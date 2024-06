Az Eb-tizenegyespárbajok nagy napja. És Hrubesché. És persze Geráé meg Dzsudzsáké

BEMELEGÍTÉS AZ UEFA-VAL – HÁROM EMLÉKEZETES GÓL A MÚLTBÓL

(1980, NSZK–Belgium 2–1) Nyolc évvel az első Eb-arany és néggyel a fájdalmas -ezüst után újra a nyugatnémetek lettek a kontinens legjobbjai, mégpedig azzal a góllal, amelyet Karl-Heinz Rummenigge szögletéből Horst Hrubesch fejelt a római döntő 88. percében. A hamburgi óriásnak nagy napja volt, lejjebb visszatérünk rá.

(1988, Szovjetunió–Olaszország 2–0) A 62. percben a bal oldalon futott a szovjet ellenakció, Alekszandr Zavarov középre passzolt labdájára Oleg Protaszov remek ütemben érkezett, és a vetődő Walter Zenga felett ballal a hosszúba sarokba helyezett. Ez volt a második szovjet gól öt percen belül, eldőlt a stuttgarti elődöntő.

(2012, Németország–Görögország 4–2) A görögök nem sokkal korábban esett egyenlítő gólja felpiszkálta a németeket, bepréselték ellenfelüket a kapuja elé. Mintha csak kézilabdameccsen lettünk volna: a gdanski negyeddöntő 61. percében a labda sok passzal átkerült balról a jobb oldalra, Jérome Boateng beadott, és Sami Khedira közeli kapáslövésével újra vezettek (2–1) a németek.

A HÁROM GÓL VIDEÓJA IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

AKI LÁTTA, ALIGHA FELEJTI EL: MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 3–3

(2016, Magyarország–Portugália 3–3) Bár a bevezetőben tizenegyeseket ígértünk, nincs más választásunk, a részletekbe merülést egy olyan mérkőzéssel kezdjük, amelyiken nem született gól a büntetőpontról. Az a varázslatos lyoni kora este…! Gera Zoltán ballábas bombájával vezettünk először, a gól később elnyerte a torna közönségszavazásának szépségdíját. Nani még az első félidőben válaszolt, aztán a szünet után jött a nagy Dzsudzsák Balázs–Cristiano Ronaldo párbaj: a magyar csapatkapitány előbb szabadrúgásból, majd távoli lövésből szerzett vezetést (a labda mindkétszer irányt változtatott egy-egy portugálon), CR az elsőt pazar sarkazással, a másodikat fejessel válaszolta meg. Ha a kapufa fél gólként kerül be a jegyzőkönyvbe, akkor Elek Ákos bombája meghozta volna a győzelmet… De a 3–3 is elég volt ahhoz, hogy a mieink nagy meglepetésre veretlenül, az F-csoport első helyén jussanak be a nyolcaddöntőbe. Portugália három döntetlennel, a harmadik legjobb csoportharmadikként araszolt tovább, hogy aztán a kieséses szakaszban hosszú, aranyfényben fürdő útra induljon.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

EGY KICSIT BŐVEBB VÁLTOZAT ITT!

Horst Hrubesch ugrott a legmagasabbra, fejese Eb-győzelmet ért (Fotó: Imago)

EB-KLASSZIKUS: NSZK–BELGIUM 2–1

(1980, NSZK–Belgium 2–1) Na, itt már volt tizenegyes, René Vandereycken, az FC Bruges klasszisa be is rúgta, de az első nyolccsapatos Európa-bajnokságot lezáró római finálénak nem ez volt a legfontosabb momentuma, és nem a belga középpályás lett a csata hőse. Hanem HORST HRUBESCH, a németek hatalmas testű középcsatára, aki az első félidőben Bernd Schuster passzából nagy gólt lőtt, a 88. percben pedig befejelte Karl-Heinz Rummenigge szögletét. Hrubesch 29 évesen lett először válogatott, s aligha jut el az Eb-re, ha a korszak nagy gólvágója, az ollózásairól híres Klaus Fischer nem töri lábát. A belgák elleni finálé Hrubesch csupán ötödik válogatott meccse volt, gólt addig nem szerzett – ilyen előzmények után mesebeli csattanó a római dupla. A Hamburggal három bajnoki címet, egy BEK-trófeát nyerő „Fejelő szörnyeteg” 21 válogatott meccsén hat gólt könyvelt el. Ahogyan az első kettőt, úgy az utolsót is egy híres mérkőzésen érte el, az 1982-es világbajnokságon; a „gijóni svindli” keretében az NSZK és Ausztria pontosan olyan eredményt (1–0) ért el egymás ellen, amely mindkettejük továbbjutását lehetővé tette a csoport egy harmadik országa, a nyugatnémeteket korábban legyőző Algéria kárára.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

