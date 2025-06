„Norris lenyomta Piastrit, Verstappen elköszönt” – nemzetközi sajtóvisszhang az Osztrák Nagydíj után

AUSZTRIA

Kurier: „Forma-1 Spielbergben: McLaren-egyeduralom, Red Bull-bukás. A világbajnoki címért folytatott küzdelem kétfős előadássá válik.”

Krone: „Norris győzött Spielbergben! Csalódás csalódás hátán a Red Bullnál.”

Salzburger Nachrichten: „Forma-1 Spielbergben: a Red Bull elengedte a vb-t a »sötét nap « után – a McLaren közben fölényes kettős sikert ünnepelt. A nagyjából 30 ezer holland szurkoló hangulata közvetlenül a rajt után máris elromlott. A közönségkedvenc Max Verstappen számára ugyanis a verseny mindössze három kanyar után véget ért. Az egymás utáni ötödik vb-cím a 61 pontos hátrány miatt távolodni látszik Verstappentől.”

Kleine Zeitung: „A McLaren egy külön dimenzióban teljesítette az Osztrák Nagydíjat vasárnap. Oscar Piastri rögtön az elején megelőzte Charles Leclerc-t és második volt, Lando Norris pedig végig vezetve diadalmaskodott. Hátrébb Kimi Antonelli végzetes manővert hajtott végre, kiütötte Max Verstappent, akinek emiatt már az első körben véget ért a versenye.”

SVÁJC

Tages-Anzeiger: „Egy ütközés és máris véget ért a narancssárga buli. Több tízezer holland drukker utazott el Spielbergbe, hogy ünnepelhesse kedvencét, a négyszeres világbajnok Max Verstappent. A 27 éves pilóta már szombaton is az elvárások alatt teljesített a hetedik rajthely megszerzésével, a remény utolsó szikrája pedig a vasárnapi futam első körében kihunyt.”

Blick: „Csak hetedik hely az időmérőn, aztán vétlenként kiesés a futam első körében – Max Verstappen felejthető hétvégét élt át Spielbergben. És vele együtt szenvedett a +narancssárga sereg+, vagyis a számtalan holland drukker.”

HOLLANDIA

AD: „Drámai véget ért Max Verstappen és a Red Bull számára az istálló hazai versenye Ausztriában. A McLaren aranyat érő eredményt ért el a kettős győzelemmel, Lando Norris pedig jóvátette kanadai hibáját. Max Verstappen vasárnapja nagyjából 20 másodperc után befejeződött. A hetedik helyről rajtolva természetesen nem ringatta magát illúziókban, arra viszont még ő sem számított, hogy ez a futam ilyen drámai véget ér.”

De Telegraaf: „Verstappen számára kudarccal ért véget csapata, a Red Bull hazai futama Spielbergben. A címvédő az időmérőn megszerzett hetedik hely után az első körben, három kanyar után kiesett, miután a mercedeses Kimi Antonelli kilökte őt.”

NAGY-BRITANNIA

Independent: „Lando Norris nyerte a McLarenek csatáját és az ausztriai sikerrel megerősítette az önbizalmát, ami lendületet adhat neki a világbajnoki címért folyó küzdelemben.”

Guardian: „Lando Norris nyerte az Osztrák Nagydíjat a csapattársával, Oscar Piastrival vívott kemény és élvezetes csatában.”

The Sun: „Lando, a legenda.”

Daily Mail: „Max Verstappen dühös volt Kimi Antonellire, miután a Mercedes versenyzője az Osztrák Nagydíj első körében nekiütközött, amelynek következtében mindketten feladták a küzdelmet.”

Mirror: „Norris sértetlenül megúszta a versenyt és az idei harmadik futamgyőzelmét aratta.”

SPANYOLORSZÁG

Mundo Deportivo: „Ahogyan a vasárnapi futam első felében, úgy a világbajnoki idényből hátralévő időben is igazán izgalmas lehet a két McLaren egymással vívott csatája.”

As: „Harc, csatározás és feszültség a csapattársak között, de Norris végül megnyerte az Osztrák Nagydíjat és továbbra is harcban van a világbajnoki címért. Hét pontot hozott Piastrin, de a tökéletes spielbergi hétvégéjének rangját tovább emeli az a tény, hogy mindezt a Kanadában végrehajtott ügyetlen ütközés után volt képes végrehajtani.”

Marca: „Norris lenyomta Piastrit, Verstappen elköszönt.”

Sport: „A kanadai csalódás után a McLaren kettőse újra a dobogóra állt. A csapat óriási fölényben volt az ellenfelekkel szemben, két versenyzője pedig izgalmas fej fej melletti csatát produkált, amely ezúttal nem ért véget olyan drámai módon, mint két hete Montréalban.”

FRANCIAORSZÁG

L'Équipe: „Lando Norris magabiztosan nyerte meg vasárnap a Red Bull Ringen az Osztrák Nagydíjat. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolt és végig maga mögött tudta tartani márkatársát, Oscar Piastrit.”

Sud-Ouest: „A McLaren lehagyta Verstappent és tovább növelte az előnyét, miután a holland vb-címvédő kiesett Spielbergben.”