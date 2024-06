A kulcspillanatban Van Basten megelőzte Kohlert, és a hollandok sok mindenért megfizettek a németeknek

EGY NAGY RIVALIZÁLÁS EMLÉKEZETES NAPJA

(1988, Hollandia–Németország 2–1) A bevezetőben már kaptunk ízelítőt ebből a mérkőzésből is, nézzük egy kicsit részletesebben, mi történt! Az előzményekről annyit, hogy az 1956. márciusi düsseldorfi 2:1 óta az oranje egyszer sem tudta legyőzni a nyugatnémet válogatottat (három döntetlen, hét vereség – utóbbiak között az 1974-s vb-döntő), és mivel a szóban forgó 1988-as Eb-elődöntő helyszíne Hamburg volt, ezúttal is a vendégsikerre lehetett nagyobb odsszal fogadni. A tétnek megfelelően, a rivalizálás hőfokához és a két nemzet súlyos traumákkal terhelt kapcsolatához méltón éles ütközet zajlott, amely két tizenegyesgóllal döntetlenre állt: az elsőt Lothar Matthäus, a másodikat Ronald Koeman lőtte be. (Jellemző módon mindkétszer hangosan tiltakozott az ítélettel sújtott fél, a holland Adri van Tiggelen a labdával ülepen is bombázta Ioan Igna román játékvezetőt…). Aztán elérkezett a 88. perc, amikor Marco van Basten berúgta a fent már látott gólt, a döntőbe juttatva az oranjét. Természetesen ahogyan a felvezetés, úgy a visszhang is erőteljes volt, Hollandiában sokan a II. világháború német rémtetteiért is elégtételt éreztek. (Két évvel később, az ugyancsak feszült, köpködős vb-nyolcaddöntő után a németek voltak a hangosabbak…)

Ami a párharc Eb-mérlegét illeti, 2021-ig bezárólag öt Európa-bajnokságon csapott össze egymással a két válogatott, a mérleg már kiegyenlített: két német és két holland győzelem, egy döntetlen.

EGY KARRIER NAGY NAPJA: KARL-HEINZ RIEDLE

(1992, Németország–Svédország 3–2) A német válogatott négy évvel később is Eb-elődöntőt játszott ezen a napon, de az már jobban sült el – furcsa egybeesés, hogy akkor éppen a nationalelfnek jutott a házigazda kiejtésének feladata. Jó kis meccs zajlott a Rasunda Stadionban, Thomas Hässler gyönyörű szabadrúgásgóllal szerzett vezetést, majd a második félidőben bejelentkezett a főszerepért KARL-HEINZ RIEDLE: az akkoriban a Lazióban játszó világbajnok csatár előbb Matthias Sammer beadásából, majd Thomas Helmer nagyszerű kiugratásából lőtt a kapuba, és a svédek csak faragni tudtak a hátrányból.

A németeknek ezüstérmet hozó tornán Riedle három góllal holtversenyben gólkirály lett, 42 válogatott mérkőzésén 16 gólt szerzett, és ha ő betalált a kapuba, sosem kaptak ki (12 győzelem, egy döntetlen). Riedle pályafutásának legemlékezetesebb duplája azonban nem a solnai, hanem – hogy a klubfutballra is vessünk egy pillantást – az öt évvel későbbi müncheni: a Puhl Sándor vezette 1997-es BL-döntőben két góllal járult hozzá a Dortmund 3–1-es diadalához a Juventus ellen.

Karl-Heinz Riedle három gólt szerzett az 1992-es Eb-n (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY NAPJA: WAYNE ROONEY

(2004, Anglia–Horvátország 4–2) WAYNE ROONEY 18 és fél évesen érkezett a portugáliai Európa-bajnokságra, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a csoportkört vereséggel kezdő Anglia bejusson a legjobb nyolc közé: két gólt szerzett Svájc ellen, kettőt rúgott a horvátoknak is (ennek van ma az évfordulója). Ki tudja, mi történik, ha nem sérül meg a házigazdák elleni negyeddöntő első félidejében… De megsérült, Anglia tizenegyesekkel kiesett – ő mindenesetre bekerült a torna álomcsapatába. Játékoskarrierje során az angolok még két Európa-bajnokságra jutottak ki, Rooney szerzett egy gólt 2012-ben, majd egyet 2016-ban is – utóbbi fájó emlék, hiszen csapatkapitányként sem volt képes megakadályozni az Izland elleni vereséget a nyolcaddöntőben. A Manchester United csatárának az izlandiak elleni volt az utolsó, 53. gólja a nemzeti csapatban (ez akkor rekordnak számított), meccseinek száma 120 (ez ma is csúcs a mezőnyjátékosok között).

