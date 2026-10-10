Nemzeti Sportrádió

Verstappen 50. alkalommal pole-ban: egyelőre megállíthatatlan Szingapúrban

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.10. 16:30
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Fotó: AFP
Címkék
F1 Formula–1 Szingapúri Nagydíj
Max Verstappen (Red Bull) szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Szingapúri Nagydíj időmérőjén. A holland versenyző pályafutása 50. rajtelsőségét jegyezve végzett az élen, megelőzve a Ferrari kettősét. Charles Leclerc 54, Lewis Hamilton 123 ezreddel maradt el a Red Bull-ostól, miközben az első ötös sorát Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Lando Norris (McLaren) zárta.

Max Verstappen egyelőre minden körülmények között uralja a szingapúri hétvégét: száraz pályán megszerezte a pole pozíciót a sprintidőmérőn, majd elsőként szelte át a célvonalat az esős időben kezdődő, hosszúra nyúló sprintversenyen. A remek kezdés után joggal készülhetett bizakodva az időmérőre, és minden esélye megvolt rá, hogy két egymást követő nagydíjon is rajtelsőséget szerezzen.

Bár a Ferrari korábban egy körön megvillant, és a minifutamon Lewis Hamilton jelentette a legnagyobb fenyegetést a Red Bull-osra, kérdéses volt, hogy a Scuderia össze tudja-e tenni a kvalifikációt, és kihozni az autóban rejlő potenciált.

A Mercedesnél sok volt a kérdőjel, az előnyét az egyéni vb-összetettben 89 pontra növelő Andrea Kimi Antonelli már pénteken nehezen vezethetőnek és kiszámíthatatlannak minősítette a továbbfejlesztett autót, és nem tudta, hogyan dolgozhatná le 7 tized hátrányát egy körön.

A régebbi specifikációval remek tempót mutató George Russell autója körül eközben nagy volt a sürgés-forgás a sprintversenyen elszenvedett balesete után. Ráadásul büntetés tudatában vágott neki az időmérőnek: a helyezésétől függetlenül a mezőny végéről rajtolhat vasárnap, mivel több motorkomponenst is cserélni kellett a kocsijában a malajziai meghibásodás után.

A McLaren garázsában is nagy munka folyt a kvalifikáció előtt: két pilótája, Lando Norris és Oscar Piastri a sprintfutam utolsó körében összeütközött egymással. Bár a címvédő volt az, aki a baleset ellenére folytatni tudta, és az utolsó pontszerző ért célba, az ő autója sérült meg jobban.

Az elhúzódó sprintverseny miatt fél órával elhalasztották az időmérő kezdetét, a mezőny így közép-európai idő szerint 15 óra 30 perckor kapott zöld jelzést. Noha az időmérő előtt már nem érkezett újabb csapadék, és a pálya felszáradt, az aszfalt eleinte nagyon csúszós volt, az eső ugyanis lemosta a korábban felvitt gumiréteget.

Az első szakaszban Hamilton vezérletével a Ferrari kettőse ragadta magához az irányítást, és a McLaren is megvillant: a harmadik Norris mindössze egy ezreddel maradt el a másodikként záró Leclerc-től, Piastri pedig ötödik lett. A két mclarenest a végén remek kört összerakó Liam Lawson választotta szét egymástól, a hatodik Nico Hülkenberg lett, majd Pierre Galsy, Verstappen, Franco Colapinto és Arvid Lindblad zárta az első tízest.

Továbbjutott még Oliver Bearman, a mezőny első feléből kiszoruló Antonelli és Russell, illetve Carlos Sainz Jr., Esteban Ocon és Gabriel Bortoleto, így mindkét Haas és Audi képviseltette magát a Q2-ben, miközben a Red Bull elveszítette az egyik autóját. Isack Hadjar ugyanis váltóhibával szembesült, és mért kört sem tudott jegyezni.

Kiesett: a Red Bull francia pilótája mellett Fernando Alonso, Alexander Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez és Valtteri Bottas.

A második szakaszban tovább folytatódott Hamilton menetelése, és Verstappen is megmutatta magát. A ferraris 11 századdal előzte meg a Red Bull-ost, a harmadik Norris lemaradása viszont már a négy tizedet közelítette. A top 5-öt Leclerc és Antonelli egészítette ki, majd Russell, Piastri, a Racing Bulls párosa, valamint Gasly zárta a továbbjutók sorát.

Kiesett: Hülkenberg, Bearman, Ocon, Sainz, Bortoleto és a végén a falat is eltaláló Colapinto.

A harmadik szakaszban őrségváltás történt az élen: Verstappen visszavette a vezetést az első gyors körök után. A holland 123 ezreddel előzte meg a kissé rontó Hamiltont, akit Antonelli, Leclerc és Norris követett az első öt között. A két Mercedes valamivel korábban jött ki, mint a többiek, míg Verstappen utolsóként hagyta el a garázst. Noha a négyszeres bajnok nem tudott gyorsulni, korábbi ideje is elegendő volt ahhoz, hogy megszerezze szezonbeli második, pályafutása 50. pole pozícióját, a lehető legjobb helyzetbe hozva magát ahhoz, hogy célba vegye első győzelmét Szingapúrban.

A hollandhoz Leclerc került a legközelebb, csak 54 ezreddel maradt le a rajtelsőségről, míg Hamiltonnak meg kellett elégednie a harmadik hellyel. Az első ötöst Antonelli és Norris egészítette ki, majd Russell, Piastri, Gasly, Lawson és Lindblad zárta az első tízest, de a Mercedes brit pilótájának rajtbüntetése miatt Piastrival az élen valamennyi pilóta egy helyet léphet előre a rajtrácson.

Folytatás vasárnap 14 órakor a versennyel.

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.VerstappenRed Bull-Ford1:31.373átlag: 194.118 km/ó
2.LeclercFerrari1:31.4270.054 mp h.
3.HamiltonFerrari1:31.4960.123
4.AntonelliMercedes1:31.5620.189
5.NorrisMcLaren-Mercedes1:31.7120.339
6.RussellMercedes1:31.7470.374
7.PiastriMcLaren-Mercedes1:31.8600.487
8.GaslyAlpine-Mercedes1:32.2250.852
9.LawsonRacing Bulls-Ford1:32.3690.996
10.LindbladRacing Bulls-Ford1:32.7811.408
11.HülkenbergAudi1:32.7841.255
12.BearmanHaas-Ferrari1:32.9081.379
13.OconHaas-Ferrari1:33.3231.794
14.SainzWilliams-Mercedes1:33.5261.997
15.BortoletoAudi1:33.6582.129
16.ColapintoAlpine-Mercedes1:33.7872.258
17.AlonsoAston Martin-Honda1:34.2231.794
18.AlbonWilliams-Mercedes1:34.2891.860
19.StrollAston Martin-Honda1:34.9462.517
20.PérezCadillac-Ferrari1:35.1232.694
21.BottasCadillac-Ferrari1:35.9843.555
22.HadjarRed Bull-Ford- 

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Hamilton1:32.4291.Hamilton1:31.529
2.Leclerc1:32.7742.Verstappen1:31.639
3.Norris1:32.7753.Norris1:31.895
4.Lawson1:32.8854.Leclerc1:31.953
5.Piastri1:33.0765.Antonelli1:32.079
6.Hülkenberg1:33.1476.Russell1:32.212
7.Gasly1:33.1827.Piastri1:32.245
8.Verstappen1:33.2418.Lawson1:32.319
9.Colapinto1:33.2619.Lindblad1:32.498
10.Lindblad1:33.28810.Gasly1:32.602
11.Bearman1:33.35611.Hülkenberg1:32.784
12.Antonelli1:33.60112.Bearman1:32.908
13.Russell1:33.61713.Ocon1:33.323
14.Sainz1:33.77414.Sainz1:33.526
15.Ocon1:33.80315.Bortoleto1:33.658
16.Bortoleto1:34.16916.Colapinto1:33.787
17.Alonso1:34.223  
18.Albon1:34.289  
19.Stroll1:34.946  
20.Pérez1:35.123  
21.Bottas1:35.984  
22.Hadjar-  

 

17. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
OKTÓBER 9., PÉNTEK
Szabadedzés1. Russell 1:32.274
Sprintidőmérő1. Verstappen 1:31.156
OKTÓBER 10., SZOMBAT
Sprintverseny1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Leclerc
Időmérő1. Verstappen 1:31.373
OKTÓBER 11., VASÁRNAP
A verseny (62 kör, 305.337 km) rajtja14.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 25., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00

 

 

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