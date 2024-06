Arab klubok figyeltek fel a Ferencváros játékosára

A Skócia elleni meccsünkön először játszott ezen az Európa-bajnokságon a magyar válogatottban Botka Endre, aki a SportsBase elemzőrendszer teljesítményindexe alapján a védekezésért felelős játékosok között – ideértve a védekező középpályásokat és a védőket is – Willi Orbán és Bolla Bendegúz mellett a legjobb teljesítményt nyújtotta. Amire arab források szerint több arab klubnál is felfigyeltek, és már fel is vették a kapcsolatot a játékos ügynökével, Filipovics Vladannal.

„Meg tudom erősíteni, hogy Botka Endre kapcsán felhívott egy szaúdi és egy emírségekbeli klub, hogy információkat kérjen a védőről, mert a megfigyelőik látták játszani a skótok elleni mérkőzésen, és nagyon meggyőző teljesítményt nyújtott – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a játékosügynök. – Ilyenkor persze elmondom, hogy a játékost élő szerződés köti a Ferencvároshoz, és az FTC-vel kell első körben tárgyalni, ha szerződtetni is szeretnék, de egyelőre a klubok között még nem történt kapcsolatfelvétel.”

Filipovics hangsúlyozta, egy jó meccs arra nyilván nem elegendő, hogy valaki azonnal eladja magát külföldre, de arra jó lehet, hogy felfigyelnek a játékosra és a következő mérkőzéseken, akár a válogatottban, akár a klubjában célzottan az ő teljesítményét figyelik, elemzik.

Ugyanez érvényes lehet Csoboth Kevinre is, az Újpest FC szélsője kapcsán már a vasárnapi mérkőzés előtt megjelentek sajtóhírek Spanyolországban és Hollandiában, melyek a Celta Vigo és a Twente érdeklődéséről szóltak, a skótok elleni győztes gólja óta pedig csak emelkedett a vele kapcsolatos telefonhívások száma.

„Csoboth Kevin kapcsán már az Eb előtt felmértük a piacot, voltak érdeklődések és számítottunk rá, hogy ezek száma a jó teljesítmény hatására nőni fog – fogalmazott a másik válogatott ügyfelével kapcsolatban Filipovics. – Az Európa-bajnokság számára, huszonnégy évesen különösen jó kiugrási lehetőség. A skótok elleni teljesítményére még úgy is sokan felfigyeltek, hogy csak csereként állt be, de nyilván vele kapcsolatban is ismételni tudom, mivel élő szerződése van, először a klubjával kell tárgyalnia az érdeklődőknek. A góljánál és a másik helyzeténél is megmutatta a képességeit, de ennek a teljesítménynek akkor lehet igazán hatása az átigazolási piacra, ha ezt folytatni tudja.”

A Transfermakrt adatai alapján Botka Endrét 2025-ig köti szerződés a Ferencvároshoz, Csoboth Kevint 2027-ig az Újpesthez. Előbbi a skótok elleni Eb-meccset játszotta végig, utóbbi a németek ellen a 87., a skótok ellen a 86. percben állt be, utóbbi mérkőzésen a 100. percben győztes gólt szerzett.

Filipovics Vladan képviseli Kleinheisler Lászlót is a válogatott keretből, akinek kicsit más helyzetben van, mert az előző fél évben kölcsönben játszott a Hajduk Splitnél, a nyáron pedig vissza kell térnie a görög Panathinaikoszhoz. Az athéni klubnak új edzője van, így a középpályás a jó játékával első körben neki tudna bizonyítani, hogy érdemes vele számolni a jövőben. Kleinheisler az első két meccsen állt be csereként az Eb-n, összesen 49 percet játszott.