A trófea a kétgólos Horst Hrubesch kezében, mellette Karlheinz Förster (balra) és Manfred Kaltz (Fotó: Getty Images)

SVINDLI VOLT? NEM VOLT SVINDLI?

(2004, Dánia–Svédország 2–2) Folytassuk egy hasonló történettel, előrebocsátva, hogy itt szó sem volt a futball csalásáról, alibipasszolgatásról; a svindliteória mellett egyedül a feltételezett összeesküvés áldozatai, az olaszok tartottak ki határozottan.

A portugáliai Európa-bajnokság C-csoportjában három csapat úgy végzett azonos pontszámmal, hogy még az egymás elleni mérkőzéseken bezsebelt pontok, valamint a minitabella gólkülönbsége sem volt alkalmas rangsort készíteni közöttük. Pedig csak kettő juthatott tovább! Mi döntött? Az egymás elleni meccseken szerzett gólok száma…

Az egyik szemünk Guimaraesen, a másik a portói Bessa Stadionon. Az első helyszínen a még nyeretlen, ezért lépéshátrányban lévő olaszoknak mindenképpen le kellett győzniük a már kiesett Bulgáriát a továbbjutáshoz. A másodikon a dánok és a svédek egymás rovására tehették biztossá a negyeddöntőbe jutást, hacsak…

Az olaszokban még élénken élt a két évvel korábbi, botrányosnak és igazságtalannak elkönyvelt dél-koreai vb-kiesésük keserű emléke, magától értetődően tuti tippként megjósolták, hogy a Dánia–Svédország meccs a mindkét riválisnak kedvező 2–2-vel zárul, így ők ha tízet rúgnak a bolgároknak, akkor sem juthatnak tovább. Talán ezért is a szárnyaszegett futball, és a 94. percig késő győztes gól, amelyet Antonio Cassano emelt a bal felsőbe.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

A római támadónak nem ez volt a legszenvedélyesebb gólöröme, hiszen Portóban akkor már lefújták a párhuzamosan zajló meccset, 2–2-vel… Ránézésre semmi baj sem volt a skandináv csatával, sőt! Jon-Dahl Tomasson (akiből húsz évvel később svéd szövetségi kapitány lett…) előbb pazar emeléssel szerzett vezetést a dánoknak, majd közeli lövéssel ismét; az elsőt Henrik Larsson válaszolta meg tizenegyesből, a másodikat pedig, a 89. percben, Mattias Jonson, élete talán legfontosabb gólját szerezve.

Előre megbeszélték volna? Nem hisszük; ha mégis, tökéletesen kivitelezték.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Jon Dahl Tomasson kétszer intette csendre a svédeket (Fotó: Getty Images)

Hollandiának és Spanyolországnak két-két tizenegyespárbaj jutott eddig Európa-bajnokságon június 22-én: a hollandok mindkettőt elvesztették, a spanyolok egy-egyre hozták a mérleget.

TIZENEGYESEK HOLLAND MÓDRA

(1992, Dánia–Hollandia 2–2) Az oranje címvédőként érkezett a svédországi Eb-re, a csoportjából az első helyen jutott tovább – ott újra megtörtént a holland léleknek oly kedves németverés –, azaz minden rendben volt a göteborgi elődöntőig. Ott aztán jöttek a szerencsés beugró szerepét addigra már kinövő dánok, kétszer is vezettek, de előbb Dennis Bergkamp, majd a 86. percben Frank Rijkaard egyenlített. A 11-esek során csupán egyvalaki hibázott: az előző Eb hőse, az olasz bajnokság gólkirálya, Marco van Basten – balra tartó lövését Peter Schmeichel vetődve kivédte!

