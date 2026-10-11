Antonellit meglepte, hogy már Austinban bajnok lehet; Hamilton rosszul lett a szingapúri verseny után
Max Verstappen uralta a Szingapúri Nagydíj hétvégéjét: a holland versenyző pole pozíciót szerzett a pénteki sprintidőmérőn, illetve a szombati kvalifikáción, és első helyét győzelemre váltott a sprintfutamon és a vasárnapi versenyen is. Utóbbi eseményen ráadásul valamennyi körben az élen állt, ami mesterhármast ért neki. A Red Bull tehát két különböző karakterisztikájú pályán, és különböző körülmények között is legyőzhetetlennek bizonyult, ami nagy magabiztossággal töltheti el az idény hátralévő részét tekintve, úgy tűnik, a „vörös bikák” győzelmi eséllyel utazhatnak a következő helyszínekre.
Verstappen pályafutása 73. győzelmét aratta, Szingapúrban először ünnepelhetett a dobogó tetején, és immár 27 különböző helyszínen nyert. „Sokáig kellett várnom erre a szingapúri sikerre, de a mostani versenyem nagyon jól alakult. Megvolt a kellő tempó a lágy és a közepes gumin is, igaz, utóbbi keverékkel szerintem mindenkinek meggyűlt a baja. Végül minden összeállt, és nagyon örülök neki, hogy sikerült itt is nyernem.”
„Az elmúlt néhány futamhétvége rendkívül pozitívan alakult a számunkra, nagyszerű látni a fejlődést, és arra ösztönzi a csapatot, hogy még többet érjünk el. Nagyszerű embereink vannak, nagyon szeretek velük együtt dolgozni, és remélem, az év hátralévő részében lesz még okunk az örömre.”
A Ferrari a szombati időmérőt követően remek helyzetből várhatta az év 17. futamát: Charles Leclerc a második, míg Lewis Hamilton a harmadik rajthelyet szerezte meg. A brit bízott benne, hogy a csapattársával összedolgozva megszorongathatják Verstappent is, és a csapat már a rajtnál megosztotta a stratégiát a két versenyző között, hogy a lehető legjobb helyzetbe hozza magát.
Leclerc a lágy, míg Hamilton a közepes keveréken kezdte a versenyt, és noha mindkettejük megtartotta a pozícióját a rajtnál, a sárga oldalfalú Pirelli a vártnál rosszabbul működött, amit jól mutatott, hogy az élmezőnyből a brit volt az, aki elsőként, már a 19. körben kénytelen volt kiállni, majd a fennmaradó versenytávot a lágy gumin teljesítette. Míg a második virtuális biztonsági autós szakasz alatt újra cserélő Leclerc magabiztos előnnyel szerezte meg a második helyet, és állhatott fel az ötödik alkalommal a dobogóra az idén, Hamilton a végén Andrea Kimi Antonellivel, valamint a két McLaren-pilótával szemben is pozíciót veszített, és végül hatodik helyen intette le a kockás zászló.
„A futam elején meglehetősen erősek voltunk, de aztán jobban elkezdtük koptatni a gumikat – kezdte az értékelést a monacói, aki örült, hogy csapata mert eltérő taktikát alkalmazni. – A virtuális biztonsági autós fázis alatt kissé eltérő utat követtünk, és egészen a végéig hittem benne, de az etap elején eléggé nyomtam, ami sokat kivett az gumikból, és a többiekhez képest jobban elkoptattam őket. Mindent beleadtam, és semmit sem bánok! Nem hiszem, ha ennél sokkal többet tehettünk volna, talán a rajtnál lehettem volna kicsit agresszívabb, de ez van.”
Leclerc továbbra is úgy érzi, hogy a Ferrari visszaesett az előző futamokon, de bízik benne, hogy a folyamatosan fejlesztésekkel versenyben maradhatnak. „Volt néhány új fejlesztés az autón, aminek köszönhetően talán sikerült előrébb lépnünk, de ez nem elég. Egészen a végéig nyomni fogjuk, és még több fejlesztést fogunk bevetni, hogy tartsuk a lépést. Most viszont összességében rendben volt a tempónk” – tette hozzá.
Hamilton a leintés után a csapatrádión elnézést kért övéitől, mint kiderült, az ő ötlete volt a stratégia, ami a vesztét okozta. Elmondta, hogy értékes pontokat veszített, amit megpróbál a következő futamokon visszaszerezni, miközben megdicsérte a csapatát a nagyszerű bokszkiállásért. A hétszeres világbajnok mikrofon elé ugyanakkor már nem állt, mivel rosszul lett a futam után, és az orvosi központot is meg kellett látogatnia – felmentették a médiakötelezettségek alól.
A Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vassuer rossz döntésnek minősítette, hogy Hamilton a csapat kérdése ellenére nem jött ki a bokszutcába a vsc-fázis alatt. „Nyitva hagytuk a lehetőséget arra az esetre, ha virtuális biztonsági autós szakasz lép életbe, és végül valóban sor került erre. Mindkét versenyzőt kihívtuk a bokszba, és ezzel biztosíthattuk volna a második-harmadik helyet. Lewis azonban lemaradt a bokszbejáratról, amiért kár, mert így dobogós helyezést veszített el. A rádióban teljesen egyértelműen elhangzott az utasítás, de most már inkább összpontosítsunk Austinra. A teljesítmény rendben volt ezen a hétvégén. Előre kell tekintenünk.”
A Mercedes újabb hétvégén nem tudott beleszólni a győzelemért vívott csatába, de értékes adatokat gyűjtött Szingapúrban, amit felhasználva megújult erővel térhet vissza. A két pilóta ugyanis eltérő autóval versenyzett a hétvégén, a rajtbüntetés miatt a rajtrács végéről induló George Russell teljesen mellőzte a sepangi fejlesztési csomagot, míg Antonelli a legfrissebb autóverziót használta.
Míg a sprintidőmérőn a brit volt a gyorsabb, a sprintversenyen az élről dobta el a Mercedest, ami hatással volt a kvalifikációjára is, és alulmaradt a csapattársával szemben, ráadásul a motorkomponens-cserék miatt a 19. pozícióba esett vissza. Russell aztán kilencedikként látta meg a kockás zászlót, a negyedik rajthelyről induló Antonelli pedig a dobogó alsó fokára állhatott fel.
Nem utolsósorban az olasz listavezető 102 pontra növelte előnyét az egyéni vb-összetettben, ami azt jelenti, hogy már a soron következő Amerikai Nagydíjon lehetősége van rá, hogy lezárja a vb-küzdelmet, és pályafutása során először felüljön a sportág trónjára. Ehhez az kell, hogy nyerjen, miközben Russell legfeljebb a 9. pozícióban ér célba, akkor ugyanis 125 pont lesz a különbség kettejük között. Bár így Russell még utolérhetné Antonellit, pontazonosság mellett is az olasz nyerne a több futamgyőzelmének köszönhetően. Antonellinek 9, míg Russellnek 8 sikere lenne, ha Austin után valamennyi helyszínen az utóbbi nyerne.
„Nagyon kemény verseny volt, de rendkívül örülök annak, hogy összejött a dobogó! Sikerült kihasználnom, hogy Lewis és Lando (Norris) egymással csatázott, és mindkettejük mellett el tudtam menni. A csapat szempontjából nagyszerű eredmény a harmadik hely” – összegzett Antonelli, majd amikor szembesítették azzal, hogy már Austinban bajnok lehet, meglepődött.
Tényleg? Ez komoly? Nos, egyelőre inkább ne is foglalkozzunk ezzel! Igyekszem a lehető legjobban teljesíteni a hétvégén, és zárjuk le a munkát úgy, ahogy kell.
SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|-
|2.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|3.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|4.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|5.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|6.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|7.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|8.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|9.
|George Russell
|Mercedes
|10.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|11.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|12.
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|13.
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|14.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|15.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|16.
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|17.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|18.
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|3 kör h.
|19.
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|3 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|36
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|29
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|7
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|340
|2.
|George Russell
|238
|3.
|Lewis Hamilton
|229
|4.
|Max Verstappen
|221
|5.
|Charles Leclerc
|215
|6.
|Lando Norris
|201
|7.
|Oscar Piastri
|138
|8.
|Isack Hadjar
|97
|9.
|Liam Lawson
|75
|10.
|Pierre Gasly
|41
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Nico Hülkenberg
|13
|15.
|Gabriel Bortoleto
|10
|16.
|Esteban Ocon
|7
|17.
|Fernando Alonso
|7
|18.
|Carlos Sainz
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|578
|2.
|Ferrari
|444
|3.
|McLaren-Mercedes
|339
|4.
|Red Bull-Ford
|332
|5.
|Racing Bulls-Ford
|100
|6.
|Alpine-Mercedes
|68
|7.
|Haas-Ferrari
|30
|8.
|Audi
|23
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|17. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 9., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Russell 1:32.274
|Sprintidőmérő
|1. Verstappen 1:31.156
|OKTÓBER 10., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Leclerc
|Időmérő
|1. Verstappen 1:31.373
|OKTÓBER 11., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Antonelli
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00