Érdemes megnézni a 2004-es meccs gólösszefoglalóját, sokat visszaad a fordulatos csata hangulatából: Niko Kovac góljával a horvátok szerezték meg a vezetést, Paul Scholes fejjel egyenlített (karrierje mindkét Eb-gólját fejjel szerezte a 168 centis irányító…), majd jött a Rooney-dupla, Igor Tudor szépítő fejese, végül Frank Lampard alsó sarkos lövése.

Az ifjú Wayne Rooney két pártfogója, David Beckham és Paul Scholes (8) társaságában ünnepli egyik gólját (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY NAPJA: THIERRY HENRY

(2004, Franciaország–Svájc 3–1) THIERRY HENRY válogatott karrierjének mutatói nagyon hasonlítanak az angol riváliséhoz (123/51); a francia támadó is hat gólt szerzett Európa-bajnokságon, és ő is három kontinenstornán talált a kapuba. Nagy különbség, hogy Rooneyval ellentétben Henry világbajnoknak és Európa-bajnoknak mondhatja magát… Legtöbb Eb-gólja (3) a „kékeknek” aranyérmet hozó 2000-es tornán született, egyetlen Eb-duplája viszont a csapatnak és neki is kevésbé sikeres 2004-hez, egészen pontosan ehhez a játéknaphoz kötődik. A Svájc elleni csoportmeccsen Henry akár öt gólt is szerezhetett volna, de fejesei nem sikerültek, csakhogy lábbal kétszer kíméletlen végrehajtó volt, és ennyi elég volt a győzelemhez. Az Arsenallal angol, az FC Barcelonával spanyol bajnok, utóbbival BL-t nyerő Henry hét válogatottbeli duplájának egyike volt ez.

A meccs első gólját Zinédine Zidane fejelte, az ellenfél részéről Johan Vonlanthen talált a kapuba – az ifjú svájci ezzel a góllal döntötte meg Rooney mindössze négynapos, éppen ellenük felállított rekordját, és lett az Eb-történelem legfiatalabb gólszerzője 18 évesen és 141 naposan.

Henry kettőt vágott a svájciaknak (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY NAPJA: ANDREJ ARSAVIN

(2008, Oroszország–Hollandia 3–1) A cikkünk elején gólvágóként ünnepelt Marco van Basten húsz évvel később már a hollandok szövetségi kapitányaként volt jelen az Európa-bajnokságon. Ezen a bázeli estén egy holland szövetségi kapitány aratott nagy győzelmet, csakhogy nem ő, hanem az ellenfelet, az oroszokat irányító Guus Hiddink… Roman Pavljucsenko kapáslövését Ruud van Nistelrooy fejjel megválaszolta, aztán a hosszabbításban beindult ANDREJ ARSAVIN: előbb nagy vágta után gólpasszt adott Dmitrij Torbinszkijnak, majd egy bedobásra beindulva rúgott egy köténygólt, lezárva a meccset. Az orosz válogatott támadójátékát éveken át szervező, gyors, jól cselező Arsavinnak kiváló éve volt ez: két góllal bronzéremhez segítette csapatát az Eb-n – talán többre is futotta volna, ha az első két csoportmeccsen nem az eltiltását tölti –, bekerült a torna álomcsapatába, UEFA-kupát nyert a Zenittel, és az év végén hatodik lett az Aranylabda-szavazáson. Ott volt a 2012-es Európa-bajnokságon is, és bár kiosztott három gólpasszt, a szbornajának korai kiesést hozó torna gyakorlatilag lezárta válogatott karrierjét. Noha további hat idényben aktív maradt, Arsavin 31 évesen befejezni kényszerült tízéves válogatott pályafutását, az új kapitány, Fabio Capello csak az első meccsén számított rá; a szélső, középpályás 75 mérkőzést és 17 gólt hagyott emlékül.

„Jól mondom vagy jól mondom?” Andrej Arsavin híres grimasza a gólpassza után, a háttérben a hollandok még a hálóban értetlenkednek (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY NAPJA: IVAN PERISIC

(2016, Horvátország–Spanyolország 2–1) IVAN PERISIC kétségkívül az egyik legfontosabb játékosa a 2010-es években nagyszerűen teljesítő „második horvát aranygenerációnak”. Az első meccsét 2011-ben játszotta a nemzeti csapatban, három világbajnokságon (2014, 2018, 2022) szerzett gólt, megtette ezt két Európa-bajnokságon is (2016, 2021) – ő az egyetlen horvát labdarúgó, aki ezt elmondhatja magáról. Az említett öt tornán összesen tízszer talált a kapuba, nézzük most a spanyolok elleni győztes gólját a 2016-os Eb mai játéknapjáról: Álvaro Morata és Nikola Kalinic egy-egy közeli találatával döntetlenre álltak a felek, amikor Perisic a rá jellemző nagy vágta közben egyet igazított a labdán, majd laposan a hálóba küldte. Az addig hibátlan címvédő legyőzése csoportelsőséget ért. A vb-ezüstérmes és bronzérmes, a Bayern Münchennel BL-t nyerő Perisic válogatott meccseinek száma 120 felett jár, több mint 30 gólt striguláztak a neve mellé – és a sztorija még nem ért véget.

