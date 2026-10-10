Verstappen 50. alkalommal pole-ban: egyelőre megállíthatatlan Szingapúrban

Max Verstappen egyelőre minden körülmények között uralja a szingapúri hétvégét: száraz pályán megszerezte a pole pozíciót a sprintidőmérőn, majd elsőként szelte át a célvonalat az esős időben kezdődő, hosszúra nyúló sprintversenyen. A remek kezdés után joggal készülhetett bizakodva az időmérőre, és minden esélye megvolt rá, hogy két egymást követő nagydíjon is rajtelsőséget szerezzen.

Bár a Ferrari korábban egy körön megvillant, és a minifutamon Lewis Hamilton jelentette a legnagyobb fenyegetést a Red Bull-osra, kérdéses volt, hogy a Scuderia össze tudja-e tenni a kvalifikációt, és kihozni az autóban rejlő potenciált.

A Mercedesnél sok volt a kérdőjel, az előnyét az egyéni vb-összetettben 89 pontra növelő Andrea Kimi Antonelli már pénteken nehezen vezethetőnek és kiszámíthatatlannak minősítette a továbbfejlesztett autót, és nem tudta, hogyan dolgozhatná le 7 tized hátrányát egy körön.

A régebbi specifikációval remek tempót mutató George Russell autója körül eközben nagy volt a sürgés-forgás a sprintversenyen elszenvedett balesete után. Ráadásul büntetés tudatában vágott neki az időmérőnek: a helyezésétől függetlenül a mezőny végéről rajtolhat vasárnap, mivel több motorkomponenst is cserélni kellett a kocsijában a malajziai meghibásodás után.

A McLaren garázsában is nagy munka folyt a kvalifikáció előtt: két pilótája, Lando Norris és Oscar Piastri a sprintfutam utolsó körében összeütközött egymással. Bár a címvédő volt az, aki a baleset ellenére folytatni tudta, és az utolsó pontszerző ért célba, az ő autója sérült meg jobban.

Az elhúzódó sprintverseny miatt fél órával elhalasztották az időmérő kezdetét, a mezőny így közép-európai idő szerint 15 óra 30 perckor kapott zöld jelzést. Noha az időmérő előtt már nem érkezett újabb csapadék, és a pálya felszáradt, az aszfalt eleinte nagyon csúszós volt, az eső ugyanis lemosta a korábban felvitt gumiréteget.

Az első szakaszban Hamilton vezérletével a Ferrari kettőse ragadta magához az irányítást, és a McLaren is megvillant: a harmadik Norris mindössze egy ezreddel maradt el a másodikként záró Leclerc-től, Piastri pedig ötödik lett. A két mclarenest a végén remek kört összerakó Liam Lawson választotta szét egymástól, a hatodik Nico Hülkenberg lett, majd Pierre Galsy, Verstappen, Franco Colapinto és Arvid Lindblad zárta az első tízest.

Továbbjutott még Oliver Bearman, a mezőny első feléből kiszoruló Antonelli és Russell, illetve Carlos Sainz Jr., Esteban Ocon és Gabriel Bortoleto, így mindkét Haas és Audi képviseltette magát a Q2-ben, miközben a Red Bull elveszítette az egyik autóját. Isack Hadjar ugyanis váltóhibával szembesült, és mért kört sem tudott jegyezni.

Kiesett: a Red Bull francia pilótája mellett Fernando Alonso, Alexander Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez és Valtteri Bottas.

A második szakaszban tovább folytatódott Hamilton menetelése, és Verstappen is megmutatta magát. A ferraris 11 századdal előzte meg a Red Bull-ost, a harmadik Norris lemaradása viszont már a négy tizedet közelítette. A top 5-öt Leclerc és Antonelli egészítette ki, majd Russell, Piastri, a Racing Bulls párosa, valamint Gasly zárta a továbbjutók sorát.

Kiesett: Hülkenberg, Bearman, Ocon, Sainz, Bortoleto és a végén a falat is eltaláló Colapinto.

