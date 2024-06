Füllkrug aláírt mezzel engesztelte ki a miatta kórházba került szurkolót

Mint arról beszámoltunk, a németországi labdarúgó Európa-bajnokság nyitómérkőzése előtt, a bemelegítés közben a házigazda csatára, Niclas Füllkrug véletlenül fejbe lőtt egy első sorban ülő szurkolót, aki olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba kellett szállítani, s lemaradt a nationalelf Skócia elleni 5–1-es diadaláról.

Természetesen Füllkrug is tudott az esetről, a néző pedig hamar elhagyhatta a kórházat, de a Dortmund csatára most egy aláírt német válogatott mezt is küldött neki ajándékba a szerencsétlen incidens után.

„Kainak (Flathmann, a fejbe lőtt néző – a szerk.). Jobbulást!... és bocsi!” – írta a mezre Niclas Füllkrug.