Tbilisziből induló kapus teljesítményén ámul Európa

Karim Benzemához hasonlítja a grúzok csatárát Bölöni László

Grúz játékos vezeti a németországi Európa-bajnokság góllövőlistáját, Zsorzs Mikautadze háromszor talált be a csoportkörben. A 23 éves csatár lapunk információja szerint a Monacóhoz szerződik, előzőleg pedig a Metz csatára volt, úgyhogy telefonon felkerestük Bölöni Lászlót, aki nemrégiben távozott a metzi kispadról.

„Szerettem vele dolgozni, sokat köszönhetek neki és persze a csapat is, hiszen a második ligában szerzett góljaival segített hozzá minket az élvonalba jutáshoz − mondta érdeklődésünkre a 71 éves magyar edző, aki játékosként 1986-ban BEK-et nyert a Steaua Bucuresti-tel. − Tavaly nyáron visszautasíthatatlan összeget ígért érte az Ajax, a klub el is adta, ám a télen kölcsönbe visszatért, és újra tíznél több gólt szerzett. Nem túlzás, képességeit tekintve Karim Benzemához mérhető center. A labdával is gyors, állandó veszélyt jelent az ellenfelek kapujára, az összjátékból, a helyzetek előkészítéséből is kiveszi a részét. Intelligens, okos labdarúgó, ezek a tényezők is növelik a piaci értékét. Az pedig, hogy a csoportmeccseken három gólt szerzett, önmagáért beszél.”

Hvicsa Kvarachelia már gyerekként rajongott Cristiano Ronaldo játékáért, szerdán pedig a világsztár gratulációját fogadhatta az Eb-n, sőt a mezét is megkapta

Hvicsa Kvarachelia 11 évet várt a nagy pillanatra

ÁLOM. Ennyit írt Hvicsa Kvarac­helia az Instagramon megosztott kép mellé, amelyen Cristiano Ronaldo válogatott meze látható. A két támadó azután cserélt dresszt egymással, hogy a Willy Sagnol szövetségi kapitány irányította grúz csapat meglepetésre 2–0-ra nyert a portugálok ellen, és bejutott a kieséses szakaszba. A mérkőzés után természetesen bejárta a világot a kép, amelyből kiderült, hogy a grúz futball történetének egyik legjobb játékosa már tizenegy éve, 12 éves kisgyerekként találkozhatott az akkor még a Real Madridban játszó klasszissal.

Tizenegy éve, 2013-ban Cristiano Ronaldo nyitotta meg a Dinamo Tbiliszi akadémiáját, akkor készült egy fénykép, amelyen a portugál klasszis az akadémia tehetségeivel szerepel együtt. Természetesen köztük van Kvarachelia is, aki 2018-ig futballozott a klubban, majd a Rusztavi, a Lokomotiv Moszkva, a Rubin Kazany és a Dinamo Batumi után a Napoliba igazolt, kulcsember lett, és 2023-ban bajnoki címet ünnepelhetett.

„Kissé ideges vagyok – mondta a grúz szélső még a portugálok elleni mérkőzés előtt. – Cristiano a példaképem, mindig arról álmodtam, hogy ellene játszom. Ez az utolsó Európa-bajnoksága, úgyhogy nagyon örülök, hogy összecsaphatok vele. Emiatt még motiváltabb vagyok, remélem, a találkozó után megkaphatom a mezét.”

Megkapta, sőt gólt is szerzett és továbbjutást ünnepelhetett, élete egyik leg­emlékezetesebb estéjén volt túl. És vele kapcsolatban természetesen továbbra is kérdés, marad-e Nápolyban. A Paris ­Saint-Germain állítólag szeretné megszerezni, a Napoli új edzője, Antonio Conte viszont kulcsemberként számol vele, köré építené a csapatot. Az olasz lapok úgy tudják, Aurelio De Laurentiis klubelnök már a portugálok elleni mérkőzés másnapján Németországba repült, és két órán át beszélgetett Kvaracheliával, hogy meggyőzze, érdemes a Napolinál maradnia. Az átigazolási időszak végéig kiderül, sikerrel járt-e, mindenesetre az biztos, hogy a grúz szélső felejthetetlen élményekkel és élete egyik legértékesebb ereklyéjével térhet haza az Európa-bajnokságról. Legkorábban a Spanyolország elleni nyolcaddöntő után.

