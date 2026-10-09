Russell megszerzi a pole-t? – Szingapúri Nagydíj, sprintidőmérő

George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a régebbi Mercedesszel a Formula–1-es Szingapúri Nagydíj egyetlen szabadedzésén, miközben a Sepangban bevetett fejlesztési csomagot használó Andrea Kimi Antonelli hetedikként zárt, igaz, a két versenyző között gumikülönbség is volt. A vb-éllovas mellett a Red Bull párosa sem használta a lágyat, így érdekes lesz látni, hogyan alakul az erőviszony, amikor mindenki azonos keveréket használ. Arról, hogy ki hogyan teljesít az év utolsó sprintidőmérőjén, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

... 17. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ OKTÓBER 9., PÉNTEK Szabadedzés 1. Russell 1:32.274 Sprintidőmérő 14.30–15.14 OKTÓBER 10., SZOMBAT Sprintverseny 11.00–12.00 Időmérő 15.00–16.00 OKTÓBER 11., VASÁRNAP A verseny (62 kör, 305.337 km) rajtja 14.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Amerikai Nagydíj, Austin október 25., 21.00 Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros november 1., 21.00 Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo november 8., 18.00