„A legbalszerencsésebb versenyző vagyok” – Alonso Imolából is üres kézzel távozott

A spanyol versenyző jól jött el a rajtnál, tudta tartani a tempót a körülötte lévőkkel, és magabiztosnak érezte magát, hogy az idén először sikerül a pontzónában zárnia – egészen a virtuális biztonsági autós szakaszig. A korlátozás ugyanis nem is jöhetett volna rosszabbkor a kerékcseréjét már letudó Alonso számára, aki ezt követően kénytelen volt végignézni, ahogyan többen is előtte térnek vissza a lerövidült bokszlátogatás révén, s előzik meg őt az új gumikon. A mezőny rangidős pilótája végül a tizenegyedik pozícióban szelte át a célvonalat, és Olaszországból is üres kézzel volt kénytelen távozni.

„A legbalszerencsésebb versenyző vagyok ezen a kib.szott világon! – adott hangot a frusztrációjának már a verseny közben a csapatrádión, de a leintést követően már igyekezett a pozitívumokba is kapaszkodni. – Egyszerűen nem volt szerencsém. Az autó szuper volt. A futam elején követni tudtam a McLareneket és (George) Russellt, és határozottan kellemes meglepetés volt, hogy ilyen versenyképesek voltunk a mezőny elejében is. Aztán kiálltunk, és úgy gondoltam, jól haladtunk afelé, hogy a két autóval bebiztosítsuk a hatodik-hetedik helyet, de aztán a virtuális biztonsági autós periódus lehetőséget adott mindenki számára, hogy kiálljon, és előttünk térjen vissza a pályára. Új gumikon voltak, és ez a verseny végét jelentette a számunkra. Rettenetesen balszerencsés volt.”

„A kocsi versenyképes volt, tudtam harcolni vele, és még a végén is sikerült három-négy autót megelőznöm a középmezőnyben kilenc kör leforgása alatt. Ez egyáltalán nem volt megszokott tőlünk az idén, szóval határozottan előreléptünk. A végeredmény színtiszta balszerencse. Extrém balszerencse! De lesznek még olyan futamok, amelyeken nekünk lesz szerencsénk, és talán olyan pontokat szerzünk, amelyeket meg sem érdemlünk. Várjuk a következő lehetőséget.”