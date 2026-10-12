Lehetséges? Kiszámoltuk, így lehet világbajnok Max Verstappen 2026-ban



Ha mindkét közel-keleti nagydíjat megrendezik, még 150 pontot lehet szerezni az idényben. Amennyiben viszont Imolában zárul a bajnokság, csak 125 pont marad a mezőny előtt, öt futammal a szezon vége előtt.



Max Verstappen a szingapúri verseny előtt 129 ponttal maradt el a bajnoki éllovas Kimi Antonellitől. A holland győzelme és az olasz harmadik helye után a különbség 119 pontra csökkent.



1. forgatókönyv: így lehet Verstappen világbajnok Abu-Dzabiban



Ha Katarban és Abu-Dzabiban is rendeznek futamot, hat nagydíjon összesen 150 pont szerezhető. Verstappennek így legalább két győzelemre és második helyezésekre lenne szüksége, miközben Antonellinek csak két pontot szabadna gyűjtenie – utóbbi szinte elképzelhetetlen. Ha a holland csak egyszer győz, már nem tudja ledolgozni a hátrányát.



Ha Verstappen mind a hat hátralévő versenyt megnyeri, Antonelli legfeljebb 30 pontot szerezhet ahhoz, hogy Verstappen ledolgozza a hátrányát, és megszerezze pályafutása ötödik világbajnoki címét. Ez azt jelenti, hogy az olasz átlagosan legfeljebb öt pontot gyűjthetne nagydíjanként.



Verstappen győzelmei Verstappen további eredményei Verstappen pontjai Antonelli maximális pontszáma Lehet világbajnok Verstappen? 6 győzelem Nincs más eredmény 150 30 Igen 5 győzelem 1 második hely 143 23 Igen 4 győzelem 2 második hely 136 16 Igen 3 győzelem 3 második hely 129 9 Igen 2 győzelem 4 második hely 122 2 Igen 1 győzelem 5 második hely 115 0 Nem 0 győzelem 6 második hely 108 0 Nem



2. forgatókönyv: így lehet Verstappen világbajnok Imolában



Ha a Formula–1 nem utazik el Katarba és Abu-Dzabiba, és a szezon Imolában ér véget, Verstappennek már csak öt futam állna rendelkezésére a felzárkózáshoz. Ezeken összesen 125 pontot lehetne szerezni, így a hollandnak mind az öt nagydíjat meg kellene nyernie ahhoz, hogy egyáltalán esélye maradjon a világbajnoki címre.



Ebben az esetben Antonellinek legfeljebb öt pontot szabadna gyűjtenie. Ha hat pontot szerez, a két versenyző azonos pontszámmal zárhatna, de Verstappen nem előzhetné meg az olaszt a futamgyőzelmek számában. Antonellinek jelenleg nyolc, a hollandnak hét győzelme lenne, így az olasz pontegyenlőség esetén is kedvezőbb helyzetben találná magát.

Antonelli pontjai az utolsó öt futamon Verstappen pontjai Antonelli pontjai Kettejük különbsége Világbajnok 0 pont 125 0 Verstappen +6 Verstappen 1 pont 125 1 Verstappen +5 Verstappen 2 pont 125 2 Verstappen +4 Verstappen 3 pont 125 3 Verstappen +3 Verstappen 4 pont 125 4 Verstappen +2 Verstappen 5 pont 125 5 Verstappen +1 Verstappen 6 pont 125 6 Pontegyenlőség Antonelli 7 pont 125 7 Antonelli +1 Antonelli

Verstappen számára a közel-keleti futamok jelenthetik az utolsó esélyt



Verstappen világbajnoki esélyei mindkét forgatókönyv esetén rendkívül csekélyek, de a katari és az abu-dzabi nagydíj megrendezése több lehetőséget hagyna számára. A közel-keleti helyzet alakulása miatt ugyanakkor az idény imolai lezárása is felmerült.