A McLaren kettőse továbbra is Verstappen előtt Spielbergben

Noha saját meglepetésére George Russell nyitott az élen a 38. Osztrák Nagydíjnak otthont adó Red Bull Ringen, az elmúlt versenyhétvégén, Kanadában győzedelmeskedő Mercedes-pilóta a folytatásban egészen a hatodik helyig szorult vissza, ami az elmondása szerint már jobban tükrözte az előzetes várakozásaikat.

A második szabadedzésen élre álló McLaren-páros nem is Russellt, hanem a mindkét tréningen top 3-ban végző Max Verstappent nevezte meg fő kihívójaként, miközben az új padlólemezt hozó Ferrari egyelőre nem igazán találta a tempót, versenyzőivel különböző szárnyakat próbált, miközben Lewis Hamiltont váltóprobléma is hátráltatta. A harmadik gyakorlás legnagyobb kérdése így az volt, hogy a riválisok tudnak-e közeledni a McLarenhez, és hogy a Scuderiának sikerül-e javítania.

A péntekihez képest valamivel hűvösebb időben (a levegő hőmérséklete 24 Celius-fok, míg az aszfalté 33 Celsius-fok volt) kezdődő gyakorlás eleje csendes mederben folyt, amit jól mutatott, hogy tíz perc elteltével mindössze egyetlen pilóta, Verstappen rendelkezett mért körrel, miközben a mezőny közel háromnegyede a garázst sem hagyta el.

Az első gyors köröket követően a két Red Bull, majd nem sokkal később a McLaren párosa foglalta el az első két helyet, mígnem Verstappen beékelődött Norris és Piastri közé. Noha a wokingi csapat brit versenyzője félidőben is vezette az időlistát, és a csapattársa, Piastri is változatlanul a harmadik pozícióban állt, időközben Hamilton ékelődött be kettejük közé, míg a továbbra is a kemény gumit nyúzó címvédő visszacsúszott az ötödik helyre a márkatárs, Cunoda Juki mögé.

Verstappen etapja végül 20 kört ölelt fel, amit követően a szerelők a Red Bull elején kezdtek dolgozni, miközben Norris még tovább faragott az idején, amivel megerősítette meg az első helyét. A brit mögé Piastri zárkózott fel, míg az utolsó előtti helyet elfoglaló Isack Hadjar egy megpördüléssel irányította magára a figyelmet.

Noha a McLaren kettőse a folytatásban is megőrizte az első két pozíciót, és így Norris zárta az élen a harmadik gyakorlást is, mögéjük Verstappen zárkózott fel 210 ezred lemaradással. A negyedik-ötödik helyen Leclerc, Hamilton sorrendben a két Ferrari, míg a hatodik-hetedik pozícióban Russell vezérletével a Mercedes pilótapárosa végzett.

A nyolcadik Stroll lett, majd Cunoda és Gabriel Bortoleto tette teljessé az első tízest, míg a Williams duója ezúttal is a mezőny hátsó felében érkezett. Az utolsó percekben többen is rontással kerültek középpontba: Antonelli és Leclerc megcsúszott, míg a két Red Bull-pilóta közül Cunoda az egyes, Verstappen az utolsó kanyarban pördült meg.

Folytatás 16 órakor az időmérővel.