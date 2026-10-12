Lehetséges? Kiszámoltuk, így lehet világbajnok Max Verstappen 2026-ban
A Szingapúri Nagydíjat követően hivatalosan még hat futam van hátra a 2026-os Formula–1-es idényből, de két lehetséges forgatókönyvvel is számolni kell. A tervek szerint a mezőny Katarba és Abu-Dzabiba is ellátogatna, ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a szezon a beugró imolai versennyel ér véget.
Ha mindkét közel-keleti nagydíjat megrendezik, még 150 pontot lehet szerezni az idényben. Amennyiben viszont Imolában zárul a bajnokság, csak 125 pont marad a mezőny előtt, öt futammal a szezon vége előtt.
Max Verstappen a szingapúri verseny előtt 129 ponttal maradt el a bajnoki éllovas Kimi Antonellitől. A holland győzelme és az olasz harmadik helye után a különbség 119 pontra csökkent.
1. forgatókönyv: így lehet Verstappen világbajnok Abu-Dzabiban
Ha Katarban és Abu-Dzabiban is rendeznek futamot, hat nagydíjon összesen 150 pont szerezhető. Verstappennek így legalább két győzelemre és második helyezésekre lenne szüksége, miközben Antonellinek csak két pontot szabadna gyűjtenie – utóbbi szinte elképzelhetetlen. Ha a holland csak egyszer győz, már nem tudja ledolgozni a hátrányát.
Ha Verstappen mind a hat hátralévő versenyt megnyeri, Antonelli legfeljebb 30 pontot szerezhet ahhoz, hogy Verstappen ledolgozza a hátrányát, és megszerezze pályafutása ötödik világbajnoki címét. Ez azt jelenti, hogy az olasz átlagosan legfeljebb öt pontot gyűjthetne nagydíjanként.
|Verstappen győzelmei
|Verstappen további eredményei
|Verstappen pontjai
|Antonelli maximális pontszáma
|Lehet világbajnok Verstappen?
|6 győzelem
|Nincs más eredmény
|150
|30
|Igen
|5 győzelem
|1 második hely
|143
|23
|Igen
|4 győzelem
|2 második hely
|136
|16
|Igen
|3 győzelem
|3 második hely
|129
|9
|Igen
|2 győzelem
|4 második hely
|122
|2
|Igen
|1 győzelem
|5 második hely
|115
|0
|Nem
|0 győzelem
|6 második hely
|108
|0
|Nem
2. forgatókönyv: így lehet Verstappen világbajnok Imolában
Ha a Formula–1 nem utazik el Katarba és Abu-Dzabiba, és a szezon Imolában ér véget, Verstappennek már csak öt futam állna rendelkezésére a felzárkózáshoz. Ezeken összesen 125 pontot lehetne szerezni, így a hollandnak mind az öt nagydíjat meg kellene nyernie ahhoz, hogy egyáltalán esélye maradjon a világbajnoki címre.
Ebben az esetben Antonellinek legfeljebb öt pontot szabadna gyűjtenie. Ha hat pontot szerez, a két versenyző azonos pontszámmal zárhatna, de Verstappen nem előzhetné meg az olaszt a futamgyőzelmek számában. Antonellinek jelenleg nyolc, a hollandnak hét győzelme lenne, így az olasz pontegyenlőség esetén is kedvezőbb helyzetben találná magát.
|Antonelli pontjai az utolsó öt futamon
|Verstappen pontjai
|Antonelli pontjai
|Kettejük különbsége
|Világbajnok
|0 pont
|125
|0
|Verstappen +6
|Verstappen
|1 pont
|125
|1
|Verstappen +5
|Verstappen
|2 pont
|125
|2
|Verstappen +4
|Verstappen
|3 pont
|125
|3
|Verstappen +3
|Verstappen
|4 pont
|125
|4
|Verstappen +2
|Verstappen
|5 pont
|125
|5
|Verstappen +1
|Verstappen
|6 pont
|125
|6
|Pontegyenlőség
|Antonelli
|7 pont
|125
|7
|Antonelli +1
|Antonelli
Verstappen számára a közel-keleti futamok jelenthetik az utolsó esélyt
Verstappen világbajnoki esélyei mindkét forgatókönyv esetén rendkívül csekélyek, de a katari és az abu-dzabi nagydíj megrendezése több lehetőséget hagyna számára. A közel-keleti helyzet alakulása miatt ugyanakkor az idény imolai lezárása is felmerült.
Ha az utóbbi forgatókönyv valósul meg, Antonelli már az austini futamon eldöntheti ezt a párharcot: ehhez legalább hat pontot kell szereznie, amivel Verstappen már matematikailag sem előzhetné meg a szezon végén.