Van Basten nem szerzett gólt a svédországi Eb-n, mindazonáltal, mint a holland gépezet fontos láncszeme, bekerült a torna válogatottjába, sőt – főleg a Milanban mutatott teljesítménye révén – az év végén harmadszor is megkapta az Aranylabdát, és a FIFA-szavazásán is ő lett az esztendő legjobbja.

Henrik Larsen a dánok első gólját fejeli (Fotó: Getty Images)

Meccs embere címet akkoriban még nem osztottak, de mi megítéljük HENRIK LARSENNEK. A karrierje java részét a Lyngbyben töltő középpályás már a franciák elleni csoportmeccsen is kulcsember volt, 188 percnyi eredménytelen próbálkozás után ő szerezte a dánok első gólját a tornán. A hollandok ellen pedig élete legjobb válogatott meccsét játszotta: fejjel is, lábbal is a kapuba talált, majd a tizenegyespárbajban is jól célzott. Karrierje során 39 válogatott meccsen játszott, öt gólt szerzett – ezek közül hármat az aranyos Eb-n.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

(1996, Franciaország–Hollandia 0–0) A négy évvel későbbi holland válogatott éppen csak továbbvergődött a csoportjából, ehhez képest biztató volt, hogy a liverpooli negyeddöntőben eljutott a szétlövésig a fiatal Zinédine Zidane köré épülő francia csapat ellen. És a párbajban megint csupán egy hibázott a tíz rúgó közül: a negyedik sorozatban Clarence Seedorf gyenge kísérletét Bernard Lama kivédte. Laurent Blanc magabiztos lövése a franciákat juttatta a négy közé, ahol várt rájuk egy újabb tizenegyespárbaj – de erről majd néhány nap múlva…

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Didier Deschamps és Phillip Cocu páros jelenete a francia–holland meccsen (Fotó: Getty Images)

TIZENEGYESEK SPANYOL MÓDRA

(1996, Spanyolország–Anglia 0–0) Az angol válogatottról azt tartják, hogy a tizenegyespárbajok nagy vesztese; és valóban, a rekordkönyvben az áll, hogy a 2021-es tornával bezárólag Anglia bukta el a legtöbbet Európa-bajnokságon, négyet, ráadásul zsinórban. Pedig egészen mást ígért a kezdet: a „háromoroszlánosok” megnyerték az első Eb-szétlövésüket! Ezen a londoni délutánon Alan Shearer, David Platt, Stuart Pearce és Paul Gascoigne is belőtte a maga tizenegyesét, miközben a spanyolok első lövője, Fernando Hierro a lécre bombázott, a negyedik, Miguel Nadal gondolatait pedig kifürkészte David Seaman, és vetődve védett. Anglia bejutott az elődöntőbe, ahol majd belefut egy újabb tizenegyespárbajba – és elkezdődik a szörnyű széria…

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

David Seaman határtalan boldogsága a tizenegyespárbajban (Fotó: Getty Images)

(2008, Spanyolország–Olaszország 0–0) Kifejezetten rossz előjel volt, hogy június 22-én a spanyol válogatott nemcsak az előbb körüljárt londoni Eb-negyeddöntőt vesztette el, hanem egy-egy szétlövést az 1986-os és a 2002-es vb-n is. Ráadásul ebben a bécsi negyeddöntőben Olaszországot kellett legyőzni, amely két évvel korábban hasonló „szerencsejátékban” hódította el a világbajnoki címet…

Igaz, a berlini hősök közül Andrea Pirlo eltiltás miatt most nem játszhatott. Ott volt viszont a vb-n megdicsőülő utolsó rúgó, Fabio Grosso, aki most olasz részről elsőként futott neki a labdának – ezúttal sem hibázott. Daniele De Rossi viszont igen: Iker Casillas jobbra vetődve védett! Aztán a Real Madrid kapusa a negyedik sorozatban balra dőlve is fogott egy lövést, Antonio Di Natale meg a fejét foghatta.

