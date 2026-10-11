Antonellit meglepte, hogy már Austinban bajnok lehet; Hamilton rosszul lett a szingapúri verseny után

Max Verstappen uralta a Szingapúri Nagydíj hétvégéjét: a holland versenyző pole pozíciót szerzett a pénteki sprintidőmérőn, illetve a szombati kvalifikáción, és első helyét győzelemre váltott a sprintfutamon és a vasárnapi versenyen is. Utóbbi eseményen ráadásul valamennyi körben az élen állt, ami mesterhármast ért neki. A Red Bull tehát két különböző karakterisztikájú pályán, és különböző körülmények között is legyőzhetetlennek bizonyult, ami nagy magabiztossággal töltheti el az idény hátralévő részét tekintve, úgy tűnik, a „vörös bikák” győzelmi eséllyel utazhatnak a következő helyszínekre.

Verstappen pályafutása 73. győzelmét aratta, Szingapúrban először ünnepelhetett a dobogó tetején, és immár 27 különböző helyszínen nyert. „Sokáig kellett várnom erre a szingapúri sikerre, de a mostani versenyem nagyon jól alakult. Megvolt a kellő tempó a lágy és a közepes gumin is, igaz, utóbbi keverékkel szerintem mindenkinek meggyűlt a baja. Végül minden összeállt, és nagyon örülök neki, hogy sikerült itt is nyernem.”

„Az elmúlt néhány futamhétvége rendkívül pozitívan alakult a számunkra, nagyszerű látni a fejlődést, és arra ösztönzi a csapatot, hogy még többet érjünk el. Nagyszerű embereink vannak, nagyon szeretek velük együtt dolgozni, és remélem, az év hátralévő részében lesz még okunk az örömre.”

Verstappen először nyert Szingapúrban (Fotó: AFP)

A Ferrari a szombati időmérőt követően remek helyzetből várhatta az év 17. futamát: Charles Leclerc a második, míg Lewis Hamilton a harmadik rajthelyet szerezte meg. A brit bízott benne, hogy a csapattársával összedolgozva megszorongathatják Verstappent is, és a csapat már a rajtnál megosztotta a stratégiát a két versenyző között, hogy a lehető legjobb helyzetbe hozza magát.

Leclerc a lágy, míg Hamilton a közepes keveréken kezdte a versenyt, és noha mindkettejük megtartotta a pozícióját a rajtnál, a sárga oldalfalú Pirelli a vártnál rosszabbul működött, amit jól mutatott, hogy az élmezőnyből a brit volt az, aki elsőként, már a 19. körben kénytelen volt kiállni, majd a fennmaradó versenytávot a lágy gumin teljesítette. Míg a második virtuális biztonsági autós szakasz alatt újra cserélő Leclerc magabiztos előnnyel szerezte meg a második helyet, és állhatott fel az ötödik alkalommal a dobogóra az idén, Hamilton a végén Andrea Kimi Antonellivel, valamint a két McLaren-pilótával szemben is pozíciót veszített, és végül hatodik helyen intette le a kockás zászló.

„A futam elején meglehetősen erősek voltunk, de aztán jobban elkezdtük koptatni a gumikat – kezdte az értékelést a monacói, aki örült, hogy csapata mert eltérő taktikát alkalmazni. – A virtuális biztonsági autós fázis alatt kissé eltérő utat követtünk, és egészen a végéig hittem benne, de az etap elején eléggé nyomtam, ami sokat kivett az gumikból, és a többiekhez képest jobban elkoptattam őket. Mindent beleadtam, és semmit sem bánok! Nem hiszem, ha ennél sokkal többet tehettünk volna, talán a rajtnál lehettem volna kicsit agresszívabb, de ez van.”

Leclerc továbbra is úgy érzi, hogy a Ferrari visszaesett az előző futamokon, de bízik benne, hogy a folyamatosan fejlesztésekkel versenyben maradhatnak. „Volt néhány új fejlesztés az autón, aminek köszönhetően talán sikerült előrébb lépnünk, de ez nem elég. Egészen a végéig nyomni fogjuk, és még több fejlesztést fogunk bevetni, hogy tartsuk a lépést. Most viszont összességében rendben volt a tempónk” – tette hozzá.

Hamilton a leintés után a csapatrádión elnézést kért övéitől, mint kiderült, az ő ötlete volt a stratégia, ami a vesztét okozta. Elmondta, hogy értékes pontokat veszített, amit megpróbál a következő futamokon visszaszerezni, miközben megdicsérte a csapatát a nagyszerű bokszkiállásért. A hétszeres világbajnok mikrofon elé ugyanakkor már nem állt, mivel rosszul lett a futam után, és az orvosi központot is meg kellett látogatnia – felmentették a médiakötelezettségek alól.

A Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vassuer rossz döntésnek minősítette, hogy Hamilton a csapat kérdése ellenére nem jött ki a bokszutcába a vsc-fázis alatt. „Nyitva hagytuk a lehetőséget arra az esetre, ha virtuális biztonsági autós szakasz lép életbe, és végül valóban sor került erre. Mindkét versenyzőt kihívtuk a bokszba, és ezzel biztosíthattuk volna a második-harmadik helyet. Lewis azonban lemaradt a bokszbejáratról, amiért kár, mert így dobogós helyezést veszített el. A rádióban teljesen egyértelműen elhangzott az utasítás, de most már inkább összpontosítsunk Austinra. A teljesítmény rendben volt ezen a hétvégén. Előre kell tekintenünk.”

A Mercedes újabb hétvégén nem tudott beleszólni a győzelemért vívott csatába, de értékes adatokat gyűjtött Szingapúrban, amit felhasználva megújult erővel térhet vissza. A két pilóta ugyanis eltérő autóval versenyzett a hétvégén, a rajtbüntetés miatt a rajtrács végéről induló George Russell teljesen mellőzte a sepangi fejlesztési csomagot, míg Antonelli a legfrissebb autóverziót használta.

Míg a sprintidőmérőn a brit volt a gyorsabb, a sprintversenyen az élről dobta el a Mercedest, ami hatással volt a kvalifikációjára is, és alulmaradt a csapattársával szemben, ráadásul a motorkomponens-cserék miatt a 19. pozícióba esett vissza. Russell aztán kilencedikként látta meg a kockás zászlót, a negyedik rajthelyről induló Antonelli pedig a dobogó alsó fokára állhatott fel.

Nem utolsósorban az olasz listavezető 102 pontra növelte előnyét az egyéni vb-összetettben, ami azt jelenti, hogy már a soron következő Amerikai Nagydíjon lehetősége van rá, hogy lezárja a vb-küzdelmet, és pályafutása során először felüljön a sportág trónjára. Ehhez az kell, hogy nyerjen, miközben Russell legfeljebb a 9. pozícióban ér célba, akkor ugyanis 125 pont lesz a különbség kettejük között. Bár így Russell még utolérhetné Antonellit, pontazonosság mellett is az olasz nyerne a több futamgyőzelmének köszönhetően. Antonellinek 9, míg Russellnek 8 sikere lenne, ha Austin után valamennyi helyszínen az utóbbi nyerne.

„Nagyon kemény verseny volt, de rendkívül örülök annak, hogy összejött a dobogó! Sikerült kihasználnom, hogy Lewis és Lando (Norris) egymással csatázott, és mindkettejük mellett el tudtam menni. A csapat szempontjából nagyszerű eredmény a harmadik hely” – összegzett Antonelli, majd amikor szembesítették azzal, hogy már Austinban bajnok lehet, meglepődött.

Tényleg? Ez komoly? Nos, egyelőre inkább ne is foglalkozzunk ezzel! Igyekszem a lehető legjobban teljesíteni a hétvégén, és zárjuk le a munkát úgy, ahogy kell.

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen Red Bull-Ford - 2. Charles Leclerc Ferrari 3. Kimi Antonelli Mercedes 4. Lando Norris McLaren-Mercedes 5. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 6. Lewis Hamilton Ferrari 7. Liam Lawson Racing Bulls-Ford 8. Nico Hülkenberg Audi 9. George Russell Mercedes 10. Isack Hadjar Red Bull-Ford 11. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1 kör h. 12. Oliver Bearman Haas-Ferrari 1 kör h. 13. Esteban Ocon Haas-Ferrari 1 kör h. 14. Carlos Sainz Williams-Mercedes 1 kör h. 15. Arvid Lindblad Racing Bulls-Ford 1 kör h. 16. Fernando Alonso Aston Martin-Honda 1 kör h. 17. Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 2 kör h. 18. Alexander Albon Williams-Mercedes 3 kör h. 19. Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 3 kör h. FELADTÁK megtett körök Lance Stroll Aston Martin-Honda 36 Franco Colapinto Alpine-Mercedes 29 Gabriel Bortoleto Audi 7

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli 340 2. George Russell 238 3. Lewis Hamilton 229 4. Max Verstappen 221 5. Charles Leclerc 215 6. Lando Norris 201 7. Oscar Piastri 138 8. Isack Hadjar 97 9. Liam Lawson 75 10. Pierre Gasly 41 11. Arvid Lindblad 38 12. Franco Colapinto 27 13. Oliver Bearman 23 14. Nico Hülkenberg 13 15. Gabriel Bortoleto 10 16. Esteban Ocon 7 17. Fernando Alonso 7 18. Carlos Sainz 7 19. Alexander Albon 5 20. Cunoda Juki 1