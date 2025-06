„Olyan volt, mintha a világbajnoki címért küzdene!” – Bortoleto azt hitte, kíméletesebb lesz vele Alonso

Gabriel Bortoleto pályafutása első pontjait szerezte, miután a rutinos csapattársa, Nico Hülkenberg előtt a nyolcadik helyen szelte át a célvonalat a spielbergi versenyen. A brazil összesen négy ponttal járult hozzá a Sauber kettős pontszerzéséhez, ráadásul megvolt az esélye rá, hogy még előrébb végezzen. A fiatal versenyző a futam véghajrájában menedzserét és mentorát, Fernando Alonsót vette célkeresztbe, ám hiába volt nála a gumielőny, nem tudta áthámozni magát a kétszeres világbajnokon.

„Igazából, amikor közeledtem hozzá, azt gondoltam, hogy nem fogja túlságosan megnehezíteni a dolgomat, és akár elkaphatom (Liam) Lawsont is, de amikor megérkeztem rá, olyan volt, mintha a világbajnoki címért küzdene! Nagyszerű csatánk volt, amiben megmutatta a tapasztatát és a tehetségét, egyszerűen csodálatos volt. A verseny után megölelt, és azt mondta, hogy nagyon örül nekem” –magyarázta Bortoleto, majd még több részletet osztott meg a párharcról.

„Nagyon intenzív csatát vívtunk, talán ez volt a legintenzívebb, amit valaha az F1-ben vívtam. Kívülről, belülről, játszva a kék zászlóval, illetve (Lando) Norrisszal, majd (Oscar) Piastrival is. Őrült futam volt! Nincs mit mondanom, egyszerűen nagyszerű küzdelmet folytattunk, és örülök neki, hogy a verseny végéig harcolhattam Fernandóval ezekért a pontokért. Szórakoztató volt, különösen azért, mert elég keményen versenyzett, élveztem. Szerencsére nem ütköztünk össze egymással, mert akkor valószínűleg problémás lett volna a hazajutásom” –utalt arra, hogy sokszor Alonsóval közösen utazik a spanyol pilóta magángépén.

A Sauber tökéletesen dolgozott végzett vasárnap. „Nagyszerű munkát végeztünk a bokszkiállásokkal és a stratégiával is, úgy érzem, mindent megtettünk, amit csak lehetett. Csak abban bízom, hogy folytatni tudjuk, és valamennyi hétvégénk olyan lehetne, mint a mostani volt. Úgy gondolom, még több pontot szerezhetünk, és nagyszerű eredményeket érhetünk el a szezonban. Ez azonban csak a kezdet. Számomra mindez azt jelenti, hogy tovább kell nyomnom, tovább kell fejlődnöm, és még nagyszerűbb eredményekre kell törekednem.”

Bortoleto még többre vágyik a pontszerzésnél. „Mindig is tudtam, hogy képes vagyok rá. Nem véletlenül vagyok a Formula–1-ben. Jó, hogy végre meglettek az első pontok, de inkább a csapat szempontjából, mintsem az enyémből, mert tényleg megérdemli a pontokat, és mindent. Ami engem illet, én azért vagyok itt, mert egy napon nyerni akarok. Nem leszek boldog csak azért, mert szereztem néhány pontot. De az biztos, hogy már ez is egy eredmény. Minden apró eredménynek örülnünk kell, és jó irányba haladunk ahhoz, hogy elérjük a nagyobb álmunkat: világbajnoki címeket nyerni.”

Alonso mindent bevetett, hogy maga mögött tartsa Bortoletót, egy ponton az őt leköröző Norris mellé is visszament, hogy ezzel is összezavarja fiatal protezsáltját. „A végén Gabriel sokkal gyorsabb volt nálam, és azt hittem, hogy nem fogom tudni magam mögött tartani, de szerencsére elég volt, és Lando, valamint a kék zászló a megfelelő pillanatban érkezett. Azzal, hogy Lando megelőzött bennünket, a következő körben mi is megkaptuk a kockás zászlót, hiszen leköröztek bennünket.”

„Szóval ez tökéletes kombináció volt, és őszintén szólva, szerencsés verseny volt, hogy hetedik lettem. A végén nem akartam visszaelőzni Landót, de nem maradhattam egyszerűen mögötte, mert akkor Gabriel elment volna mellettem, szóval valami mással kellett próbálkoznom annak érdekében, hogy kissé összezavarjam Gabrielt azt illetően, hogy mikor és mit teszek.”

„Nagyon különleges volt, és szerintem kiemelkedően teljesít az idén. Ezen a hétvégén különösen hihetetlen volt, de valamilyen okból kifolyólag mindig Hülkenberg szerezte a pontokat vasárnaponként, amit Gabriel néha talán kissé igazságtalannak érzett. Szóval örülök, hogy most ezt sikerült elérnie, és remélhetőleg ez csak az első a sok további pontszerzése közül a Formula–1-ben.”

Hülkenberg sem ment el szó nélkül fiatal márkatársa eredménye mellett. „Nagyon örülök neki! Lehetett tudni, hogy be fog következni. Egyértelmű volt. Látom, hogyan dolgozik, hogyan vezet, és tisztában vagyok vele, milyen jó. Már hosszú ideje számítottam erre. Szóval örülök neki, és a teljes csapatnak, hogy meglett a dupla pontszerzés. Nem mostanában ért el ilyet a csapat. Szóval igen, rendkívül boldog vagyok, pozitív vasárnapunk volt, és megpróbáljuk továbbvinni a lendületet.”

A Sauber tizenegy nagydíj után 26 megszerzett ponttal a konstruktőri tabella kilencedik helyén áll, előnye 15 pont az utolsó Alpine előtt, miközben az Aston Martin 2, míg a Haas 3 ponttal áll előtte, vagyis minden esélye megvan rá, hogy adott esetben már a soron következő Brit Nagydíjon két pozíciót javítson.