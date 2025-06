„Talán picit túlfeszítettem a határokat” – Piastri és Norris is élvezte az intenzív csatát a győzelemért

A pole pozíciót szerző Lando Norris megtartott a vezetést a rajtnál, majd több alkalommal is visszaverte a rá a futam nagy részében nyomást helyező csapattársa, Oscar Piastri támadásait. Noha a McLaren kettőse a Kanadai Nagydíjon történt incidens után nemegyszer közel került egymáshoz, és egy ponton az ausztrál elfékezte az egyik bevetődésnél, és nem sokon múlt, hogy eltalálja a britet, a felek végül összeérés nélkül teljesítették a versenyt.

Az izgalmas párharcból győztesen kikerülő Norris az idei harmadik, míg pályafutása hetedik győzelmével 15 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni vb-összetettben, és magabiztosan utazhat el a soron következő Brit Nagydíjra, ahol hazai közönség előtt versenyezhet. „Nehéz verseny volt, végig nyomtam. Kemény, forró, fárasztó futam volt, de csapatként tökéletes eredményt értünk el. A kettős győzelem pontosan az, amire vágyunk, és újra sikerült véghez vinni, szóval nagyon elégedett vagyok.”

„Nagyszerűt csatáztunk, az biztos, eléggé szórakoztató volt – jegyezte meg a márkatársával folytatott küzdelemről, amiről részletesebben is beszélt. – Egészen stresszes volt, de élveztem is, szép harc volt, szóval gratulálok Oscarnak. Remélhetőleg mindenki élvezte, aki látta, de az autóban ülve elég nehéz volt, különösen akkor, amikor nyithatta mögöttem a hátsó szárnyát. A DRS-nek nagy jelentősége van itt, szóval nehéz volt egy másodpercen kívülre leszakítanom őt magamról. De amint ez sikerült, már egészen jól tudtam menedzselni a dolgokat, igaz, továbbra is gyors volt.”

A küzdelem kapcsán Piastri is kifejtette a véleményét, aki a harmadik helyről indulva másodikként látta meg a kockás zászlót. „Intenzív volt. Bízom benne, hogy kívülről jó volt látni, mert a kocsiban ülve elég nehéz volt. Mindent beleadtam, de talán végezhettem volna jobb munkát is, amikor pár pillanatra az élre kerültem. Mindenesetre remek csata volt. Időnként kicsit a határon volt, és talán picit túlfeszítettem a határokat is. Jó versenyt tudhatunk magunk mögött, és ezért vagyunk itt, hogy összecsaphassunk egymással a győzelemért. Ezt tettük ma. Közel voltam, de nem eléggé.”

„Köszönettel tartozom a csapatnak azért, hogy ilyen remek volt a tempónk, miközben egymással harcolhattunk, igazán lenyűgöző volt. Nem tudom eléggé meghálálni, hogy a McLaren ilyen autót épített – magyarázta, majd megjegyezte, számolt azzal, hogy közel lehet Norrishoz a futamon. – Úgy gondoltam, hogy ez lehetséges. Az időmérőn balszerencsém volt a sárga zászlóval, szerintem a tempó egész hétvégén remek volt. Amint sikerült DRS-távolságon belülre kerülnöm, nagyon jónak éreztem, de amint egy másodpercen kívülre szorultam, elég nehéz volt visszazárkózni. Meg kell néznünk, hogy csinálhattunk-e volna jobban is néhány dolgot.”

A csapatfőnök, Andrea Stella büszkén nyilatkozott a McLaren fennállásának 53 kettős sikere után. „Intenzív verseny volt, de ezért vagyunk itt, hogy versenyezzünk. Nyílt küzdelem volt a mai. Itt, Ausztriában, a pálya különlegesség, hogy amikor DRS-távolságon belülre kerülsz, akkor rá tudsz akaszkodni az előtted haladóra. Ez történt az első etapban is, hiszen Lando és Oscar nagyon hasonló tempót diktált. Közel maradtak egymáshoz, és a végén Oscarnak volt néhány lehetősége, és volt egy az etap közepén is. Nagyon boldogok vagyunk, és rendkívül büszkék vagyunk arra, ahogyan a helyzetet kezelték.”

„Tanácsot kellett adnunk Oscarnak a négyes kanyarban történt manővere után, amit elfogadott – utalt arra a csapatfőnök, amikor az ausztrál úgy vetődött be a márkatársa mellé, hogy elfékezte, és elég közel került ahhoz, hogy eltalálja a másik McLarent. – Büszke vagyok rá, hogy a kockás zászló után egyből sajnálatát fejezte ki az eset kapcsán, és hogy kicsit túl messzire ment. Ez nem könnyű. De ez a Formula–1, keményen versenyzett, de remek napunk volt.”

