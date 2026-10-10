Nemzeti Sportrádió

Megérkezett az eső, csúszik a rajt! Verstappen győzelemre váltja a pole-t? – Szingapúri Nagydíj, sprintverseny

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.10. 10:42
NurPhoto via AFP
Címkék
F1 sprintverseny Formula–1 Szingapúri Nagydíj
Max Verstappen várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Szingapúri Nagydíj sprintversenye előtt. A holland mellől George Russell rugaszkodik el, míg a második soron Charles Leclerc és Oscar Piastri osztozik. Lando Norris az ötödik, Lewis Hamilton a hatodik, míg a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli a hetedik helyről kíván előrébb törni. Arról, hogy miként alakul az év utolsó sprintfutama, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY RAJTSORRENDJE

  1.VerstappenRed Bull-Ford
  2.RussellMercedes
  3.LeclercFerrari
  4.PiastriMcLaren-Mercedes
  5.NorrisMcLaren-Mercedes
  6.HamiltonFerrari
  7.AntonelliMercedes
  8.LawsonRacing Bulls-Ford
  9.HadjarRed Bull-Ford
10.GaslyAlpine-Mercedes
11.ColapintoAlpine-Mercedes
12.HülkenbergAudi
13.BearmanHaas-Ferrari
14.BortoletoAudi
15.AlonsoAston Martin-Honda
16.OconHaas-Ferrari
17.LindbladRacing Bulls-Ford
18.StrollAston Martin-Honda
19.AlbonWilliams-Mercedes
20.PérezCadillac-Ferrari
21.BottasCadillac-Ferrari
22.SainzWilliams-Mercedes

 

17. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
OKTÓBER 9., PÉNTEK
Szabadedzés1. Russell 1:32.274
Sprintidőmérő1. Verstappen 1:31.156
OKTÓBER 10., SZOMBAT
Sprintverseny11.00–12.00
Időmérő15.00–16.00
OKTÓBER 11., VASÁRNAP
A verseny (62 kör, 305.337 km) rajtja14.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 25., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00

 

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