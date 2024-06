A skót kapitány már döntött, ők maradhatnak ki az Eb-keretből

A BBC Sport szerint Steve Clarke 2024-es Európa-bajnoki keretéből a kapus Craig Gordon és a védő John Souttar marad ki.

A skótok péntek este Finnországot fogadják a glasgowi Hampden Parkban az Eb előtti utolsó felkészülési mérkőzésükön. A BBC Scotland szerint Clarke a mérkőzést követően jelenti be a kimaradókat. „Döntésre jutottam. Még nem folytattam le a beszélgetést” – idézi a 60 éves edzőt a portál. Majd Clarke-ot a keretszűkítés folyamatáról kérdezték: „Szinte lehetetlen feladat, de ez a munkám. Meg kell tennem, nem lesz szép, nem lesz könnyű, de a határidő lejártáig ezt is elintézzük.”

A skót keretből előbb a 18 éves Ben Doak, majd a 36-szoros válogatott Lyndon Dykes is kikerült sérülés miatt, őket Tommy Conway és Lewis Morgan pótolta. A skótok kerete így most 28 fős. A BBC szerint a Hearts 41 éves kapusa, Craig Gordon lesz. A 2022 decemberében lábtörést szenvedett kapus sérülése óta mindössze hét mérkőzésen lépett pályára, a keret tagja csapattársa, Zander Clark is. Gordon 74 mérkőzésen viselhette a válogatott mezt, ami a skót örökranglista hatodik helyére elég.

A másik kimaradó a hírek szerint a Rangers védője, John Souttar lesz. A 27 éves védő klubja legutóbbi három mérkőzését kihagyta sérülés miatt és a skótok gibraltári mérkőzésén sem kapott lehetőséget. A skótok bő keretében négy kapus és hét középhátvéd van, így valószínűleg innen kerül ki a két kieső.

Steve Clarke együttese a nyitómérkőzésen Németország ellen játszik, majd június 19-én Svájc ellen Kölnben, végül a csoportkör utolsó fordulójában Marco Rossi csapata ellen lép pályára.

EB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

20.45: Skócia–Finnország (Tv: Match4)

A SKÓT LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 28 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Zander Clark (Hearts), Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Norwich City – Anglia), Liam Kelly (Motherwell)

Védők: Liam Cooper (Leeds United – Anglia), Grant Hanley (Norwich City – Anglia), Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), Ross McCrorie (Bristol City – Anglia), Scott McKenna (FC Köbenhavn – Dánia), Ryan Porteous (Watford – Anglia), Anthony Ralston (Celtic), Andrew Robertson (Liverpool FC – Anglia), John Souttar (Rangers), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Real Sociedad – Spanyolország)

Középpályások: Stuart Armstrong (Southampton – Anglia), Ryan Christie (AFC Bournemouth – Anglia), Billy Gilmour (Brighton & Hove Albion – Anglia), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa – Anglia), Callum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Norwich City – Anglia), Scott McTominay (Manchester United – Anglia), Lewis Morgan (New York Red Bulls – Amerikai Egyesült Államok)

Támadók: Ché Adams (Southampton – Anglia), James Forrest (Celtic), Lawrence Shankland (Hearts), Tommy Conway (Bristol – Anglia)

Szövetségi kapitány: Steve Clarke

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország