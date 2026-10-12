Nemzeti Sportrádió

Lehetséges? Kiszámoltuk, így lehet világbajnok Max Verstappen 2026-ban

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.12. 10:50
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Max Verstappen szingapúri teljesítménye régi önmagát idézte a Red Bullban (Fotó: Getty Images)
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Kimi Antonelli Max Verstappen Formula–1 világbajnoki cím
Max Verstappen a Szingapúri Nagydíjon aratott győzelmével életben tartotta világbajnoki reményeit, de továbbra is jelentős hátrányban van az éllovas Kimi Antonellivel szemben (is). A Red Bull holland versenyzőjének a hátralévő futamokon szinte tökéletesen kellene teljesítenie, miközben riválisának több gyengébb eredményre lenne szüksége. A bajnokság végkimenetelét az is befolyásolhatja, hogy a közel-keleti helyzet miatt megrendezik-e a katari és az abu-dzabi nagydíjat.

A Szingapúri Nagydíjat követően hivatalosan még hat futam van hátra a 2026-os Formula–1-es idényből, de két lehetséges forgatókönyvvel is számolni kell. A tervek szerint a mezőny Katarba és Abu-Dzabiba is ellátogatna, ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a szezon a beugró imolai versennyel ér véget.

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Ha mindkét közel-keleti nagydíjat megrendezik, még 150 pontot lehet szerezni az idényben. Amennyiben viszont Imolában zárul a bajnokság, csak 125 pont marad a mezőny előtt, öt futammal a szezon vége előtt.

Max Verstappen a szingapúri verseny előtt 129 ponttal maradt el a bajnoki éllovas Kimi Antonellitől. A holland győzelme és az olasz harmadik helye után a különbség 119 pontra csökkent.

1. forgatókönyv: így lehet Verstappen világbajnok Abu-Dzabiban

Ha Katarban és Abu-Dzabiban is rendeznek futamot, hat nagydíjon összesen 150 pont szerezhető. Verstappennek így legalább két győzelemre és második helyezésekre lenne szüksége, miközben Antonellinek csak két pontot szabadna gyűjtenie – utóbbi szinte elképzelhetetlen. Ha a holland csak egyszer győz, már nem tudja ledolgozni a hátrányát.

Ha Verstappen mind a hat hátralévő versenyt megnyeri, Antonelli legfeljebb 30 pontot szerezhet ahhoz, hogy Verstappen ledolgozza a hátrányát, és megszerezze pályafutása ötödik világbajnoki címét. Ez azt jelenti, hogy az olasz átlagosan legfeljebb öt pontot gyűjthetne nagydíjanként.
 

Verstappen győzelmeiVerstappen további eredményeiVerstappen pontjaiAntonelli maximális pontszámaLehet világbajnok Verstappen?
6 győzelemNincs más eredmény15030Igen
5 győzelem1 második hely14323Igen
4 győzelem2 második hely13616Igen
3 győzelem3 második hely1299Igen
2 győzelem4 második hely1222Igen
1 győzelem5 második hely1150Nem
0 győzelem6 második hely1080Nem


2. forgatókönyv: így lehet Verstappen világbajnok Imolában

Ha a Formula–1 nem utazik el Katarba és Abu-Dzabiba, és a szezon Imolában ér véget, Verstappennek már csak öt futam állna rendelkezésére a felzárkózáshoz. Ezeken összesen 125 pontot lehetne szerezni, így a hollandnak mind az öt nagydíjat meg kellene nyernie ahhoz, hogy egyáltalán esélye maradjon a világbajnoki címre.

Ebben az esetben Antonellinek legfeljebb öt pontot szabadna gyűjtenie. Ha hat pontot szerez, a két versenyző azonos pontszámmal zárhatna, de Verstappen nem előzhetné meg az olaszt a futamgyőzelmek számában. Antonellinek jelenleg nyolc, a hollandnak hét győzelme lenne, így az olasz pontegyenlőség esetén is kedvezőbb helyzetben találná magát.

Antonelli pontjai az utolsó öt futamonVerstappen pontjaiAntonelli pontjaiKettejük különbségeVilágbajnok
0 pont1250Verstappen +6Verstappen
1 pont1251Verstappen +5Verstappen
2 pont1252Verstappen +4Verstappen
3 pont1253Verstappen +3Verstappen
4 pont1254Verstappen +2Verstappen
5 pont1255Verstappen +1Verstappen
6 pont1256PontegyenlőségAntonelli
7 pont1257Antonelli +1Antonelli

Verstappen számára a közel-keleti futamok jelenthetik az utolsó esélyt

Verstappen világbajnoki esélyei mindkét forgatókönyv esetén rendkívül csekélyek, de a katari és az abu-dzabi nagydíj megrendezése több lehetőséget hagyna számára. A közel-keleti helyzet alakulása miatt ugyanakkor az idény imolai lezárása is felmerült.

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Ha az utóbbi forgatókönyv valósul meg, Antonelli már az austini futamon eldöntheti ezt a párharcot: ehhez legalább hat pontot kell szereznie, amivel Verstappen már matematikailag sem előzhetné meg a szezon végén.

Kimi Antonelli Max Verstappen Formula–1 világbajnoki cím
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