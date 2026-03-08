„Rendkívül fáj” – Piastri a rajtrácsig sem jutott el hazai közönség előtt
Igazán fájdalmas véget ért Oscar Piastri hazai nagydíja: az ausztrál versenyző az ötödik helyre kvalifikálta magát, ám a rajtrácsra sem tudott felállni, miután összetörte az autóját az odavezető úton. A pilóta a négyes kanyarnál ráhajtott a kerékvetőre, majd a váratlan energialöket következtében nem tudott már mit tenni, a falnak csapódott, és jelentős kár keletkezett a McLarenben, így csak a bokszfalról követhette a szezonnyitó versenyt.
„Ki kell vizsgálnunk, mi történt. Kissé rámentem a kerékvetőre, közben azt is láttuk, hogy bár minden szabályszerűen reagált, lényegében a váltás pillanatában 100 kilowattal nagyobb teljesítménylöketet kaptam, mint a hétvége korábbi szakaszában bármikor. Ahogy váltottam, kipörögtek a kerekek, és mivel már eleve a kerékvetőn voltam, érvényesült a rossz tényezők együtthatása. Nyilvánvalóan nagyon csalódott vagyok. Rendkívül fáj, kár érte. Ilyesminek sehol sem szabadna előfordulnia, különösen nem a hazai versenyemen. Így még nagyobb csalódás.”
Nem Piastri volt az egyetlen, aki nem tudott felállni a rajtrácsra, Nico Hülkenberg technikai probléma miatt nem tudott elindulni, miközben összesen tizenhat autó látta meg a kockás zászlót az Ausztrál Nagydíjon, az új szabálykorszak első futamán.
Norris szerint a Ferrarié a legjobb autó; Hamilton nem tartja lehetetlennek a Mercedes utolérését
AUSZTRÁL NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:23:06.801
|2.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
2.974 mp. h.
|3.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
15.519 mp. h.
|4.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
16.144 mp. h.
|5.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
51.741 mp. h.
|6.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
54.617 mp. h.
|7.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|8.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|9.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1 kör h.
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|11.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|12.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|13.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|14.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|2 kör h.
|15.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|16.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|3 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|43
|feladta
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|21
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|15
|feladta
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|10
|feladta
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|0
|nem indult
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|0
|nem indult
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|George Russell
|1
|1
|1
|25
|2.
|Kimi Antonelli
|–
|1
|1
|18
|3.
|Charles Leclerc
|–
|1
|1
|15
|4.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|1
|12
|5.
|Lando Norris
|–
|–
|1
|10
|6.
|Max Verstappen
|–
|–
|1
|8
|7.
|Oliver Bearman
|–
|–
|1
|6
|8.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|1
|4
|9.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|10.
|Pierre Gasly
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|43
|2.
|Ferrari
|27
|3.
|McLaren-Mercedes
|10
|4.
|Red Bull-Ford
|8
|5.
|Haas-Ferrari
|6
|6.
|Racing Bulls-Ford
|4
|7.
|Audi
|2
|8.
|Alpine-Mercedes
|1
|9.
|Williams-Mercedes
|0
|9.
|Aston Martin-Honda
|0
|9.
|Cadillac-Ferrari
|0
|40. AUSZTRÁL NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:20.267
|2. szabadedzés
|1. Piastri 1:19.729
|MÁRCIUS 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1.19.053
|Időmérő
|1. Russell 1:18.518
|MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Russell, 2. Antonelli, 3. Leclerc
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Kínai Nagydíj, Sanghaj
|március 15., 8.00
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|március 29., 7.00
|Bahreini Nagydíj, Bahrein
|április 12., 17.00