„Nyilvánvalóan ezek stresszek pillanatok voltak, de bízunk Landónak és Oscarban, és rájuk támaszkodunk. A bokszfalon ülve pedig próbálunk annyira higgadtak maradni, amennyire csak lehetséges, és igyekszünk racionálisan elemezni, hogy mi történik. De számunkra egyértelmű, hogy mindkét srácnak meg kell kapnia a lehetőséget a futamgyőzelemre, feltéve, ha úgy versenyeznek, ahogyan azt ma is tették. Ez nagyszerű az F1 számára, örülünk, hogy szórakoztathatjuk a rajongóinkat, és várjuk a további ehhez hasonló versenyeket még akkor is, ha a bokszfalon ez okoz némi idegességet. De ezért vagyunk itt.”

A Ferrari előrelépett az új padlólemeznek köszönhetően (Fotó: AFP)

Charles Leclerc az időmérőn meglepetésre még szétválasztotta egymástól a McLaren kettősét, majd a rajtnál néhány pillanatig úgy tűnt, Norrist is támadhatja, ám végül pozíciót vesztett Piastrival szemben. A monacói versenyző futama innentől kezdve eléggé eseménytelenül zajlott, a brit és az ausztrál vetélytársa eléggé elhúzott előtte, míg a mögötte érkező Lewis Hamilton nem igazán tudott nyomást helyezni rá. Leclerc az idei második, míg összességében a 47. alkalommal állhatott fel a dobogóra.

„Csapatszinten remek hétvégénk volt. Sajnos a tempónk nem volt elég jó. Az első kanyarban arra gondoltam, hogy megpróbálok előzni, de Lando bezártam előttem az ajtót, ami megnyitotta a lehetőséget Oscar előtt. Túl gyorsak voltak ahhoz, hogy megtartsam a második helyet, szóval ez a harmadik pozíció volt a legjobb, amit elérhettünk. Semmit sem bánok, szerintem ez volt a maximum. Egyszerűen nem volt meg a tempónk” – hangsúlyozta, majd megosztotta, a verseny elején kissé túlságosan is nyomta, hogy ne maradjon le.

„Az első etap elején próbáltam tartani a lépést a McLarennel, azonban így túlerőltettem, és valamivel jobban elkoptattam a gumikat, de ez része a játéknak. Végső soron emelnünk kell a tempót. Hoztunk fejlesztéseket, amik határozottan segítettek előrelépni, de továbbra is keményen kell nyomnunk ebbe az irányba, hogy közelebb kerüljünk a McLarenhez.

Negyedikként Hamilton látta meg a kockás zászlót, amivel megismételte az idei legjobb eredményét a Ferrari volánja mögött, mivel Imolában is egy hellyel csúszott le a dobogóról. A hétszeres vb-első megosztotta a futamon bizonyos gondok hátráltatták, miközben bevallotta, a beállítások terén közeledett a csapattársához. „Fékproblémáink voltak, és már a futam elég korai szakaszától fogva menedzselnem kellett a helyzetet, aminek okán időt vesztettem. Ez olyasmi, amit nagyon szeretnék megoldani, mert nem túlságosan jó. Olyan, mintha csak eldobnánk a kockát. Egyszer jól működnek a fékek, amiket felteszünk, máskor nem.”

„A beállítások terén közeledtem Charles-éhoz, ő eléggé túlkormányzott autót vezet, és úgy csúsztatja meg a hátulját, hogy nincs nagyobb kopás. Amikor én teszek így, akkor eléggé elhasználódnak a gumik. Úgy gondolom, ez olyasmi, amihez egyszerűen hozzászoksz. Állítólag Carlosnak (Sainz Jr.) is beletelt néhány évébe, mire megszokta. Én nem akarok így járni. Még mindig sok időt vesztek, nyolc-kilenc másodpercet veszítek Charles-hoz képest.”

Hamilton jövő hétvégén hazai közönség előtt versenyezhet, miközben további újítások érkeznek az autóra. „Úgy gondolom, sikerült előrelépnünk. A fejlesztés elég kicsi volt, szóval nem igazán tudom, nem is említettek semmilyen időbeli nyereséget, mert olyan jelentéktelen volt. De úgy gondolom, jóval nagyobb különbséget jelentett ez az új padlólemez, ami óriási pozitívum. Nagyszerű látni, hogy a csapat fejlesztéseket vet be, sikerült előrébb lépnünk. Mi voltunk a második leggyorsabbak ezen a hétvégén. A harmadik és a negyedik hely remek biztató eredmény. De ha a második pozícióból rajtoltam volna, akkor hátrafelé lépdeltem volna. Szóval még találnunk kell tempót, ez a kulcs.”