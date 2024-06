Nostradamus állítólagos leszármazottja megjósolta, ki nyeri meg az Eb-t

A férfi – aki nem mellesleg a híres francia látnok, Nostradamus 9. generációs leszármazottjának is vallja magát – úgy érzi, a torna végén az angolok ünnepelhetnek majd: „Azt gondolom, hogy Anglia nyer. Igen, egy nagy ünneplést látok magam előtt. Ez lesz az első alkalom, amikor Anglia megnyeri a tornát. Utána nagy ünneplés lesz, mert ezt a tornát még sosem nyerték meg, csak a világbajnokságot” – idézte a médiumot a Daily Star.

Radonjics emellett azt is megjósolta, hogy az Eb gólkirálya Harry Kane lesz 11 találattal. De ennél szakmaibb elemzésekbe is bocsátkozott: szavai szerint az angol válogatottban vannak a legjobb középpályások, akik a csatárokhoz továbbítják a labdát. Megdicsérte továbbá az angolok kapusát, Jordan Pickfordot is.