Csehország hét gólt lőtt Máltának, remekül hangolt az Eb-re; Szombathelyen nyertek az albánok

ALBÁNIA–AZERBAJDZSÁN

Hamar vezetést szerzett Albánia az azeri válogatott ellen Szombathelyen: Nedim Bajrami 16 méterről lőtt a jobb alsóba (VIDEÓ ITT). A kapott gól ugyan felrázta az azerieket, de komoly védenivalója nem akadt Strakoshának. A hajrában aztán kinyílt a gólcsap: előbb Rey Manaj lövése jutott a hálóba egy védőn megpattanva (VIDEÓ ITT), majd Qazim Laci fejezett be egy kontrát (VIDEÓ ITT). A ráadásra is maradt egy gól, Musa Qurbanli közeli fejessel állította be a 3–1-es végeredményt (VIDEÓ ITT).

CSEHORSZÁG–MÁLTA

Hamar megszerezték a vezetést a csehek az Ausztriában lejátszott találkozón, a 6. percben Antonín Barák értékesített egy tizenegyest (VIDEÓ ITT). A szünet előtt megduplázódott a cseh előny, Mojmir Chytil közelről volt eredményes (VIDEÓ ITT). A fordulás után jött a harmadik gól, egy menteni igyekvő védő David Jurásek elé gurított, aki állítgatás nélkül kilőtte a hosszú sarkot (VIDEÓ ITT). Az 57. percben Chytil fejelte be csapata negyedik gólját (VIDEÓ ITT), majd Paul Mbong szépített egy kiugratás után (VIDEÓ ITT).

A továbbiakban sem állt le a gólzápor: Ondrej Lingr közvetlen közelről volt eredményes (VIDEÓ ITT), Matej Jurásek is betalált (VIDEÓ ITT), majd Václav Cerny állította be a 7–1-es végeredményt szép tekeréssel (VIDEÓ ITT) – eközben a meccs hajrájában Joseph Mbong piros lapot kapott, így Málta emberhátrányban zárta a találkozót.

EB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Albánia–Azerbajdzsán 3–1 (1–0)

Szombathely

Albánia: Strakosha – Hysaj, Ajeti (Ismajli, 78.), Djimsiti (Mihaj, a szünetben), Mitaj (Aliji, a szünetben) – Asllani, Ramadani, Bajrami – Asani (Hoxha, a szünetben), Broja (Manaj, a szünetben), Seferi (Laci, 61.). Szövetségi kapitány: Sylvinho

Gólszerző: Bajrami (11.), Manaj (81.), Laci (87.), ill. Qurbanli (90.)

Csehország–Málta 7–1 (2–0)

Csehország: Kovár (Jaros, a szünetben) – Vitík, Hranác, Zima – Sadílek – Coufal (Vlcek, 63.), Barák, Sulc, D. Jurásek (M. Jurásek, 63.) – Chory (Cerny, 63.), Chytil (Cerv, 79.). Szövetségi kapitány: Ivan Hasek

Gólszerző: Barák (6. – 11-esből), Chytil (44., 57.), D. Jurásek (47.), Lingr (71.), M. Jurásek (85.), Cerny (89.), ill. P. Mbong (59.)

Kiállítva: J. Mbong (Málta, 84.)

AZ ALBÁN LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 27 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Elhan Kastrati (Cittadella – Olaszország), Thomas Strakosha (Brentford – Anglia), Etrit Berisha (Empoli – Olaszország), Simon Simoni (Eintracht Frankfurt – Németország)

Védők: Iván Balliu (Rayo Vallecano – Spanyolország), Mario Mitaj (Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Elseid Hysaj (Lazio – Olaszország), Berat Gjimshiti (Atalanta – Olaszország), Enea Mihaj (Famalicao – Portugália), Marash Kumbulla (Sassuolo – Olaszország), Naser Aliji (Voluntari – Románia), Ardian Ismajli (Empoli – Olaszország), Arlind Ajeti (CFR Cluj – Románia)

Középpályások: Nedim Bajrami (Sassuolo – Olaszország), Qazim Laci (Sparta Praha – Csehország), Ylber Ramadani (Lecce – Olaszország), Kristjan Asllani (Internazionale – Olaszország), Ernest Muci (Besiktas – Törökország), Amir Abrashi (Grasshoppers – Svájc), Medon Berisha (Lecce – Olaszország), Klaus Gjasula (Darmstadt – Németország)

Támadók: Jasir Asani (Kvangdzsu – Dél-Korea), Armando Broja (Fulham – Anglia), Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb – Horvátország), Mirlind Daku (Rubin Kazany – Oroszország), Rey Manaj (Sivasspor – Törökország), Taulant Seferi (Bani Jasz – Egyesült Arab Emírségek)

Szövetségi kapitány: Sylvinho (brazil)

B-CSOPORT

JÚNIUS 15., SZOMBAT

18.00, Berlin: Spanyolország–Horvátország

21.00, Dortmund: Olaszország–Albánia

JÚNIUS 19., SZERDA

15.00, Hamburg: Horvátország–Albánia

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

21.00, Gelsenkirchen: Spanyolország–Olaszország

JÚNIUS 24., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Albánia–Spanyolország

21.00: Lipcse: Horvátország–Olaszország

A CSEH LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Vitezslav Jaros (Sturm Graz – Ausztria), Matej Kovár (Bayer Leverkusen – Németország), Jindrich Stanek (Slavia Praha)

Védők: Vladimír Coufal (West Ham – Anglia), David Doudera (Slavia Praha), Tomás Holes (Slavia Praha), Robin Hranác (Viktoria Plzen), David Jurásek (Hoffenheim – Németország), Ladislav Krejcí (Sparta Praha), Martin Vitík (Sparta Praha), Tomás Vlcek (Slavia Praha), David Zima (Slavia Praha)

Középpályások: Antonín Barák (Fiorentina – Olaszország), Václav Cerny (Wolfsburg – Németország), Lukás Cerv (Viktoria Plzen), Matej Jurásek (Slavia Praha), Ondrej Lingr (Feyenoord – Hollandia), Lukás Provod (Slavia Praha), Michal Sadílek (FC Twente – Hollandia), Tomás Soucek (West Ham – Anglia), Pavel Sulc (Viktoria Plzen)

Támadók: Adam Hlozek (Bayer Leverkusen – Németország), Tomás Chory (Viktoria Plzen), Mojmír Chytil (Slavia Praha), Jan Kuchta (Sparta Praha), Patrik Schick (Bayer Leverkusen – Németország)

Szövetségi kapitány: Ivan Hasek

F-CSOPORT

JÚNIUS 18., KEDD

18.00, Dortmund: Törökország–Grúzia

21.00, Lipcse: Portugália–Csehország

JÚNIUS 22., SZOMBAT

15.00, Hamburg: Grúzia–Csehország

18.00, Dortmund: Törökország–Portugália

JÚNIUS 26., SZERDA

21.00, Gelsenkirchen: Grúzia–Portugália

21.00, Hamburg: Csehország–Törökország