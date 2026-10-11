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Antonellit meglepte, hogy már Austinban bajnok lehet; Hamilton rosszul lett a szingapúri verseny után

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.11. 17:54
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Antonelli Austinban minden idők legfiatalabb világbajnokává válhat (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Andrea Kimi Antonelli Charles Leclerc Max Verstappen Red Bull Formula–1 Lewis Hamilton Ferrari Frédéric Vasseur
Max Verstappen magabiztos sikert aratott a Formula–1-es Szingapúri Nagydíjon, és bízik benne, hogy a javuló tendencia az idény hátralévő részében is folytatódik, és még több okuk lesz az örömre. A másodikként célba érő Charles Lecerc úgy érzi, mindent megtett, és ennél több nem volt a versenyében, miközben a Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur azt bánta, hogy Lewis Hamilton nem követte a csapatutasítást, így elveszítette a dobogót. A brit a leintés után nem állt a média rendelkezésére, mert rosszul lett. A bajnoki összetettben 102 pont előnnyel vezető Andrea Kimi Antonellit eközben meglepte, hogy már Austinban lehetősége lesz lezárni a vb-küzdelmet.

Max Verstappen uralta a Szingapúri Nagydíj hétvégéjét: a holland versenyző pole pozíciót szerzett a pénteki sprintidőmérőn, illetve a szombati kvalifikáción, és első helyét győzelemre váltott a sprintfutamon és a vasárnapi versenyen is. Utóbbi eseményen ráadásul valamennyi körben az élen állt, ami mesterhármast ért neki. A Red Bull tehát két különböző karakterisztikájú pályán, és különböző körülmények között is legyőzhetetlennek bizonyult, ami nagy magabiztossággal töltheti el az idény hátralévő részét tekintve, úgy tűnik, a „vörös bikák” győzelmi eséllyel utazhatnak a következő helyszínekre.

Verstappen pályafutása 73. győzelmét aratta, Szingapúrban először ünnepelhetett a dobogó tetején, és immár 27 különböző helyszínen nyert. „Sokáig kellett várnom erre a szingapúri sikerre, de a mostani versenyem nagyon jól alakult. Megvolt a kellő tempó a lágy és a közepes gumin is, igaz, utóbbi keverékkel szerintem mindenkinek meggyűlt a baja. Végül minden összeállt, és nagyon örülök neki, hogy sikerült itt is nyernem.”

„Az elmúlt néhány futamhétvége rendkívül pozitívan alakult a számunkra, nagyszerű látni a fejlődést, és arra ösztönzi a csapatot, hogy még többet érjünk el. Nagyszerű embereink vannak, nagyon szeretek velük együtt dolgozni, és remélem, az év hátralévő részében lesz még okunk az örömre.”

Verstappen először nyert Szingapúrban (Fotó: AFP)

A Ferrari a szombati időmérőt követően remek helyzetből várhatta az év 17. futamát: Charles Leclerc a második, míg Lewis Hamilton a harmadik rajthelyet szerezte meg. A brit bízott benne, hogy a csapattársával összedolgozva megszorongathatják Verstappent is, és a csapat már a rajtnál megosztotta a stratégiát a két versenyző között, hogy a lehető legjobb helyzetbe hozza magát.

Leclerc a lágy, míg Hamilton a közepes keveréken kezdte a versenyt, és noha mindkettejük megtartotta a pozícióját a rajtnál, a sárga oldalfalú Pirelli a vártnál rosszabbul működött, amit jól mutatott, hogy az élmezőnyből a brit volt az, aki elsőként, már a 19. körben kénytelen volt kiállni, majd a fennmaradó versenytávot a lágy gumin teljesítette. Míg a második virtuális biztonsági autós szakasz alatt újra cserélő Leclerc magabiztos előnnyel szerezte meg a második helyet, és állhatott fel az ötödik alkalommal a dobogóra az idén, Hamilton a végén Andrea Kimi Antonellivel, valamint a két McLaren-pilótával szemben is pozíciót veszített, és végül hatodik helyen intette le a kockás zászló.

„A futam elején meglehetősen erősek voltunk, de aztán jobban elkezdtük koptatni a gumikat – kezdte az értékelést a monacói, aki örült, hogy csapata mert eltérő taktikát alkalmazni. – A virtuális biztonsági autós fázis alatt kissé eltérő utat követtünk, és egészen a végéig hittem benne, de az etap elején eléggé nyomtam, ami sokat kivett az gumikból, és a többiekhez képest jobban elkoptattam őket. Mindent beleadtam, és semmit sem bánok! Nem hiszem, ha ennél sokkal többet tehettünk volna, talán a rajtnál lehettem volna kicsit agresszívabb, de ez van.”

Leclerc továbbra is úgy érzi, hogy a Ferrari visszaesett az előző futamokon, de bízik benne, hogy a folyamatosan fejlesztésekkel versenyben maradhatnak. „Volt néhány új fejlesztés az autón, aminek köszönhetően talán sikerült előrébb lépnünk, de ez nem elég. Egészen a  végéig nyomni fogjuk, és még több fejlesztést fogunk bevetni, hogy tartsuk a lépést. Most viszont összességében rendben volt a tempónk” – tette hozzá.

Hamilton a leintés után a csapatrádión elnézést kért övéitől, mint kiderült, az ő ötlete volt a stratégia, ami a vesztét okozta. Elmondta, hogy értékes pontokat veszített, amit megpróbál a következő futamokon visszaszerezni, miközben megdicsérte a csapatát a nagyszerű bokszkiállásért. A hétszeres világbajnok mikrofon elé ugyanakkor már nem állt, mivel rosszul lett a futam után, és az orvosi központot is meg kellett látogatnia – felmentették a médiakötelezettségek alól.

A Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vassuer rossz döntésnek minősítette, hogy Hamilton a csapat kérdése ellenére nem jött ki a bokszutcába a vsc-fázis alatt. „Nyitva hagytuk a lehetőséget arra az esetre, ha virtuális biztonsági autós szakasz lép életbe, és végül valóban sor került erre. Mindkét versenyzőt kihívtuk a bokszba, és ezzel biztosíthattuk volna a második-harmadik helyet. Lewis azonban lemaradt a bokszbejáratról, amiért kár, mert így dobogós helyezést veszített el. A rádióban teljesen egyértelműen elhangzott az utasítás, de most már inkább összpontosítsunk Austinra. A teljesítmény rendben volt ezen a hétvégén. Előre kell tekintenünk.”

A Mercedes újabb hétvégén nem tudott beleszólni a győzelemért vívott csatába, de értékes adatokat gyűjtött Szingapúrban, amit felhasználva megújult erővel térhet vissza. A két pilóta ugyanis eltérő autóval versenyzett a hétvégén, a rajtbüntetés miatt a rajtrács végéről induló George Russell teljesen mellőzte a sepangi fejlesztési csomagot, míg Antonelli a legfrissebb autóverziót használta.

Míg a sprintidőmérőn a brit volt a gyorsabb, a sprintversenyen az élről dobta el a Mercedest, ami hatással volt a kvalifikációjára is, és alulmaradt a csapattársával szemben, ráadásul a motorkomponens-cserék miatt a 19. pozícióba esett vissza. Russell aztán kilencedikként látta meg a kockás zászlót, a negyedik rajthelyről induló Antonelli pedig a dobogó alsó fokára állhatott fel.

Nem utolsósorban az olasz listavezető 102 pontra növelte előnyét az egyéni vb-összetettben, ami azt jelenti, hogy már a soron következő Amerikai Nagydíjon lehetősége van rá, hogy lezárja a vb-küzdelmet, és pályafutása során először felüljön a sportág trónjára. Ehhez az kell, hogy nyerjen, miközben Russell legfeljebb a 9. pozícióban ér célba, akkor ugyanis 125 pont lesz a különbség kettejük között. Bár így Russell még utolérhetné Antonellit, pontazonosság mellett is az olasz nyerne a több futamgyőzelmének köszönhetően. Antonellinek 9, míg Russellnek 8 sikere lenne, ha Austin után valamennyi helyszínen az utóbbi nyerne.

„Nagyon kemény verseny volt, de rendkívül örülök annak, hogy összejött a dobogó! Sikerült kihasználnom, hogy Lewis és Lando (Norris) egymással csatázott, és mindkettejük mellett el tudtam menni. A csapat szempontjából nagyszerű eredmény a harmadik hely” – összegzett Antonelli, majd amikor szembesítették azzal, hogy már Austinban bajnok lehet, meglepődött.

Tényleg? Ez komoly? Nos, egyelőre inkább ne is foglalkozzunk ezzel! Igyekszem a lehető legjobban teljesíteni a hétvégén, és zárjuk le a munkát úgy, ahogy kell.

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenRed Bull-Ford-
2.Charles LeclercFerrari 
3.Kimi AntonelliMercedes 
4.Lando NorrisMcLaren-Mercedes 
5.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes 
6.Lewis HamiltonFerrari 
7.Liam LawsonRacing Bulls-Ford 
8.Nico HülkenbergAudi 
9.George RussellMercedes 
10.Isack HadjarRed Bull-Ford 
11.Pierre GaslyAlpine-Mercedes1 kör h.
12.Oliver BearmanHaas-Ferrari1 kör h.
13.Esteban OconHaas-Ferrari1 kör h.
14.Carlos SainzWilliams-Mercedes1 kör h.
15.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
16.Fernando AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
17.Sergio PérezCadillac-Ferrari2 kör h.
18.Alexander AlbonWilliams-Mercedes3 kör h.
19.Valtteri BottasCadillac-Ferrari3 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Lance StrollAston Martin-Honda36
 Franco ColapintoAlpine-Mercedes29
 Gabriel BortoletoAudi7

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
1. Kimi Antonelli340
2. George Russell238
3. Lewis Hamilton229
4. Max Verstappen221
5. Charles Leclerc215
6. Lando Norris201
7. Oscar Piastri138
8. Isack Hadjar97
9. Liam Lawson75
10. Pierre Gasly41
11. Arvid Lindblad38
12. Franco Colapinto27
13. Oliver Bearman23
14. Nico Hülkenberg13
15. Gabriel Bortoleto10
16. Esteban Ocon7
17. Fernando Alonso7
18. Carlos Sainz7
19. Alexander Albon5
20. Cunoda Juki1
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes578
2. Ferrari444
3. McLaren-Mercedes339
4. Red Bull-Ford332
5. Racing Bulls-Ford100
6. Alpine-Mercedes68
7. Haas-Ferrari30
8. Audi23
9. Williams-Mercedes12
10. Aston Martin-Honda7
11. Cadillac-Ferrari0
17. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
OKTÓBER 9., PÉNTEK
Szabadedzés1. Russell 1:32.274
Sprintidőmérő1. Verstappen 1:31.156
OKTÓBER 10., SZOMBAT
Sprintverseny1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Leclerc
Időmérő1. Verstappen 1:31.373
OKTÓBER 11., VASÁRNAP
A verseny1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Antonelli
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 25., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00

 

 

F1 Andrea Kimi Antonelli Charles Leclerc Max Verstappen Red Bull Formula–1 Lewis Hamilton Ferrari Frédéric Vasseur
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