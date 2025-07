A Red Bull nem aggódik Verstappen távozása miatt

Nemcsak Verstappennel kapcsolatban állandóak a pletykák, a csapattárs, Cunoda jövőjét is bizonytalanság övezi. A Red Bull két nagydíj után léptette előre az első számú csapatába a japánt, aki elég ingadozó teljesítmény nyújt, amellett ugyanis, hogy szerzett már pontot, több ízben is kiesett az időmérő első szakaszában, nemegyszer hiányzik nála a tempó, és már autót is tört.

Egyesek szerint nincs kizárva, hogy a „vörös bikák” Cunoda eredménytelenségét látva újabb pilótacserére szánják el magukat, ám Marko hangsúlyozta, hogy továbbra is kitartanak mellette. „Nem lenne semmi értelme a pilótacserének” – mondta a Sky DE-nek, majd kiemelte, a mostani helyzet tükrében is jó döntés volt Liam Lawson leváltása.

„Teljes mértékben, Lawson teljesen kimerült. Szüksége volt néhány futamra, hogy regenerálódjon, és most egykiállásos versenyt teljesítve briliánsan védte meg a hatodik helyét Fernando Alonsóval szemben. Szerintem Max mellett ő sem maradt volna talpon.”

Cunodának önbizalmat kell nyernie. „Jukiból hiányzik az önbizalom. El kell gondolkoznunk, hogyan stabilizálhatjuk őt, hogy egész hétvégén úgy teljesítsen, amit részben az edzéseken is mutat. Imolában volt egy veszélyes balesete. Ez most a negatív események összessége, de a sebessége adva van. Ezt látjuk a gyakorlásokon is, de amikor nagy a nyomás, megváltozik a helyzet.”