Russell az élen kezdett a régebbi Mercedesszel Szingapúrban
Szünet nélkül folytatódott a bajnokság, a Formula–1 mezőnye Sepang után a Marina-öböl felé vette az irányt, ahol az első szabadedzéssel vette kezdetét a 17. Szingapúri Nagydíj programja. Noha az előző futamhétvégén Max Verstappen és a Red Bull uralkodott, Andrea Kimi Antonelli 66-ról 84 pontra növelte az előnyét, miután legközelebbi üldözője, George Russell szezonbeli harmadik kiesését szenvedte el. A brit alatt a malajziai verseny hajrájában, dobogós helyen haladva adta meg magát az erőforrás, aminek következményeit az év utolsó sprinthétvégéjére is magával hozta.
Russell ugyanis a rajtrács végéről lesz kénytelen megkezdeni a felzárkózást vasárnap, mivel több motorkomponenst is cserélni kellett az autójában. A pilótára ráadásul a szezon fennmaradó részében újabb rajtbüntetés vár, mivel a Mercedes nem tudta előre hozni az ADUO-rendszer keretein belül továbbfejlesztett erőforrása bevetését. A kettős csapást elszenvedő britnek tehát olyan helyszínen kell támadnia, amelyen nem könnyű előzni, miközben a hétvége előtt erősen kérdéses volt a Mercedes formája is. A Sepangban pályára vitt fejlesztési csomag ugyanis nem hozta a várt előrelépést, és az istálló abban a reményben érkezett meg Szingapúrba, hogy kiderítheti, pontosan mi állt a malajziai visszaesés hátterében.
Ennek érdekében a két versenyző eltérő autóspecifikációt használt már a nyitányon is, Russell azzal a géppel körözött, amivel Azerbajdzsánban pole pozíciót és győzelmet szerzett, míg Antonelli gépére felkerültek az újítások, így érdekes volt látni, miként alakulnak a különbségek a brit és az olasz között. Meghatározó hétvége állt a Red Bull előtt is, amelyik azt szeretné kideríteni, mennyire volt pályaspecifikus a Sepangban mutatott kiemelkedő teljesítménye. Bizakodva készülhetett a McLaren és a Ferrari is, papíron több szempontból is kedvez az autójának a szingapúri nyomvonal, így érdekes csatára lehetett számítani az élmezőnyben.
A mezőny előtt nagy kihívás állt: a tréningen a fő eseményektől eltérő körülmények között kellett megtalálnia a megfelelő beállításokat. A sprintidőmérő, a szombati kvalifikáció, valamint a vasárnapi futam ugyanis villanyfényben zajlik, egyedül a sprintversenyen köröznek a versenyzők ismét napfényben.
Már az első percekben nagy volt a forgalom a pályán, a Cadillac kivételével mindenki kemény keveréken kezdett, és folyamatosan változott a sorrend. Az első etapok végén Russell nevével kezdődött az időlista, a britet Leclerc, Isack Hadjar, Antonelli és a regnáló bajnok Lando Norris követte az első ötösben. Lewis Hamilton a bukóteret járta meg, a múlt hétvégi győztes Verstappen pedig csapatrádió nélkül maradt. A Red Bull félidőhöz közeledve próbálta orvosolni a problémát, miközben Antonelli vette át a vezetést továbbra is a fehér oldalfestésű gumin.
Szűk húsz perccel a vége előtt virtuális biztonsági autós szakasz akasztotta meg az érdemi körözést, miután a különleges, világoskék fényezést kapó Audi megadta magát Nico Hülkenberg alatt, aki a bokszutca kijáratánál félrehúzódott. A rövid korlátozás után megoszlott a gumistratégia a csapatok között: a Ferrari és a McLaren párosa, illletve Russell a lágyon, míg a Red Bull kettőse és Antonelli a közepes abroncsokon teljesítette az időmérős szimulációt.
A leggyorsabbnak Russell bizonyult 1:32.274-es idővel, 198 ezreddel előzve meg az utolsó pillanatokban javító Leclerc-t, akit további 75 ezredre követett Norris, míg az első ötöst Hamilton és Oscar Piastri egészítette ki. A közepesen legjobb tempót diktáló Verstappen hatodikként zárt, lemaradása több mint egy másodperc volt az élen záróhoz képest. A Red Bull-ost a végén a bukóteret is meglátogató Antonelli, Hadjar, Pierre Gasly, illetve Liam Lawson követte a top 10-ben.
Folytatás 14 órakor a sprintidőmérővel.
SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Russell
|Mercedes
|1:32.274
|átlag: 192.223 km/ó
|2.
|Leclerc
|Ferrari
|1:32.472
|0.198 mp h.
|3.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:32.547
|0.273
|4.
|Hamilton
|Ferrari
|1:32.773
|0.499
|5.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:32.838
|0.564
|6.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:33.006
|0.732
|7.
|Antonelli
|Mercedes
|1:33.525
|1.251
|8.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:33.723
|1.449
|9.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:34.038
|1.764
|10.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:34.155
|1.881
|11.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:34.331
|2.057
|12.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:34.476
|2.202
|13.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|1:34.481
|2.207
|14.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:34.495
|2.221
|15.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:34.651
|2.377
|16.
|Bortoleto
|Audi
|1:34.736
|2.462
|17.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:34.805
|2.531
|18.
|Hülkenberg
|Audi
|1:34.884
|2.610
|19.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:34.983
|2.709
|20.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:35.268
|2.994
|21.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:35.299
|3.025
|22.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:35.620
|3.346
|17. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 9., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Russell 1:32.274
|Sprintidőmérő
|14.30–15.14
|OKTÓBER 10., SZOMBAT
|Sprintverseny
|11.00–12.00
|Időmérő
|15.00–16.00
|OKTÓBER 11., VASÁRNAP
|A verseny (62 kör, 305.337 km) rajtja
|14.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00