Nemzeti Sportrádió

Russell megszerzi a pole-t? – Szingapúri Nagydíj, sprintidőmérő

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.09. 13:35
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Fotó: AFP
Címkék
F1 Formula–1 sprintidőmérő Szingapúri Nagydíj
George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a régebbi Mercedesszel a Formula–1-es Szingapúri Nagydíj egyetlen szabadedzésén, miközben a Sepangban bevetett fejlesztési csomagot használó Andrea Kimi Antonelli hetedikként zárt, igaz, a két versenyző között gumikülönbség is volt. A vb-éllovas mellett a Red Bull párosa sem használta a lágyat, így érdekes lesz látni, hogyan alakul az erőviszony, amikor mindenki azonos keveréket használ. Arról, hogy ki hogyan teljesít az év utolsó sprintidőmérőjén, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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17. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
OKTÓBER 9., PÉNTEK
Szabadedzés1. Russell 1:32.274
Sprintidőmérő14.30–15.14
OKTÓBER 10., SZOMBAT
Sprintverseny11.00–12.00
Időmérő15.00–16.00
OKTÓBER 11., VASÁRNAP
A verseny (62 kör, 305.337 km) rajtja14.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 25., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00

 

 

F1 Formula–1 sprintidőmérő Szingapúri Nagydíj
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