A harmadik szakaszban őrségváltás történt az élen: Verstappen visszavette a vezetést az első gyors körök után. A holland 123 ezreddel előzte meg a kissé rontó Hamiltont, akit Antonelli, Leclerc és Norris követett az első öt között. A két Mercedes valamivel korábban jött ki, mint a többiek, míg Verstappen utolsóként hagyta el a garázst. Noha a négyszeres bajnok nem tudott gyorsulni, korábbi ideje is elegendő volt ahhoz, hogy megszerezze szezonbeli második, pályafutása 50. pole pozícióját, a lehető legjobb helyzetbe hozva magát ahhoz, hogy célba vegye első győzelmét Szingapúrban.

A hollandhoz Leclerc került a legközelebb, csak 54 ezreddel maradt le a rajtelsőségről, míg Hamiltonnak meg kellett elégednie a harmadik hellyel. Az első ötöst Antonelli és Norris egészítette ki, majd Russell, Piastri, Gasly, Lawson és Lindblad zárta az első tízest, de a Mercedes brit pilótájának rajtbüntetése miatt Piastrival az élen valamennyi pilóta egy helyet léphet előre a rajtrácson.

Folytatás vasárnap 14 órakor a versennyel.

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Verstappen Red Bull-Ford 1:31.373 átlag: 194.118 km/ó 2. Leclerc Ferrari 1:31.427 0.054 mp h. 3. Hamilton Ferrari 1:31.496 0.123 4. Antonelli Mercedes 1:31.562 0.189 5. Norris McLaren-Mercedes 1:31.712 0.339 6. Russell Mercedes 1:31.747 0.374 7. Piastri McLaren-Mercedes 1:31.860 0.487 8. Gasly Alpine-Mercedes 1:32.225 0.852 9. Lawson Racing Bulls-Ford 1:32.369 0.996 10. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:32.781 1.408 11. Hülkenberg Audi 1:32.784 1.255 12. Bearman Haas-Ferrari 1:32.908 1.379 13. Ocon Haas-Ferrari 1:33.323 1.794 14. Sainz Williams-Mercedes 1:33.526 1.997 15. Bortoleto Audi 1:33.658 2.129 16. Colapinto Alpine-Mercedes 1:33.787 2.258 17. Alonso Aston Martin-Honda 1:34.223 1.794 18. Albon Williams-Mercedes 1:34.289 1.860 19. Stroll Aston Martin-Honda 1:34.946 2.517 20. Pérez Cadillac-Ferrari 1:35.123 2.694 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:35.984 3.555 22. Hadjar Red Bull-Ford -

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Hamilton 1:32.429 1. Hamilton 1:31.529 2. Leclerc 1:32.774 2. Verstappen 1:31.639 3. Norris 1:32.775 3. Norris 1:31.895 4. Lawson 1:32.885 4. Leclerc 1:31.953 5. Piastri 1:33.076 5. Antonelli 1:32.079 6. Hülkenberg 1:33.147 6. Russell 1:32.212 7. Gasly 1:33.182 7. Piastri 1:32.245 8. Verstappen 1:33.241 8. Lawson 1:32.319 9. Colapinto 1:33.261 9. Lindblad 1:32.498 10. Lindblad 1:33.288 10. Gasly 1:32.602 11. Bearman 1:33.356 11. Hülkenberg 1:32.784 12. Antonelli 1:33.601 12. Bearman 1:32.908 13. Russell 1:33.617 13. Ocon 1:33.323 14. Sainz 1:33.774 14. Sainz 1:33.526 15. Ocon 1:33.803 15. Bortoleto 1:33.658 16. Bortoleto 1:34.169 16. Colapinto 1:33.787 17. Alonso 1:34.223 18. Albon 1:34.289 19. Stroll 1:34.946 20. Pérez 1:35.123 21. Bottas 1:35.984 22. Hadjar -