Az ötödik spanyol rúgó, Cesc Fabregas hideg fejjel cselekedett, pontosan célzott – csapata bejutott az elődöntőbe, és nemcsak a június 22-i átkot törte meg, hanem egy másikat is: az 1920-as olimpia óta először (!), kilencedik próbálkozásra Spanyolország felülmúlta Olaszországot tétmérkőzésen!

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Iker Casillas egyik védése az olaszok elleni szétlövésben (Fotó: Getty Images)

KÉT KARRIER NAGY PILLANATA: PROTASZOV ÉS LITOVCSENKO

(1988, Szovjetunió–Olaszország 2–0) OLEG PROTASZOV és GENNAGYIJ LITOVCSENKO is játszott azon az 1988. februári felkészülési mérkőzésen Bariban, amelyen az olaszok simán, 4–1-re megverték a szovjeteket. A jelek szerint sokat tanultak abból a meccsből… Ami azt illeti, a squadra azzurrának a stuttgarti Eb-elődöntőben is jócskán voltak helyzetei, de vagy Rinat Daszajev védett nagyot, vagy a csatárok hibáztak – mindenesetre nem ment a góllövés. Nem úgy a szovjeteknek: a második félidőben öt perc leforgása alatt Litovcsenko – remek csellel leültetve a védőjét –, majd finom emeléssel Protaszov is betalált Walter Zenga kapujába. Valerij Lobanovszkij csapata szervezett futballal, némi szerencsével megőrizte előnyét, avagy irány a döntő! Érdekesség, hogy a két gólszerző karrierje mintha összefonódott volna: 1981-től 1993-ig a Dnipróban, a Dinamo Kijevben, majd az Olympiakosz Pireuszban is együtt futballoztak, összeszokottságukból sokat profitált a kijevi csapatra épülő válogatott. Protaszov 68 szovjet válogatott meccsén 28 (egyes források szerint 29) gólt szerzett, Oleg Blohin mögött második az örökrangsorban, és Litovcsenko 57/14-es mutatója is meghatározó játékoshoz méltó. Visszavonulásuk előtt mindketten játszottak az ukrán válogatottban is.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Oleg Protaszov a kép jobb oldalán ünnepel, Gennagyij Litovcsenko (8) már a folytatásra összpontosít (Fotó: getty Images)

NEKIK IS NAGY NAPJUK VOLT

(2012, Németország–Görögország 4–2) Philipp Lahm és Marco Reus nagy gólt lőtt, Sami Khedira is betalált, Miroslav Klose szintén fejelt egyet, de a meccs embere címet – a tornán már másodszor – MESUT ÖZIL zsebelte be. Az akkoriban a Real Madridban futballozó középpályás két gólt készített elő, sok helyzetet teremtett társainak, ő mozgatta a német csapatot a gdanski elődöntőben, mint ahogyan gólokkal és asszisztokkal kulcsszerepe volt a hibátlan kvalifikációban is. Bár a németek végül nem jutottak be a döntőbe, Özil bekerült a torna álomcsapatába. Pályafutása csúcspontja két évvel később érkezett el, világbajnok lett; 92 mérkőzéssel és 23 góllal zárta le válogatott karrierjét 2018-ban.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Mesut Özil (balra) és Marco Reus a negyedik német gólt ünnepli (Fotó: Getty Images)

(2016, Írország–Olaszország 1–0) Az íreknek volt már 1–0-s győzelmük nagy tornán az olaszok ellen (1994, vb), és most megszületett a második is. A már biztos továbbjutó squadra azzurra sok tartalékkal állt fel, de a hajrában így is közel járt a győzelemhez, mígnem a 85. percben egy ellencsapás végén Wes Hoolahan beadásából ROBBIE BRADY a hálóba fejelt. Írország először jutott tovább a csoportkörből Európa-bajnokságon.

