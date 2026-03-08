„Rendkívül fáj” – Piastri a rajtrácsig sem jutott el hazai közönség előtt

Igazán fájdalmas véget ért Oscar Piastri hazai nagydíja: az ausztrál versenyző az ötödik helyre kvalifikálta magát, ám a rajtrácsra sem tudott felállni, miután összetörte az autóját az odavezető úton. A pilóta a négyes kanyarnál ráhajtott a kerékvetőre, majd a váratlan energialöket következtében nem tudott már mit tenni, a falnak csapódott, és jelentős kár keletkezett a McLarenben, így csak a bokszfalról követhette a szezonnyitó versenyt.

„Ki kell vizsgálnunk, mi történt. Kissé rámentem a kerékvetőre, közben azt is láttuk, hogy bár minden szabályszerűen reagált, lényegében a váltás pillanatában 100 kilowattal nagyobb teljesítménylöketet kaptam, mint a hétvége korábbi szakaszában bármikor. Ahogy váltottam, kipörögtek a kerekek, és mivel már eleve a kerékvetőn voltam, érvényesült a rossz tényezők együtthatása. Nyilvánvalóan nagyon csalódott vagyok. Rendkívül fáj, kár érte. Ilyesminek sehol sem szabadna előfordulnia, különösen nem a hazai versenyemen. Így még nagyobb csalódás.”

Nem Piastri volt az egyetlen, aki nem tudott felállni a rajtrácsra, Nico Hülkenberg technikai probléma miatt nem tudott elindulni, miközben összesen tizenhat autó látta meg a kockás zászlót az Ausztrál Nagydíjon, az új szabálykorszak első futamán.