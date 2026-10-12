„Verstappen csúcsformában!” – a Szingapúri Nagydíj nemzetközi sajtóvisszhangja

SZINGAPÚR

The Straits Times: „Tizedik próbálkozásra Max Verstappen végre a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj győztesének mondhatja magát. Amikor a hollandok négyszeres világbajnoka áthaladt a célvonalon, tűzijáték világította meg az eget a pálya feletti légteret, amelyet az elmúlt héten szmog borított.”

The Business Times: „Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője 10 alkalommal versenyzett már itt, de most először nyerte meg a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat.”

NAGY-BRITANNIA

Daily Mail: „Max Verstappen pontosan azt tette, amit Max Verstappen szokott, és megnyerte a villanyfényes Szingapúri Nagydíjat a pole pozícióból rajtolva – ez volt lenyűgöző karrierjének a 73. győzelme. A szezon előtt senki nem adta neki a legkisebb esélyt sem, mégis elérte ezt a figyelemre méltó győzelmet.”

The Sun: „Kétségtelen, hogy Max Verstappen újra csúcsformában van, hiszen két egymást követő nagydíjon győzött. Közben Kim Kardashian idegesen nézte végig a Ferrari garázsából, ahogy Lewis Hamilton elherdált egy dobogós helyezést, miután harmadikként rajtolt, és végül hatodikként ért célba.”

The Guardian: „Max Verstappen a pole pozícióból rajtolva a leintésig figyelemreméltó teljesítményt nyújtva nyerte meg a Szingapúri Nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt. Antonelli már 102 ponttal vezet az összetettben Russell előtt, ami azt jelenti, hogy matematikailag már a következő fordulóban, az egyesült államokbeli Austinban bebiztosíthatja a világbajnoki címét, ha nyer és közben Russell a nyolcadik helynél rosszabb pozícióban zár.”

The Independent: „Sorozatban második futamgyőzelmét aratta Max Verstappen, aki pályafutása során először nyert Szingapúrban! Charles Leclerc a második, Kimi Antonelli pedig a harmadik helyen ért célba. Utóbbi versenyző már matematikailag is bebiztosíthatja a címet a következő, austini futamon!”

SPANYOLORSZÁG

Marca: „A kör bezárult. Max Verstappen történelmi rekordjának furcsa hiányossága volt, hogy még soha nem aratott győzelmet Szingapúr utcáin. Ezt az űrt most betöltötte a holland versenyző. Bár a vb-cím elérhetetlen a számára, a Red Bull javuló teljesítményével párban egyértelműen ő a szezon második felének fénypontja, mivel mindent meg akar nyerni, amit csak lehetséges.”

Mundo Deportivo: „Ez Szingapúr másik oldala. Esőben kaotikussá válhat, mint a szombati sprintversenyen, normál körülmények között pedig egyszerű felvonulássá válik. Utóbbi volt a helyzet vasárnap is, a győzelemért folytatott küzdelemből ugyanis minden izgalom hiányzott. Max Verstappen kiemelkedő volt és esélyt sem adott a Ferrariknak, míg a harmadik Antonelli már a következő versenyen, Austinban, öt futammal a szezon vége előtt világbajnok lehet. Hihetetlen.”

As: „Megnyugtató győzelem Verstappen számára Szingapúrban. Egy olyan évben, amelyet az elektromos motorok, a szoftveres problémák és a Mercedes elsöprő dominanciája ural, még az átlagos szurkoló is élvezhette a Mad Max hatalmas győzelmét, amely a régi szép időket idézte.”

El País: „George Russell kilencedik helyezése azt jelenti, hogy a két Mercedes-versenyző között a tabella élén már 102 pont a különbség – ezzel Kimi Antonelli az első meccslabdájához jutott, amivel eldöntheti a világbajnoki címet Texasban.”

OLASZORSZÁG

Gazzetta dello Sport: „Antonelli már két hét múlva, az Egyesült Államokban megkísérelheti a bravúrt, bár a feladata továbbra is nehéz. Huszonhárom ponttal kellene többet szereznie Austinban, mint Russell, ha utóbbi a pontszerző helyek valamelyikén végez. Más esetben Mexikóra marad a döntés, így papíron nagyobb az esély a vb-cím ottani megünneplésének.

Corriere dello Sport: „Max Verstappen diadalmaskodott Szingapúrban! A négyszeres világbajnok holland végig uralta a hétvégét, és végre ezen a pályán is győzni tudott. A dobogóra még az első pillanattól kezdve nagyot küzdő Charles Leclerc, valamint Kimi Antonelli állhatott, utóbbi pedig a vb-címét akár már két hét múlva Austinban bebiztosíthatja.”

Corriere della Sera: „Verstappen tökéletes hétvégét zárt, a Ferrari kétarcú volt Szingapúrban. Antonelli számára megkezdődött a visszaszámlálás: az első meccslabdája Austinban várja a világbajnoki címért.”

FRANCIAORSZÁG

L'Équipe: „Ennyi! Kilenc sikertelen próbálkozás, köztük három második helyezés után Max Verstappen végre megnyerte a Szingapúri Nagydíjat – ez volt az egyik azon kevés pálya közül, amely hiányzott a győzelmi gyűjteményéből. És a hollandnak nem is kellett különösebben megerőltetnie magát ahhoz, hogy végre elérje ezt.”

Ouest-France: „Abszolút mértékben őrült hétvége Szingapúrban. Max Verstappen csúcsformában: a múlt vasárnapi diadala után ezt a hétvégét is uralta, a végén pedig megszerezte pályafutása első szingapúri győzelmét

SVÁJC

Blick: „Verstappen-eufória Szingapúrban, brutális vereség Hamiltonnak. Max Verstappen a pályafutása 250. F1-es nagydíján először nyert Szingapúrban. Kimi Antonelli harmadik lett és mindössze két hét múlva már világbajnok lehet. A forduló nagy vesztese Lewis Hamilton.”