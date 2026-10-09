Nemzeti Sportrádió

Russell az élen kezdett a régebbi Mercedesszel Szingapúrban

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.09. 11:38
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A rajtbüntetést kapó Russell volt a leggyorsabb az egyetlen edzésen Szingapúrban (Fotó: AFP)
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szabadedzés F1 Formula–1 Szingapúri Nagydíj
George Russell (Mercedes) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Szingapúri Nagydíj egyetlen szabadedzésén. A britet Charles Leclerc (Ferrari) és Lando Norris (McLaren) követte, míg az első ötöst Lewis Hamilton (Ferrari) és Oscar Piastri (McLaren) egészítette ki.

Szünet nélkül folytatódott a bajnokság, a Formula–1 mezőnye Sepang után a Marina-öböl felé vette az irányt, ahol az első szabadedzéssel vette kezdetét a 17. Szingapúri Nagydíj programja. Noha az előző futamhétvégén Max Verstappen és a Red Bull uralkodott, Andrea Kimi Antonelli 66-ról 84 pontra növelte az előnyét, miután legközelebbi üldözője, George Russell szezonbeli harmadik kiesését szenvedte el. A brit alatt a malajziai verseny hajrájában, dobogós helyen haladva adta meg magát az erőforrás, aminek következményeit az év utolsó sprinthétvégéjére is magával hozta.

Russell ugyanis a rajtrács végéről lesz kénytelen megkezdeni a felzárkózást vasárnap, mivel több motorkomponenst is cserélni kellett az autójában. A pilótára ráadásul a szezon fennmaradó részében újabb rajtbüntetés vár, mivel a Mercedes nem tudta előre hozni az ADUO-rendszer keretein belül továbbfejlesztett erőforrása bevetését. A kettős csapást elszenvedő britnek tehát olyan helyszínen kell támadnia, amelyen nem könnyű előzni, miközben a hétvége előtt erősen kérdéses volt a Mercedes formája is. A Sepangban pályára vitt fejlesztési csomag ugyanis nem hozta a várt előrelépést, és az istálló abban a reményben érkezett meg Szingapúrba, hogy kiderítheti, pontosan mi állt a malajziai visszaesés hátterében.

Ennek érdekében a két versenyző eltérő autóspecifikációt használt már a nyitányon is, Russell azzal a géppel körözött, amivel Azerbajdzsánban pole pozíciót és győzelmet szerzett, míg Antonelli gépére felkerültek az újítások, így érdekes volt látni, miként alakulnak a különbségek a brit és az olasz között. Meghatározó hétvége állt a Red Bull előtt is, amelyik azt szeretné kideríteni, mennyire volt pályaspecifikus a Sepangban mutatott kiemelkedő teljesítménye. Bizakodva készülhetett a McLaren és a Ferrari is, papíron több szempontból is kedvez az autójának a szingapúri nyomvonal, így érdekes csatára lehetett számítani az élmezőnyben.

A mezőny előtt nagy kihívás állt: a tréningen a fő eseményektől eltérő körülmények között kellett megtalálnia a megfelelő beállításokat. A sprintidőmérő, a szombati kvalifikáció, valamint a vasárnapi futam ugyanis villanyfényben zajlik, egyedül a sprintversenyen köröznek a versenyzők ismét napfényben.

Már az első percekben nagy volt a forgalom a pályán, a Cadillac kivételével mindenki kemény keveréken kezdett, és folyamatosan változott a sorrend. Az első etapok végén Russell nevével kezdődött az időlista, a britet Leclerc, Isack Hadjar, Antonelli és a regnáló bajnok Lando Norris követte az első ötösben. Lewis Hamilton a bukóteret járta meg, a múlt hétvégi győztes Verstappen pedig csapatrádió nélkül maradt. A Red Bull félidőhöz közeledve próbálta orvosolni a problémát, miközben Antonelli vette át a vezetést továbbra is a fehér oldalfestésű gumin.

Szűk húsz perccel a vége előtt virtuális biztonsági autós szakasz akasztotta meg az érdemi körözést, miután a különleges, világoskék fényezést kapó Audi megadta magát Nico Hülkenberg alatt, aki a bokszutca kijáratánál félrehúzódott. A rövid korlátozás után megoszlott a gumistratégia a csapatok között: a Ferrari és a McLaren párosa, illletve Russell a lágyon, míg a Red Bull kettőse és Antonelli a közepes abroncsokon teljesítette az időmérős szimulációt.

A leggyorsabbnak Russell bizonyult 1:32.274-es idővel, 198 ezreddel előzve meg az utolsó pillanatokban javító Leclerc-t, akit további 75 ezredre követett Norris, míg az első ötöst Hamilton és Oscar Piastri egészítette ki. A közepesen legjobb tempót diktáló Verstappen hatodikként zárt, lemaradása több mint egy másodperc volt az élen záróhoz képest. A Red Bull-ost a végén a bukóteret is meglátogató Antonelli, Hadjar, Pierre Gasly, illetve Liam Lawson követte a top 10-ben.

Folytatás 14 órakor a sprintidőmérővel.

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.RussellMercedes1:32.274átlag: 192.223 km/ó
2.LeclercFerrari1:32.4720.198 mp h.
3.NorrisMcLaren-Mercedes1:32.5470.273
4.HamiltonFerrari1:32.7730.499
5.PiastriMcLaren-Mercedes1:32.8380.564
6.VerstappenRed Bull-Ford1:33.0060.732
7.AntonelliMercedes1:33.5251.251
8.HadjarRed Bull-Ford1:33.7231.449
9.GaslyAlpine-Mercedes1:34.0381.764
10.LawsonRacing Bulls-Ford1:34.1551.881
11.BearmanHaas-Ferrari1:34.3312.057
12.LindbladRacing Bulls-Ford1:34.4762.202
13.OconHaas-Ferrari1:34.4812.207
14.AlonsoAston Martin-Honda1:34.4952.221
15.SainzWilliams-Mercedes1:34.6512.377
16.BortoletoAudi1:34.7362.462
17.AlbonWilliams-Mercedes1:34.8052.531
18.HülkenbergAudi1:34.8842.610
19.ColapintoAlpine-Mercedes1:34.9832.709
20.StrollAston Martin-Honda1:35.2682.994
21.PérezCadillac-Ferrari1:35.2993.025
22.BottasCadillac-Ferrari1:35.6203.346

 

17. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
OKTÓBER 9., PÉNTEK
Szabadedzés1. Russell 1:32.274
Sprintidőmérő14.30–15.14
OKTÓBER 10., SZOMBAT
Sprintverseny11.00–12.00
Időmérő15.00–16.00
OKTÓBER 11., VASÁRNAP
A verseny (62 kör, 305.337 km) rajtja14.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 25., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00

 

 

szabadedzés F1 Formula–1 Szingapúri Nagydíj
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