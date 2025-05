Vegyes érzések a Ferrarinál: Hamilton újra összhangba került az autóval, Leclerc már eleve frusztráltan vezetett Imolában

Az alternatív stratégiát választó, és így kemény gumin kezdő brit versenyző ugyan a rajtnál vesztett egy pozíciót Andrea Kimi Antonellivel szemben, s a futama több mint felét a Mercedes mögött töltötte, a két korlátozást kihasználva hámozta át magát a mezőnyön, és mutatott be több szép előzést a vetélytársaival szemben. A hajrához közeledve a csapattársa, Charles Leclerc is a segítségére volt: a monacói először leterelte Alexander Albont a kavicságyba, majd nem állta útját a hétszeres világbajnoknak, aki így megelőzte mindkettejüket, hogy aztán Oscar Piastri nyomába eredhessen.

Bár a pódium nem lett meg, a hétszeres világbajnok így is az idei legjobb eredményét könyvelhette el, hiszen a kínai sikereket a sprinteseményeken érte el. „Az egész nagyon szórakoztató volt, nyilvánvalóan az eleje nem volt túl látványos, mert egy viszonylag jó rajt után beszorultunk, és teret vesztettünk a Mercedesszel szemben. Csak ott ültem, és vártam, türelmesnek kellett lennem, de a stratégia elkezdett működni, és a kocsi életre kelt a közepes keveréken. Kína nagyszerű volt, de én mindig is jobban szerettem, amikor hátulról kell előreküzdened magad, hiszen gyerekként is így kezdtem a Rye House-ban. Ez mindig jobb érzés annál, mint amikor az élről rajtolva nyersz.”

„Határozottan csodás versenyünk volt, és sok pozitívumot vihetünk magunkkal. A stratégia igazán fantasztikus volt, és jó döntéseket hoztunk, egyetlen hibát sem követtünk el. Sanghajban tényleg összhangban voltam az autóval, és azóta most először éreztem ugyanezt. Úgy vélem, a beállítások is nagyszerűek voltak, és sikerült javítanunk a teljesítményen a futamra” – magyarázta mosolyogva Hamilton, aki úgy érzi, ha jobban sikerül a szombat, egyértelműben csatában lett volna az első három helyért, pontosan ezért kulcsfontosságú, hogy egy körön is meg tudják mutatni, mire képes az SF25-ös.

„Egyszerűen ki kell aknáznunk a kocsiban rejlő potenciált az időmérőn is. Ha előrébb kvalifikáltuk volna magunkat, akkor harcban lettünk volna a dobogóért, amiről azt hittük, hogy elérhetetlen” – mondta az egyéni összetettben a hatodik helyet elfoglaló brit, aki pályafutása során először tapasztalhatta meg Ferrari-versenyzőként a tifosi rajongását Olaszországban.

„Hihetetlen volt, micsoda csodálatos élmény! Már a pilótaparádén is, amikor minden pilóta a szokásos módon beszélgetett egymással, én csak Ayrton Senna emlékhelyét szerettem volna látni, még képet is készítettem róla, mint ahogyan a közönségről is, mert szerettem volna megörökíteni, ahogyan vörösben úszik minden. Ez arra emlékeztetett, amikor gyermekként otthon a kanapén ülve a baconös szendvicsemet majszolva néztem, ahogy Michael Schumacher itt versenyez a Ferrarival. Már akkor is láttam ezt a különleges kapcsolatot, és elég hihetetlen belegondolni, hogy most itt ülök a két Ferrari egyikében, és ez a szenvedély, ami körülvesz, számomra felfoghatatlan.”

„Nyilván az autóban ülve nem hallottam őket, de az, hogy a tifosi előtt versenyezhettem, az eddigi évem csúcspontja volt. Óriási nyomás nehezedik ránk csapatként, küszködünk az autóval, és különösen az időmérőkön, így nagyszerű érzés, hogy ilyen erős futamunk volt, és sikerült előrelépnünk. Már nem is emlékszem rá, mikor volt legutóbb ilyen versenyem, amikor sikerült felzárkóznom. Biztos vagyok benne, hogy tavaly volt egy, de ez most nyilván más, mert a piros autóban vagyok, így a mostani volt az első alkalom. Nagyszerű érzés volt, mint ahogyan az is, hogy végre megvolt ez a kapcsolat a kocsival.”

„Most megvolt a tempónk, szóval ki kell elemeznünk, és meg kell értenünk, hogy miért. Tényleg úgy gondoltam, hogy ezen a hétvégén javulást érhetünk el valamivel, amit már egy ideje próbáltunk kijavítani, és azt hiszem, még több van bennünk, de a beállítások is nagyon jók voltak, a taktika, és a csapat fantasztikus munkát végzett a bokszkiállások alkalmával is – tette hozzá, majd arra is kitért, milyen várakozásokkal utazik el Monacóba. – Az autónk általában véve jó nagy sebességű pályákon, a közepeseken rendben van, míg a lassabbakon nem olyan erős. Nyilván a következő verseny az utóbbi kategória, szóval meg kell néznünk, hogyan tudnánk több teljesítményt előhozni a gépből.”