Ivan Perisic a gólja jelentőségéhez méltón ünnepelt (Fotó: Getty Images)

NEKIK IS NAGY NAPJUK VOLT

(2000, Csehország–Dánia 2–0) A három Európa-bajnokságon is gólt szerző VLADIMÍR SMÍCER már többször szerepelt sorozatunkban, most nézzük az egyetlen kétgólos Eb-meccsét. A dánok elleni liege-i csoportmérkőzésnek csak a szép búcsú volt a tétje, mindkét csapat kiesőként lépett pályára. Smícer a második félidőben négy perc alatt duplázott: előbb Karel Poborskytól kapott első rangú kiszolgálást – járt érte a cipősuvickolós gólöröm –, majd egy hosszú előreívelésre rajtolva finoman átemelte a labdát Peter Schmeichel felett, mielőtt az üres kapuba lőtt.

(2000, Hollandia–Franciaország 3–2) Amszterdamban pedig az elsőség volt a tét ugyanebben a csoportban: Christophe Dugarry fejesével, majd David Trezeguet közeli lövésével a franciák kétszer vezettek, mégis a hollandok nyertek. Lőtt egy szép gólt a későbbi gólkirály, Patrick Kluivert, a győztes lövés Boudewijn Zendené volt, ám a meccs gólját FRANK DE BOER bombázta Bernard Lama kapujának jobb felső sarkába. A csapatkapitány néhány nappal korábban a csehek ellen győztes gólt lőtt; 112 mérkőzéses válogatott karrierje 13 góljából ez a kettő született nagy tornán.

(2012, Portugália–Csehország 1–0). Akárcsak négy évvel korábban, CRISTIANO RONALDO megint betalált a csehek kapujába: a 79. percbeli varsói fejes gólja elődöntőbe jutást ért.

(2016, Németország–Észak-Írország 1–0) MARIO GÓMEZ, az előző Eb társgólkirálya már nem számított stabil kezdőnek a német válogatottban; a franciaországi torna első meccsén nem is játszott, a másodikon nagyjából húsz perc jutott neki csereként, a harmadikon viszont már tagja volt a kezdő tizenegynek – és az góljával lett meg a csoportelsőséget jelentő győzelem!

Jakub Blaszczykowski sem aprózta el, az övé is győztes gól volt (Fotó: Getty Images)

(2016, Lengyelország–Ukrajna 1–0) JAKUB BLASZCZYKOWSKI négy évvel korábban, a varsói Nemzeti Stadionban gólt rúgott az oroszoknak (1–1); a nagy érzelmeket felszabadító találat még nem ért győzelmet, de az már igen, amelyet egy higgadt csel után az ukránoknak lőtt Marseille-ben. A lengyelek először jutottak tovább a csoportkörből Európa-bajnokságon. „Kuba” válogatott pályafutásának érdemi része 2019-ben lezárult, a szélső 2023-ban 109 mérkőzéssel és 21 góllal vett búcsút a nemzeti csapattól.

(2021, Ausztria–Ukrajna 1–0) David Alaba szögletéből CHRISTOPH BAUMGARTNER lőtte a mérkőzés egyetlen gólját. Baumgartnert nem sokkal később le kellett cserélni, de a következő körre felépült, már játszhatott – mert bizony a győzelem révén Ausztria, története során először, kiharcolta a továbbjutást a csoportból! A vereség ellenére Andrij Sevcsenko csapata is bejutott a nyolcaddöntőbe, szintén első alkalommal élve túl a csoportkört Európa-bajnokságon.

(2021, Hollandia–Észak-Macedónia 3–0) GEORGINIO WIJNALDUMNAK volt triplája Eb-selejtezőn, duplája NL-meccsen, de azért egy hazai rendezésű Európa-bajnoki csoportmérkőzésen duplázni mégiscsak nagyobb bravúr. Néhány nappal korábban az ukránoknak betalált, aztán jött az északmacedónok elleni, alább látható dupla.

