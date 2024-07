„A futball igazságot tesz”; „Gyerekjáték”; „Igen, a futball hazatért” – spanyol lapszemle

„Mi vagyunk Európa királyai!!!” – hirdeti címlapján a Marca, amely számos cikkben foglalkozott a döntővel. Az egyik cikkének címében azt írta:

Gyerekjáték volt

, míg egy másiknak azt adta:

„Igen, igen, a futball hazatért!”

A spanyol csapat kapitánya, Álvaro Morata pedig arról beszélt nem sokkal a trófea átvétele után, hogy ha nem segített volna neki Andrés Iniesta és Bojan Krkic (a Barcelona sportigazgató-helyettese) ebben az idényben, nem játszott volna ezen az Európa-bajnokságon.

Az AS beszámolójában azt írta: „A futball igazságot tesz!”, Vicente Jiménez véleménycikkében pedig azt írta: „Tökéletes Európa-bajnokság”.

A Mundo Deportivo is címlapján ez áll: „Bajnokok! Spanyolországot koronázták meg és megszerezte negyedik Európa-bajnoki címét”.

A katalán lap is odaszúrt az angoloknak, s azt is írta:

„Isten óvja a bajnokokat!”

– utalt a lap nemcsak a spanyolok Eb-győzelmére, hanem Carlos Alcaraz wimbledoni sikerére is.

„Ez a spanyol válogatott már legendás! A negyedik Eb-cím Nico (Williams) és (Mikel) Oyarzabal hőstetteivel” – fogalmazott a Relevo, amely szintén odaszúrt az angoloknak: „Anglia bohózat közepette megadta magát Spanyolországnak, Kane a középpontban, Southgate nem beszél a jövőjéről” – írták.