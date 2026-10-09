Russell megszerzi a pole-t? – Szingapúri Nagydíj, sprintidőmérő
George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a régebbi Mercedesszel a Formula–1-es Szingapúri Nagydíj egyetlen szabadedzésén, miközben a Sepangban bevetett fejlesztési csomagot használó Andrea Kimi Antonelli hetedikként zárt, igaz, a két versenyző között gumikülönbség is volt. A vb-éllovas mellett a Red Bull párosa sem használta a lágyat, így érdekes lesz látni, hogyan alakul az erőviszony, amikor mindenki azonos keveréket használ. Arról, hogy ki hogyan teljesít az év utolsó sprintidőmérőjén, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
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|17. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 9., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Russell 1:32.274
|Sprintidőmérő
|14.30–15.14
|OKTÓBER 10., SZOMBAT
|Sprintverseny
|11.00–12.00
|Időmérő
|15.00–16.00
|OKTÓBER 11., VASÁRNAP
|A verseny (62 kör, 305.337 km) rajtja
|14.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
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