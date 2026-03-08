Nemzeti Sportrádió

„Rendkívül fáj” – Piastri a rajtrácsig sem jutott el hazai közönség előtt

2026.03.08. 14:25
Piastri számára nem alakulhatott volna rosszabbul a hazai szereplés (Fotó: AFP)
A Formula–1-es McLaren ausztrál versenyzője, Oscar Piastri már a rajtrácsra vezető körén összetörte az autóját, így számára az idénynyitó Ausztrál Nagydíj versenye már azelőtt véget ért, hogy elkezdődött volna. A hazai közönség előtt balesetező pilóta rendkívül csalódott volt a történtek miatt.

Igazán fájdalmas véget ért Oscar Piastri hazai nagydíja: az ausztrál versenyző az ötödik helyre kvalifikálta magát, ám a rajtrácsra sem tudott felállni, miután összetörte az autóját az odavezető úton. A pilóta a négyes kanyarnál ráhajtott a kerékvetőre, majd a váratlan energialöket következtében nem tudott már mit tenni, a falnak csapódott, és jelentős kár keletkezett a McLarenben, így csak a bokszfalról követhette a szezonnyitó versenyt.  

Ki kell vizsgálnunk, mi történt. Kissé rámentem a kerékvetőre, közben azt is láttuk, hogy bár minden szabályszerűen reagált, lényegében a váltás pillanatában 100 kilowattal nagyobb teljesítménylöketet kaptam, mint a hétvége korábbi szakaszában bármikor. Ahogy váltottam, kipörögtek a kerekek, és mivel már eleve a kerékvetőn voltam, érvényesült a rossz tényezők együtthatása. Nyilvánvalóan nagyon csalódott vagyok. Rendkívül fáj, kár érte. Ilyesminek sehol sem szabadna előfordulnia, különösen nem a hazai versenyemen. Így még nagyobb csalódás.”

Nem Piastri volt az egyetlen, aki nem tudott felállni a rajtrácsra, Nico Hülkenberg technikai probléma miatt nem tudott elindulni, miközben összesen tizenhat autó látta meg a kockás zászlót az Ausztrál Nagydíjon, az új szabálykorszak első futamán.

F1
6 órája

Norris szerint a Ferrarié a legjobb autó; Hamilton nem tartja lehetetlennek a Mercedes utolérését

Mercedes: „A Ferrarival kell megküzdenünk.”

 

AUSZTRÁL NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.George RussellbritMercedes1:23:06.801 
2.Kimi AntonelliolaszMercedes

2.974 mp. h.

 
3.Charles LeclercmonacóiFerrari

15.519  mp. h.

 
4.Lewis HamiltonbritFerrari

16.144  mp. h.

 
5.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes

51.741  mp. h.

 
6.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford

54.617  mp. h.

 
7.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h. 
8.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
9.Gabriel BortoletobrazilAudi1 kör h. 
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1 kör h. 
11.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h. 
12.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1 kör h. 
13.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1 kör h. 
14.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes2 kör h. 
15.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes2 kör h. 
16.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari3 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda43feladta
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda21feladta
 Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari15feladta
 Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford10feladta
 Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes0nem indult
 Nico HülkenbergnémetAudi0nem indult

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. George Russell11125
2. Kimi Antonelli1118
3. Charles Leclerc1115
4. Lewis Hamilton112
5. Lando Norris110
6. Max Verstappen18
7. Oliver Bearman16
8. Arvid Lindblad14
9. Gabriel Bortoleto12
10. Pierre Gasly11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes43
2. Ferrari27
3. McLaren-Mercedes10
4. Red Bull-Ford8
5. Haas-Ferrari6
6. Racing Bulls-Ford4
7. Audi2
8. Alpine-Mercedes1
9. Williams-Mercedes0
9. Aston Martin-Honda0
9. Cadillac-Ferrari0
40. AUSZTRÁL NAGYDÍJ
MÁRCIUS 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:20.267
2. szabadedzés1. Piastri 1:19.729
MÁRCIUS 7., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1.19.053
Időmérő1. Russell 1:18.518
MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
A verseny1. Russell, 2. Antonelli, 3. Leclerc
KÖVETKEZŐ VERSENY
Kínai Nagydíj, Sanghajmárcius 15., 8.00
Japán Nagydíj, Szuzukamárcius 29., 7.00
Bahreini Nagydíj, Bahreináprilis 12., 17.00

 

Ezek is érdekelhetik