(2016, Belgium–Svédország 1–0) Ki-ki meccset rendeztek Nizzában, bár a belgáknak annyi előnyük volt, hogy a döntetlen is elég lett volna a továbbjutásukhoz. Aztán nyertek: RADJA NAINGGOLAN távoli lövése beakadt, így ők készülhettek a mieink elleni nyolcaddöntőre. A vereséggel több szép válogatott karrier is lezárult a svédeknél, a kapus Andreas Isaksson, a középpályás Kim Källström, sőt Zlatan Ibrahimovic is bejelentette búcsúját – utóbbi hónapokkal később meggondolta magát.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

(2016, Izland–Ausztria 2–1) Saint-Denis-ben sokkal eseménydúsabb ki-ki csata zajlott. Kezdetben az izlandiak futballoztak veszélyesebben, Jóhann Gudmundsson kapufát lőtt, aztán Jón Bödvarsson közelről megszerezte a vezetést. Válaszul Aleksandar Dragovic a kapufára lőtt egy tizenegyest… A fordulás után a csereként beálló Alessandro Schöpf nagy szóló után csak-csak berúgta az egyenlítő gólt, de az osztrákoknak ez nem lett volna elég, rohamozniuk kellett a győzelemért – és erre fizettek rá: a 94. percben egy kontra végén Arnór Ingvi Traustason berúgta az északiak győztes gólját.

Arnór Ingvi Traustason (kékben a kép jobb oldalán) az izlandiak győztes gólját lövi (Fotó: Getty Images)

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

A gól izlandi közvetítése sikerrel futott a közösségi médiában: a korábbi válogatott futballista, Gudmundur Benediktsson önfeledt üvöltése sokakat magával ragadott.

ITT MEGHALLGATHATÓ!

Furcsa fordulata a történetnek, hogy néhány nap múlva Benediktssonnak távoznia kellett a reykjavíki KR-től, mert a csapat, amelyiknek a dolgos hétköznapokon a pályaedzője volt, vereséget vereségre halmozott a hazai bajnokságban…

(2021, Horvátország–Skócia 3–1) Öt évvel később ez a glasgow-i mérkőzés is a csoportkör harmadik fordulójában zajlott, mindkét csapatnak volt még esélye a továbbjutásra. Nikola Vlasic és Callum McGregor góljával 1–1-re álltak, amikor a 62. percben LUKA MODRIC jobb külsővel elképesztően nagy gólt kanyarított a kapu jobb oldalába. A csapatkapitány rúgta azt a szögletet is, amelyikből Ivan Perisic fejessel megadta a kegyelemdöfést a házigazdáknak.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Egy kis kitekintés: az UEFA készített egy rövid összeállítást Modric emlékezetes válogatott góljaiból. A törökök elleni kapáslövés a 2016-os Eb-ről, egy osztrákok elleni NL-gól, a fenti glasgow-i tekerés, valamint – sajnálatos módon – egy mieink elleni találat látható az alábbi képsorokon.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

JÚNIUS 22. – EREDMÉNYEK

EB 1980, OLASZORSZÁG

DÖNTŐ

Róma: Belgium–NSZK 1–2

EB 1988, NSZK

ELŐDÖNTŐ

Stuttgart: Szovjetunió–Olaszország 2–0

EB 1992, SVÉDORSZÁG

ELŐDÖNTŐ

Göteborg: Hollandia–Dánia 2–2, tizenegyesekkel 4–5

EB 1996, ANGLIA

NEGYEDDÖNTŐ

London: Spanyolország–Anglia 0–0, tizenegyesekkel 2–4

Liverpool: Franciaország–Hollandia 0–0, tizenegyesekkel 5–4

EB 2004, PORTUGÁLIA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Guimaraes: Olaszország–Bulgária 2–1

Porto, Bessa: Dánia–Svédország 2–2

EB 2008, AUSZTRIA ÉS SVÁJC

NEGYEDDÖNTŐ

Bécs: Spanyolország–Olaszország 0–0, tizenegyesekkel 4–2

EB 2012, LENGYELORSZÁG ÉS UKRAJNA

NEGYEDDÖNTŐ

Gdansk: Németország–Görögország 4–2

EB 2016, FRANCIAORSZÁG

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Lille: Olaszország–Írország 0–1

Nice: Svédország–Belgium 0–1

Saint-Denis: Izland–Ausztria 2–1

Lyon: Magyarország–Portugália 3–3

EB 2021, EURÓPA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Glasgow: Horvátország–Skócia 3–1

London: Csehország–Anglia 0–1