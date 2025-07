Horner a Ferrari vagy az Alpine élén tér vissza? Verstappen továbbra is a Mercedes felé tart?

Hornertől elköszönt a „vörös bikák” tanácsadója, Helmut Marko is, akivel Dietrich Mateschitz halála után kissé megromlott a kapcsolata, és az elmúlt években arról lehetett hallani, hogy hatalmi harcok dúlnak csapaton belül. „Christian és én nagyon sikeresen dolgoztunk együtt több mint húsz éven át az F1-ben és a Formula 3000-ben is. Szeretnék őszinte köszönetet mondani ezért Christiannak. Ezen időszak alatt hihetetlenül sok kiemelkedő eredményt ünnepelhettünk, segítettünk kinevelni két világbajnokot és számos futamgyőztest. Ez volt, és mindig is ez lesz a Red Bull útja. Ami a jelenlegi sportszakmai helyzetet illeti, még tizenkét versenyhétvége van hátra, és addig fogunk harcolni az egyéni világbajnoki címért, amíg matematikailag lehetséges.”

A Haas korábbi csapatfőnöke, Günther Steiner szerint furcsa a Red Bull időzítése. „A kezdetekben több mint egy évig dolgoztunk együtt, ő egy hónappal előttem érkezett. Valami történt a Red Bullnál, ezzel mindannyian tisztában vagyunk. Nem mondhatjuk azt, hogy nem tudtuk, hogy valami történik, mert már több mint egy éve volt a botrány. Azóta már nem voltak boldog napok a Red Bullnál, de nem számítottam erre. A Red Bull alapesetben nagyon jól kezeli ezeket, van egy átmeneti rész, de most csak váratlanul bejelentették. Ez nagyon furcsa.”

„Már csak azért is nagyon furcsa, mert alig néhány verseny van hátra a nyári szünetig, és az ilyesmit általában arra az időszakra időzítik. Most néhány nappal a futam után tették mindezt. Szóval az időzítés nem stimmel, gondolom, volt valami nézeteltérés, bármi is legyen az. Idővel kiderül, csak várnunk kell kicsit. De nagyon furcsa az, ahogyan történt.”

Egyes hírek szerint az osztrák istálló jelenlegi sikertelenebb időszaka, valamint Max Verstappen távozásának lehetősége az, ami igazán meggyengítette a tavaly zaklatási botrányba keveredő Horner helyzetét, aki források szerint a többségi, thaiföldi tulajdonos, Chalerm Yoovidhya támogatását is elvesztette. A britre most az úgynevezett kertészkedési idő vár, amíg nem kezdheti meg a munkát más csapattal. Az, hogy az 51 éves szakember ezen időszak után visszatér-e, egyelőre kérdéses, de még a menesztése előtt szellőztette meg a sajtó, hogy a Ferrari felvette a kapcsolatot vele.

Noha Horner a pletykák kapcsán viccesen megjegyezte, hogy az ő olasz nyelvtudása olyan szinten van, mint Flavio Briatore angolja, az már egy ideje kering a médiában, hogy a Scuderia egyelőre nem hosszabbított Frédéric Vasseurrel, és hogy házon belül nem feltétlen tudna helyettest találni. Ezen kívül az Alpine is lehetőségként szerepelhet, amelyik az elmúlt években sorra cserélte le a csapatfőnökeit, és stabilitásra vágyna.

Ami a Red Bullt illeti, bár voltak olyan pletykák, hogy Verstappen maradásának egyik kitétele Horner leváltása, vagy a hatalmának gyengítése, még a brit távozása után sem biztos, hogy a négyszeres világbajnok kitölti a szerződését. A legfrissebb információk szerint már a Mercedes felső vezetése is rábólintott a holland megszerzésére, és már tényleg csak a versenyzőn múlik, hogy csapatot vált-e.