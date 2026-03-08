Norris szerint a Ferrarié a legjobb autó; Hamilton nem tartja lehetetlennek a Mercedes utolérését

Noha a Mercedes az első rajtsorát kettős győzelemre váltotta az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon, és így a megszerezhető maximális pontszámmal távozhat Melbourne-ből, a verseny elején még nem tűnt biztosnak a siker. A Ferrari rakétaként lőtt ki a rajtnál, a negyedik rajtkockából elrugaszkodó Charles Leclerc az élre tört, a pole pozícióból induló George Russell visszaszorult a második helyre, ráadásul elvesztette maga mögül a hátraeső Andrea Kimi Antonellit is, majd hamarosan megkapta a nyakába korábbi csapattársát, Lewis Hamiltont, aki a hetedikről helyről kapaszkodott fel a harmadikra.

Ugyan Russell kétszer is visszaelőzte Leclerc-t, egyik alkalommal sem élvezhette sokáig az első helyet, hiszen a monacói valamennyiszer sikeresen visszatámadt, miközben Hamilton is meg-megmutatta magát. A csörte egészen a tizenegyedik körig tartott, akkor Isack Hadjar elfüstölő Red Bullja, és az eset miatt érvénybe léptetett virtuális biztonsági autós szakasz szétválasztotta egymástól a küzdő feleket. A Mercedes mindkét autóját kihívta kerékcserére, a Ferrari viszont a maradás mellett döntött. Hamilton már akkor jelezte a rádión, hogy legalább egyiküknek ki kellett volna állnia, ám a Scuderia a tizennyolcadik körben életbe lépő újabb korlátozás alatt sem változtatott, igaz, akkor az egyébként is rövid vsc-fázis alatt egy ideig bezárták a bokszutca bejáratát is.

A maranellóiak végül a 25. körben hívták ki Leclerc-t. Így az etapját kissé tovább nyújtó Hamilton vette át a vezetést, de sokáig nem tudta megtartani az első pozíciót, hiszen Russell még azelőtt megelőzte őt, hogy kijött volna a saját kerékcseréjére a 28. körben. A Ferrari már eleve sok időt vesztett azzal, hogy nem korlátozás alatt ejtette meg a bokszkiállást, de a nagyobb gondot az jelentette, hogy Leclerc nem tudott közeledni a frissebb gumikon, inkább a csapattársa került közelebb a futam hajrájában.

Russell és Antonelli végül magabiztos előnnyel szállította a Mercedes idei első kettős sikerét, így az „ezüstnyilak” nem is kezdhették volna jobb formában az új szabálykorszakban, a csapatfőnök, Toto Wolff ugyanakkor úgy érzi, a domináns kezdés nem feltétlenül von egyeduralmat maga után, hiszen szerinte a Ferrari erős kihívó lehet. Noha a versenyzők tíz leggyorsabb köre alapján valóban nem a Mercedes, hanem a Ferrari egyik versenyzője, Hamilton jelentette az etalont, kérdéses, Russell mennyire nyomta meg az élen a futam második felében.

„A verseny előtt arról beszéltek az emberek, hogy a pénteki hosszú etapjaink alapján el fogunk tűnni a mezőny élén, de nem ez volt a helyzet – kezdte az értékelést Wolff. – Azzal tisztában voltunk, hogy a Ferrari erős a rajtnál, és ez így is történt. Charles és George között kiélezett harc folyt az elején, míg Kimi kissé peches volt, hogy az akkumulátora nem volt olyan szinten, mint kellett volna, de valójában bizonyos mértékben ez mindkét autóra igaz volt. Egy bizonyos ponton hármas csata zajlott a két Ferrari és George között, és végül Kimi is felért. A végén nagyon biztató volt a versenytempónk, de az elején semmi sem választott el minket a Ferraritól. Az az érzés fog el, hogy a Ferrarival kell megküzdenünk. ”

A rajtnál éles különbség mutatkozott meg a két alakulat között, és a Mercedes csapatfőnöke egyáltalán nem biztos benne, hogy gyors előrelépést tehetnek a területen. „Nem vagyok biztos benne. Úgy vélem, hardveres eredetű a különbség. Egy bizonyos hardverkonfigurációs és a turbó mérete együtt teszik lehetővé, hogy könnyebben felpörögjön a turbó, és jobb rajtot érj el, miközben talán a pálya más területén vagy a versenyt nézve hátrányt szenvedsz.”

