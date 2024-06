Kvarachelia mindent vitt, még CR7 mezét is megkapta ajándékba

A Napoli klasszisa ugyanis nem más, mint Cristiano Ronaldo mezét kapta meg a lefújás után – és ezzel el is dicsekedett hivatalos X-oldalán. „Álmok” – írta, és bejegyzéséhez mellékelte a bizonyítékot is, a 7-es számmal ellátott portugál mezt, amely mellett látható a mérkőzés legjobbjának járó serleg is.

A grúz válogatott 7-ese a mérkőzés után azt is elmondta, hogy Cristiano Ronaldo régi bálványa, így az ereklye különleges fontosságú neki. „A meccs előtt találkoztam Cristianóval, aki sok sikert kívánt nekem. Sosem gondoltam volna, hogy eljön hozzám beszélgetni. Nagyszerű játékos és ember, a futballban és azon kívül is remek személyiség. Nagyon tisztelem őt, a világ egyik legjobb játékosa. Elképesztő érzés, hogy a meccs előtt eljött hozzám beszélgetni, ez is segített elhinnünk, hogy ma (szerdán – a szerk.) tehetünk valamit” – fogalmazott Kvarachelia a meccset követő sajtótájékoztatón.