegyezés szerint a spanyolok játsszák eddig a legjobb futballt a tornán, hanem az elmúlt évtizedek keserű tapasztalatai is: Németország ugyanis tétmeccsen 1988 óta, tehát immár 36 éve nem tudja legyőzni Spanyolországot.

Az utóbbi évtizedekben a spanyolok többször is leckét adtak a németeknek, általánossá vált a vélekedés, hogy – amiként az ASB Zeitung cikkében áll – „technikailag képzettebbek a játékosok, taktikailag pedig előrébb tart a spanyol futball”.

Joachim Löw szövetségi kapitányként 2014-ben világbajnok lett a németekkel, de 2008-ban Eb-döntőt veszített a válogatottal Spanyolország ellen Bécsben, 2010-ben világbajnoki elődöntőt Durbanben, és utolsó meccsei egyike volt a 2020 novemberében Sevillában játszott Nemzetek Ligája-találkozó, amelyet 6–0-ra nyertek meg a spanyolok. Ez volt a németek legnagyobb különbségű veresége 1931, az Ausztria elleni 0:6 óta.

Ám az ASB Zeitung cikke rávilágít, akad kedvező előjel német szempontból: Rudi Völler személye. Az az 1988-as tétmeccs ugyanis, amikor a németek megverték a spanyolokat, a nyugatnémet rendezésű Európa-bajnokság utolsó csoportfordulójában volt. A hazaiak Münchenben nyertek 2–0-ra, és mindkét gólt Rudi Völler szerezte, a göndör hajú, „Tante Käthe” („Kati néni”) becenéven is ismert csatár a 29. és az 51. percben volt eredményes. Noha tétmeccsen azóta sem nyertek a németek, felkészülési találkozón 2000. augusztus 16-án Hannoverben 4–1-re győztek. Éppen azon a mérkőzésen mutatkozott be német szövetségi kapitányként Völler – így tehát másodszor is érvényesült a Rudi-faktor a spanyolok ellen. Most nem a pályán és nem is a kispadon lesz ott a 64 éves szakember, hanem a dísztribünön – ő a Német Labdarúgó-szövetség sport­igazgatója.

Ha valaki, ő biztosan tudja, hogyan kell legyőzni a spanyolokat…

LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

NYOLCADDÖNTŐ

JÚNIUS 29. – SZOMBAT

Berlin: Svájc–Olaszország 2–0 (38. mérkőzés)

Dortmund: Németország–Dánia 2–0 (37. mérkőzés)

JÚNIUS 30. – VASÁRNAP

Gelsenkirchen: Anglia–Szlovákia 2–1, h. u. (40. mérkőzés)

Köln: Spanyolország–Grúzia 4–1 (39. mérkőzés)

JÚLIUS 1. – HÉTFŐ

Düsseldorf: Franciaország–Belgium 1–0 (42. mérkőzés)

Frankfurt am Main: Portugália–Szlovénia 0–0, 11-esekkel 3–0 (41. mérkőzés)

JÚLIUS 2. – KEDD

18.00: Hollandia–Románia, München (43. mérkőzés)

21.00: Ausztria–Törökország, Lipcse (44. mérkőzés)

NEGYEDDÖNTŐ

JÚLIUS 5. – PÉNTEK

18:00: Spanyolország–Németország, Stuttgart (45. mérkőzés)

21.00: Portugália–Franciaország, Hamburg (46. mérkőzés)

JÚLIUS 6. – SZOMBAT

18.00: Anglia–Svájc, Düsseldorf (48. mérkőzés)

21.00: A 43. mérkőzés győztese–A 44. mérkőzés győztese, Berlin (47. mérkőzés)