„Ami minket illet, nem változtattunk semmit a startokban. Valójában már annak örülök, hogy egyáltalán sikerült elindulnunk annak ellenére is, hogy egyik kocsiban sem volt teljesen feltöltve az akkumulátor. Amikor a rajt előtti pillanatokban a dübörgő motorokat hallod, csak az jár a fejedben, hogy mi a fene, remélem, nem lesz mészárlás, és mindenki el tudja hagyni a rajthelyét. Szóval nem volt rossz az első alkalomhoz képest.”

Russell már a tesztszezonban is a favoritnak számított a fogadóirodáknál, és a brit pole pozícióval és győzelemmel jelezte az idénynyitón, hogy az idén számolni kell vele a bajnoki címért folytatott harcban. „Hihetetlenül érzem magam! Az elején pokoli küzdelem volt, tudtuk, hogy nehéz lesz. Felálltam a rajtrácsra, láttam, hogy az akkumulátorom teljesen lemerült, rosszul rajtoltam, majd nagyon szoros csatát vívtam Charles-lal, ezért eléggé megkönnyebbültem, amikor átszeltem a célvonalat.”

„Nagy köszönettel tartozom az egész csapatnak, már régóta vártunk rá, hogy ilyen autó álljon a rendelkezésünkre, és nem is kezdhettünk volna jobban – magyarázta, majd szót ejtett a verseny eleji harcról is. – Gyanítottuk, hogy egyfajta jojóeffektus lesz, és amint valamelyikünk az élre került, lehetetlennek tűnt megtartani a pozíciót. Az egyenesmód miatt sokat veszítünk az autó elejéből, így ezekben a kanyarokban elég alulkormányzottá válik a gép. Nem volt ez magától értetődő, de egy darabban megúsztam, és örülök, hogy meglett az első két hely. Jó verseny volt, és a most látott kép jobban egyezett az előzetes számításainkkal. Talán egy-két tizedmásodperc előnyünk volt, de nem hét, mint szombaton.”

„Azt hittem, a gumi addig nem fog visszaesni, amíg el nem fogy teljesen a futófelülete, így az utolsó néhány körben kissé aggódtam, ezt el kell ismernem. De magabiztos voltam a volán mögött, tudtam, mikor kell nyomnom, és mikor kell visszább vennem. Tökéletesen kezdtük a szezont, és ki fogjuk élvezni a pillanatot, de még mindig nagyon az elején járunk a bajnokságban, és tisztában vagyunk vele, hogy az ellenfeleink igyekeznek minél gyorsabban ledolgozni a hátrányt. Nem volt sétagalopp, szóval várjuk ki, miként teljesítünk jövő hétvégén Kínában” – tette hozzá a világbajnoki tabellát pályafutása során először vezető Russell.

Antonelli hétvégéje egyáltalán nem volt zökkenőmentes Ausztráliában, de végül az időmérőn és a futamon is odaért a második helyre. „Ennél jobb szezonkezdetben nem is reménykedhettünk volna. Sajnos a rajt nagyon rosszul sikerült, sok pozíciót vesztettem, és vissza kellett kapaszkodnom. Összességen remek verseny volt, a tempónk nagyon erős volt, különösen a végén, és már alig várom, hogy újra autóba ülhessek jövő hétvégén. A verseny hihetetlenül érdekfeszítő volt az első néhány körben, az előzések nagyon látványosak voltak, ami sok izgalmat okozott. Szóval az elején elég jó móka volt.”

