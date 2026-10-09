Russell az élen kezdett a régebbi Mercedesszel Szingapúrban

Szünet nélkül folytatódott a bajnokság, a Formula–1 mezőnye Sepang után a Marina-öböl felé vette az irányt, ahol az első szabadedzéssel vette kezdetét a 17. Szingapúri Nagydíj programja. Noha az előző futamhétvégén Max Verstappen és a Red Bull uralkodott, Andrea Kimi Antonelli 66-ról 84 pontra növelte az előnyét, miután legközelebbi üldözője, George Russell szezonbeli harmadik kiesését szenvedte el. A brit alatt a malajziai verseny hajrájában, dobogós helyen haladva adta meg magát az erőforrás, aminek következményeit az év utolsó sprinthétvégéjére is magával hozta.

Russell ugyanis a rajtrács végéről lesz kénytelen megkezdeni a felzárkózást vasárnap, mivel több motorkomponenst is cserélni kellett az autójában. A pilótára ráadásul a szezon fennmaradó részében újabb rajtbüntetés vár, mivel a Mercedes nem tudta előre hozni az ADUO-rendszer keretein belül továbbfejlesztett erőforrása bevetését. A kettős csapást elszenvedő britnek tehát olyan helyszínen kell támadnia, amelyen nem könnyű előzni, miközben a hétvége előtt erősen kérdéses volt a Mercedes formája is. A Sepangban pályára vitt fejlesztési csomag ugyanis nem hozta a várt előrelépést, és az istálló abban a reményben érkezett meg Szingapúrba, hogy kiderítheti, pontosan mi állt a malajziai visszaesés hátterében.

Ennek érdekében a két versenyző eltérő autóspecifikációt használt már a nyitányon is, Russell azzal a géppel körözött, amivel Azerbajdzsánban pole pozíciót és győzelmet szerzett, míg Antonelli gépére felkerültek az újítások, így érdekes volt látni, miként alakulnak a különbségek a brit és az olasz között. Meghatározó hétvége állt a Red Bull előtt is, amelyik azt szeretné kideríteni, mennyire volt pályaspecifikus a Sepangban mutatott kiemelkedő teljesítménye. Bizakodva készülhetett a McLaren és a Ferrari is, papíron több szempontból is kedvez az autójának a szingapúri nyomvonal, így érdekes csatára lehetett számítani az élmezőnyben.

A mezőny előtt nagy kihívás állt: a tréningen a fő eseményektől eltérő körülmények között kellett megtalálnia a megfelelő beállításokat. A sprintidőmérő, a szombati kvalifikáció, valamint a vasárnapi futam ugyanis villanyfényben zajlik, egyedül a sprintversenyen köröznek a versenyzők ismét napfényben.

Már az első percekben nagy volt a forgalom a pályán, a Cadillac kivételével mindenki kemény keveréken kezdett, és folyamatosan változott a sorrend. Az első etapok végén Russell nevével kezdődött az időlista, a britet Leclerc, Isack Hadjar, Antonelli és a regnáló bajnok Lando Norris követte az első ötösben. Lewis Hamilton a bukóteret járta meg, a múlt hétvégi győztes Verstappen pedig csapatrádió nélkül maradt. A Red Bull félidőhöz közeledve próbálta orvosolni a problémát, miközben Antonelli vette át a vezetést továbbra is a fehér oldalfestésű gumin.

Szűk húsz perccel a vége előtt virtuális biztonsági autós szakasz akasztotta meg az érdemi körözést, miután a különleges, világoskék fényezést kapó Audi megadta magát Nico Hülkenberg alatt, aki a bokszutca kijáratánál félrehúzódott. A rövid korlátozás után megoszlott a gumistratégia a csapatok között: a Ferrari és a McLaren párosa, illletve Russell a lágyon, míg a Red Bull kettőse és Antonelli a közepes abroncsokon teljesítette az időmérős szimulációt.

A leggyorsabbnak Russell bizonyult 1:32.274-es idővel, 198 ezreddel előzve meg az utolsó pillanatokban javító Leclerc-t, akit további 75 ezredre követett Norris, míg az első ötöst Hamilton és Oscar Piastri egészítette ki. A közepesen legjobb tempót diktáló Verstappen hatodikként zárt, lemaradása több mint egy másodperc volt az élen záróhoz képest. A Red Bull-ost a végén a bukóteret is meglátogató Antonelli, Hadjar, Pierre Gasly, illetve Liam Lawson követte a top 10-ben.

Folytatás 14 órakor a sprintidőmérővel.

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Russell Mercedes 1:32.274 átlag: 192.223 km/ó 2. Leclerc Ferrari 1:32.472 0.198 mp h. 3. Norris McLaren-Mercedes 1:32.547 0.273 4. Hamilton Ferrari 1:32.773 0.499 5. Piastri McLaren-Mercedes 1:32.838 0.564 6. Verstappen Red Bull-Ford 1:33.006 0.732 7. Antonelli Mercedes 1:33.525 1.251 8. Hadjar Red Bull-Ford 1:33.723 1.449 9. Gasly Alpine-Mercedes 1:34.038 1.764 10. Lawson Racing Bulls-Ford 1:34.155 1.881 11. Bearman Haas-Ferrari 1:34.331 2.057 12. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:34.476 2.202 13. Ocon Haas-Ferrari 1:34.481 2.207 14. Alonso Aston Martin-Honda 1:34.495 2.221 15. Sainz Williams-Mercedes 1:34.651 2.377 16. Bortoleto Audi 1:34.736 2.462 17. Albon Williams-Mercedes 1:34.805 2.531 18. Hülkenberg Audi 1:34.884 2.610 19. Colapinto Alpine-Mercedes 1:34.983 2.709 20. Stroll Aston Martin-Honda 1:35.268 2.994 21. Pérez Cadillac-Ferrari 1:35.299 3.025 22. Bottas Cadillac-Ferrari 1:35.620 3.346