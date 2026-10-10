Megérkezett az eső, csúszik a rajt! Verstappen győzelemre váltja a pole-t? – Szingapúri Nagydíj, sprintverseny
Max Verstappen várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Szingapúri Nagydíj sprintversenye előtt. A holland mellől George Russell rugaszkodik el, míg a második soron Charles Leclerc és Oscar Piastri osztozik. Lando Norris az ötödik, Lewis Hamilton a hatodik, míg a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli a hetedik helyről kíván előrébb törni. Arról, hogy miként alakul az év utolsó sprintfutama, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
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SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|2.
|Russell
|Mercedes
|3.
|Leclerc
|Ferrari
|4.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|5.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|6.
|Hamilton
|Ferrari
|7.
|Antonelli
|Mercedes
|8.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|9.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|10.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|11.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|12.
|Hülkenberg
|Audi
|13.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|14.
|Bortoleto
|Audi
|15.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|16.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|17.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|18.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|19.
|Albon
|Williams-Mercedes
|20.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|22.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|17. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 9., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Russell 1:32.274
|Sprintidőmérő
|1. Verstappen 1:31.156
|OKTÓBER 10., SZOMBAT
|Sprintverseny
|11.00–12.00
|Időmérő
|15.00–16.00
|OKTÓBER 11., VASÁRNAP
|A verseny (62 kör, 305.337 km) rajtja
|14.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
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