„Sokat tanultunk az autóról, és arról, hogyan kell versenyezni ebben az új szabályrendszerben. Bár Melbourne-ben mi voltunk a legerősebbek, nagyon keményen kell dolgoznunk azért, hogy megőrizzük az előnyünket. Kíváncsian várom a Kínai Nagydíjat, hogy lássuk, hogyan teljesítünk ott.”

A Ferrarit sok kritika érte már a verseny alatt, és azt követően is a stratégiai döntései miatt, de a csapatfőnök, Frédéric Vasseur úgy gondolja, nem követtek el hibát, és a futamnak azon a pontján az etap eltolása tűnt a helyes döntésnek. „A Mercedes is úgy vélte, hogy újra ki kell jönnie, és mindannyian meglepődtünk azon, mennyire jól bírták a gumik. Akár 350 kört is meg tudtunk volna tenni velük! Onnantól fogva ki tudták aknázni ezt az előnyt. Reálisnak kell lennünk, szombaton még nyolc tizeddel voltak gyorsabbak nálunk. Akkor senki sem számított arra, hogy egyetlen kiállással végig lehet menni. Mi a számunkra optimális megoldást céloztuk meg, ami az etap elnyújtása volt. A problémát nem a stratégiai döntés, hanem a puszta teljesítmény jelentette.”

„A Mercedes tempója jobb volt. Még a bokszkiállás után is három-négy tizedet vertek ránk, és végig tartották azt a tempót. Oké, talán az elején valamivel jobban fel tudtuk venni a harcot, de talán kicsit jobban meg is terheltük az abroncsokat. Egyáltalán nem bánom a taktikát, és nem bánkódom tempó miatt sem, erre voltunk képesek szombathoz képest. Most már Kínára összpontosítunk” – tette hozzá. A Ferrari tavaly remek formát mutatott Sanghajban, Hamilton megszerezte a pole pozíciót a sprintkvalifikáción, amit a sprintfutamon győzelemre váltott, igaz, vasárnap már nem volt olyan erős a tempó, és végül mindkét Ferrarit kizárták utólag a versenyből két különböző technikai szabálysértés miatt.

Noha Leclerc a verseny elején vezetett, és harcban volt Russell-lel, később a frissebb gumikon sem tudott visszazárkózni a Mercedesre, ráadásul a hajrában inkább hátrafelé kellett figyelnie, hiszen csapattársa, Hamilton teljesen felzárkózott rá. A monacói összességében élvezte a futamot, és úgy érzi, a lehető legjobb eredményt érték el.

„Szórakoztató volt a verseny eleje, és a harmadik hely volt a lehető legjobb elérhető eredmény. Úgy festett, a Mercedesnek talán valamivel gyorsabb volt nálunk, de nem annyival, mint szombaton, ami jó hír, de nem hiszem, hogy nyerhettünk volna. Nem tudom, mennyire voltunk harcban, úgy tűnik, sokkal jobban vagyunk versenykörülmények között, mint az időmérőn egy körön a Mercedeshez viszonyítva, de nem vagyok biztos benne, hogy már mindent megmutattak magukból.”

„Egészen meglepődtem, hogy ilyen jól teljesítettünk, de ami engem illet, teljesítmény tekintetében eléggé pocsék futamom volt. Elég lassú voltam az egész verseny során, ennek mindenképpen utána kell néznünk. Általában véve furának érződött az autó, szóval nem gondolom, hogy a megfelelő tartományban voltam a beállítások terén. Ez olyasmi, amin dolgozni fogok annak érdekében, hogy jobb helyzetben legyek Sanghajban, de egészen őrületes kezdés volt!”

