„A kipufogójával szeretkezik körről körre” – Hornert lenyűgözi a McLaren

„Max alapvetően benne volt a kanyarban, már emelte a tempót, és lesöpörték a pályáról. Szerencsétlen hiba volt Kimitől, elnézést kért Maxtól, de ezzel megölte a vasárnap délutánunkat – tette hozzá Horner, aki kitért a sokat emlegetett bajnoki esélyekre. is. Noha Verstappen már jó ideje arról beszél, hogy nincs reális sansza, a Red Bull eddig többnyire azt közvetítette, hogy a hollanddal harcban van a végső sikerért. Ez azonban múlt hétvégén megváltozott. – Nem is gondolunk a bajnokságra. Most már csak az adott futamhétvégére összpontosítunk. A McLaren nagyon messze van. Versenyről versenyre haladunk.”