Bár csak a bronzérem volt a tét, a kék mezes olaszok és a csehszlovákok azért odatették magukat (Fotó: Getty Images)

A LEGHATÉKONYABB 11-ESPÁRBAJ

(1980, Csehszlovákia–Olaszország 1–1) Inkább a címvédő csehszlovákok örültek a bronzmérkőzés lehetőségének, mintsem a házigazdák; ők egyértelműen az aranymeccset vették célba, akárcsak szurkolótáboruk, amely csalódottságában nem is töltötte meg a nápolyi stadiont ezen az estén. Mit hagytak ki a távol maradók? Egy irgalmatlanul nagy, felső sarkos Ladislav Jurkemik-gólt, Francesco Graziani egyenlítő fejesét, valamint az Eb-történelem leghatékonyabb tizenegyespárbaját. Tizennyolc játékos futott neki a labdának, közülük 17 gólt lőtt – egyedül Fulvio Collovati rontott. A csehszlovák kapus, Jaroslav Netolicka megérezte az irányt, és bár a labda átcsorgott a teste alatt, még éppen idejében kapott utána ahhoz, hogy teljes terjedelmével ne vánszorogjon át a gólvonalon. Ez volt az utolsó bronzmérkőzés Európa-bajnokságon; a helyosztót kivették a programból, az elődöntő vesztesei azóta harmadik helyezettként utaznak haza.

CSAK A TIZENEGYESPÁRBAJ:

AKI LÁTTA, ALIGHA FELEJTI EL

(2021, Dánia–Oroszország 4–1) Egy ideig úgy tűnt, Christian Eriksen majdnem végzetes rosszullétéről marad emlékezetes a dánok 2021-es Eb-szereplése, de szerencsére nem így történt, bőven van mit felidézni a mérkőzéseikről. Íme, egy ilyen pillanat! Két vereség után csak az oroszok nagy különbségű legyőzése eredményezhetett továbbjutást a csoportból, így alighanem minden dán játékos áhítozott a gólszerzésre. Mikkel Damsgaard és Youssuf Poulsen valóra váltotta vágyát, de Artyom Dzjuba 70. percbeli tizenegyese után veszélybe került a küldetés sikere. Andreas Christensen a korábbi 43 válogatott meccsén csupán egyszer talált a kapuba, de a 79. percben úgy pattant elé a labda, hogy az ösztönei csak egyvalamit diktálhattak: bumm bele! Meglőtte… Azzal lett 3–1, a vége pedig Joakim Maehle révén 4–1 – a koppenhágai Parken közönsége ritka nagy diadalt és továbbjutást ünnepelhetett.

Andreas Christensen meghatottan ünnepelt a dán lobogóval a lefújás után (Fotó: Getty Images)

JÚNIUS 21. – EB-EREDMÉNYEK

EB 1964, SPANYOLORSZÁG

DÖNTŐ

Madrid, Spanyolország–Szovjetunió 2:1

EB 1980, OLASZORSZÁG

A 3. HELYÉRT

Nápoly: Csehszlovákia–Olaszország 1–1, 11-esekkel 9–8

EB 1988, NSZK

ELŐDÖNTŐ

Hamburg: NSZK–Hollandia 1–2

EB 1992, SVÉDORSZÁG

ELŐDÖNTŐ

Solna: Svédország–Németország 2–3

EB 2000, BELGIUM ÉS HOLLANDIA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Bruges: Jugoszlávia–Spanyolország 3–4

Arnhem: Szlovénia–Norvégia 0–0

Liege: Dánia–Csehország 0–2

Amszterdam: Franciaország–Hollandia 2–3

EB 2004, PORTUGÁLIA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Lisszabon, Luz: Horvátország–Anglia 2–4

Coimbra: Svájc–Franciaország 1–3

EB 2008, AUSZTRIA ÉS SVÁJC

NEGYEDDÖNTŐ

Bázel: Hollandia–Oroszország 1–3, h.u.

EB 2012, LENGYELORSZÁG ÉS UKRAJNA

NEGYEDDÖNTŐ

Varsó: Csehország–Portugália 0–1

EB 2016, FRANCIAORSZÁG

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Marseille: Ukrajna–Lengyelország 0–1

Párizs: Észak-Írország–Németország 0–1

Lens: Csehország–Törökország 0–2

Bordeaux: Horvátország–Spanyolország 2–1

EB 2021, EURÓPA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Koppenhága: Oroszország–Dánia 1–4

Szentpétervár: Finnország–Belgium 0–2

Amszterdam: Észak-Macedónia–Hollandia 0–3

Bukarest: Ukrajna–Ausztria 0–1