A PSG-vel is történelmet írhat Hvicsa Kvarachelia

Januárban senki sem értette, mit akar Hvicsa Kvarachelia Párizsban. Hiszen ha sikerül a Napolit az első helyen tartania a Serie A-ban, kétszeres bajnokként lassan akkora tisztelet övezné a városban, mint Diego Maradonát. Az ősszel nem érte el azt a szintet, mint az előző scudetto idényében (2022–2023), ugyanakkor 17 bajnokin szerzett öt gólja és három gólpassza, valamint remek játéka ahhoz elég volt, hogy a váratlanul ismét az aranyéremre törő Napoli az élen legyen.

Fotó: Getty Images

Csütörtöki lapszámunkban Denzel Dumfries kapcsán megjegyeztük, mennyire jól döntött utólag Asraf Hakimi, hogy a Paris Saint-Germainbe szerződött 2021-ben, s az Inter milyen jól pótolta őt a holland szárnyvédővel. Hogy a grúz támadó kap-e aranyérmet, még nem tudni, de a Napoli a PSG szombati ellenfele, az Inter ügyetlenkedése miatt nélküle is elhódította negyedik bajnoki címét az idény végén, és a PSG-be, s főleg Luis Enrique vezetőedző rendszerébe Désiré Doué és Ousmane Dembélé mellé tökéletesen passzol. A francia bajnokságot hetekkel ezelőtt megnyerte a csapat, a kupadöntőben 3–0-ra győzött szombaton a Reims ellen, így összejöhet a klub történetének első BL-győzelmével együtt a triplázás is.

Az évad elejétől kezdve jól játszott a PSG, viszont az ősszel nem jöttek az eredmények a Bajnokok Ligájában, a helyzetkihasználás nem volt elég hatékony. Kvarachelia személyében újabb olyan támadó érkezett a télen, aki képes egymaga nemcsak kialakítani, hanem kifejezetten nehéz szituációból befejezni is az akciókat. Kiváló rúgótechnikáját meri a kaputól távol vagy kiszorított pozícióból is használni, és élmény nézni, ahogyan a tizenhatoson belül akár két-három emberre is lendületből rávezeti a labdát, s vagy kötényt ad, vagy a labdát finoman a védő bokája mellett elhúzva alakít ki lehetőségeket. A PSG-ben ez ideig 24 mérkőzésen lépett pályára, hat-hat gól és gólpassz a mérlege. Ousmane Dembélének kiemelkedő idénye van a gólokat tekintve, és a PSG sem „szorul rá” arra, hogy Kvarac­helia ontsa magából a gólokat és a gólpasszokat, ám így is összejön egy minden második meccsén.

Bár Denzel Dumfrieshez képest a játékstílusa és teljesítménye sokkal inkább közismert, szakmai partnerünk, a Cube táblázata alapján érdemes megvizsgálni, mivel lehet főszereplője a szombati müncheni BL-döntőnek. A BL-ben lövésmennyisége (3.13/90 perc) és kiugratásai (0.78/90 perc) száma kiemelkedő, akárcsak a lövéshez vezető passzai (1.7/90 perc). Továbbá sokat és pontosan passzol, és ami a legfontosabb, technikai tudásának köszönhetően kár letámadni, mert kicselezi az ellenfelét, vagy pontos labdával azonnal létszámfölényt alakít ki.

Érdekes módon az Internazionale ellen nem jó a mérlege. A Napoli futballistájaként hatszor találkozott a milánóiakkal, a tavaly januári olasz Szuperkupát elveszítette a csapattal, ahogyan egy-egy bajnokit a 2022–2023-as és a 2023–2024-es bajnokságban. Tavaly tavasszal és ősszel egy-egy döntetlen született, egyetlen győzelmét még 2023 tavaszán ünnepelte a szombati BL-döntős ellenféllel szemben.