„Jó érzés volt vezetni a futamot, nagyok voltak az elvárások velünk szemben, és teljesítettük őket, szóval rendben volt ez. Sok munka vár még ránk, de a mostani csak az első nagydíj volt, és a bajnokságot a fejlesztési verseny fogja eldönteni, ahogyan azt már nemegyszer elmondtam. Sok újítás fog még érkezni, de biztos vagyok benne, hogy ez igaz a többiekre is, de remélhetőleg mi fogunk jobban kijönni belőle. Mindenesetre sokat kell még dolgozunk.”

Hamilton igazán közel került az első ferraris dobogójához (Fotó: AFP)

Hamiltonnak ezúttal sem jött össze az első ferraris dobogó, de a brit összességében elégedett volt a nyitó futam alakulásával, és hisz benne, hogy csapata utolérheti a Mercedest. Noha a hétszeres világbajnok a futam közben kifogásolta a Ferrari stratégiai döntését, a leintést követően már nem volt biztos benne, hogy rosszul döntöttek. „Még vissza kell néznem a történeteket, általában véve rendkívül büszke vagyok a csapatra! Csodálatos munkát végeztek az autóval, persze, nem vagyunk olyan gyorsak, mint a Mercedes, és sok munka vár még ránk, de harcban vagyunk. Igazán élvezetes verseny volt, ha még lett volna néhány kör, Charles-t is elkaptam volna. Nagyszerű volt a tempóm, és sok pozitívumot vihetek magammal a futamból.”

„Egész hétvégén igazán erősek voltunk, az időmérő nem a valós képet mutatta a tempónkról. Voltak bizonyos problémáink, ezért hátrébbról indultam, mint kellett volna. Senki sem tudhatta, pontosan milyen teljesítményre lehet képes ma, de már az elejétől fogva nagyszerűen éreztem magam. Sok a pozitívum, de ezzel egy időben rengeteget kell dolgozunk, hogy utolérjük a Mercedest. Nem lehetetlen küldetés! Hiszek benne, hogy csökkenthetjük a lemaradást, nem lesz könnyű, sok munka vár ránk, mert jelenleg elég tetemes a különbség, különösen egy körön. Rá kell jönnünk, hogy ez motorerőből fakad-e vagy az akkumulátorból, de az autónk ugyanolyan gyors a kanyarokban. Csak tovább kell nyomnunk.”

Ami a Ferrari kanyarsebességét illeti, a regnáló világbajnok, Lando Norris sem tudott szó nélkül elmenni mellette, az ötödikként célba érő brit pilóta szerint a karosszéria terén a Scuderia jelenti az etalont. „Semmi sem fog történni egy éjszaka, vagy egy-két hét leforgása alatt. Ötven másodperc volt a hátrányunk, körönként nagyjából egy szekundumot veszítettünk, oké, annyit talán nem, de elmondhatjuk, hogy legalább öt-hat tizedet buktunk körönként. Ennek egy része abból fakadt, hogy továbbra is próbáljuk megérteni az erőforrást, míg a másik része abból, hogy egyszerűen jobb a Mercedes gépe. De szerintem az alapján, amit eddig láttunk, a Ferrarié a legjobb autó. A kanyarsebességük egyszerűen hihetetlen. Semmi esélyt sem látok arra, hogy ezt most hozni tudjuk.”

„Keményen kell dolgoznunk, hogy megértsük és megtanuljuk a különböző dolgokat a szezonnak ebben a szakaszában. Ez alapozza meg a folytatást, így minél többet tanulunk, annál jobbak lehetünk az év végére. Az is egyértelmű volt, hogy a Red Bull is sokkal gyorsabb nálunk, Max Verstappen a mezőny végéről is majdnem legyőzött minket. Szóval nem volt túl jó a versenytempónk. Eleinte szenvedtünk a kocsival, aztán változtattunk rajta, és egyértelműen jobb lett. De közel sem ott tartunk, ahol kellene, de valószínűleg ennek nagyobb része az autóból ered. Ma szerintem megmutatkozott, hogy a kocsi terén nagyon messze vagyunk.”