„Minden egyes futam új nekem a Ferrarival, így nem tudom, milyen érzés vezetni ezt a kocsit Monacóban. A következő helyszíneken, és különösen Monte-Carlóban erős voltam a múltban, és bízom benne, hogy sikerül hasznosítani a most hétvégén megtanultakat, de még mindig nagy kérdés, hogyan fogjuk tudni munkára bírni a gumikat egy körön” – tekintett előre.

Leclerc-ben nő a feszültség, egyre nehezebben viseli el csapata helyzetét (Fotó: AFP)

Míg Hamilton rendkívül boldog volt az imolai verseny után, a garázs túlsó oldalán Leclerc inkább a frusztráltságának adott hangot. A monacói pilóta közepes abroncsokon kezdett, és viszonylag gyors ütemben sikerült felzárkóznia, majd már a 12. körben kiállt cserélni. Az agresszív taktika azonban megbosszulta magát, hiszen elég szerencsétlenül jött ki a számára a virtuális biztonsági autós szakasz, ráadásul a verseny végén kopott gumikon kellett helytállnia, miután a valódi biztonsági autós szakasz idején már nem állt a rendelkezésére olyan új szett gumi, amelyen el tudott volna menni a futam végéig.

A Szaúd-Arábiában csapata első és eddig egyetlen dobogóját szerző pilóta kétségbeesetten próbálta maga mögött tartani Albont, és egy ponton a csata hevében leterelte az ellenfelét a kavicságyba. Az esetet a versenyirányítás is vizsgálni kezdte, ám nem osztott ki büntetést, mivel a Ferrari a végén arra kérte Leclerc-t, hogy adja vissza a pozíciót a williamses vetélytársának. A monacói korábban Hamiltont sem tartóztatta fel, így végül a hatodik helyen intette le a kockás zászló.

„Vannak versenyek, amikor egyszerűen nem állnak össze a dolgok, és a mostani is ilyen volt. Nagyon bosszús vagyok a biztonsági autók miatt. Az első (virtuális) a lehető legrosszabbkor jött a stratégiám szempontjából, és a második is szörnyű volt, mert nem tudtam kihasználni, hiszen addigra egyszerűen kifogytam a gumikból. Egyszerűen frusztráló nap volt. De ez van, és mindig bosszantó lesz, amikor a negyedik, ötödik, vagy éppen hatodik helyekért küzdesz. Úgy érzem, már eleve frusztráltan vezetek, szóval igen, eléggé idegesítő” – osztotta meg a benne felgyülemlett érzéseket, majd kitért a Pierre Gaslyval, illetve az Albonnal történt incidensre is.

„Már a rajt előtt is mondtam, hogy ez egyike azoknak a versenyeknek, amikor szívvel kell versenyezni, és kicsit jobban ki kell tenned a könyöködet. Amikor ez a helyzet, akkor nagyon feszegeted a határokat, és néha kicsit át is léped őket. De amikor a tizenegyedik helyről indulsz... Versenyzőként nem tudom elfogadni a jelenlegi helyzetünket. Kockáztatok. Nem gondolnám, hogy Pierre ellen hibás voltam, vagy átléptem a határt. Határon volt, és csak versenybaleset történt.”

„Alex ellen nagyon határon voltam, ez biztos, és úgy gondoltam, a mostani szabályozás mellett a határon mozogtam. Vissza kell még néznem az esetet, de nem bántam meg semmit. Mindent beleadtam, és tudtam, hogy nagyon nehéz lesz, amikor nem álltam ki kerékcserére a második biztonsági autós szakasz alatt. A hatodik hely nem olyan rossz abból a szempontból, hogy milyen nehéz hétvégénk volt, de nem ilyen eredményt szeretnénk elérni. Arra kell összpontosítanunk, hogy javítsunk az időmérős teljesítményünkön, mert versenykörülmények között gyors a gép” – magyarázta, majd arra a kérdésre is felelt, milyen folytatásra számít Monacóban, ahol általában pont a kvalifikáció játszik kulcsszerepet a verseny végeredményének alakulásában, hiszen szinte lehetetlen előzni a hercegségbeli pályán.

Leclerc egy évvel ezelőtt emlékezetes győzelmet aratott hazai közönség előtt, amivel megtörte a monacói átkot, de az idén arra számít, hogy nem lesz túl sok sikerélményük. „Nagyon nehéz hétvégénk lesz. Monaco ki fogja domborítani a gyengeségeinket, szóval nem tudom mi lesz, de sok olyan dolog van, amivel nem igazán tudsz előzetesen számolni. Sok rizikót vállalsz a kvalifikáción, az autó beállítása is egészen más, szóval remélem, hogy kellemesen csalódok.”

A Scuderia csapatfőnöke, Frédéric Vasseur vegyes érzésekkel tekintett vissza az Emilia-romagnai Nagydíjra. „Pozitívumot az jelenti, hogy erős volt a versenytempó a rajttól egészen a célvonalig. Nagyszerű stratégiánk volt, és a kerékcserék is jól sikerültek. De persze így is van bennünk némi frusztráció, hiszen ha előrébb kvalifikáltunk volna, akkor kedvezőbb helyen is végezhettünk volna. Már három-négy futamhétvége óta ez a minta, és látható a különbség a kvalifikáción és a versenyen mutatott tempó között. Ezen mindenképpen dolgoznunk kell, de úgy vélem, nem is vágyhattunk volna ennél jobb eredményre.”

„Lewis nagyon jó versenyt futott, végig erős tempót diktált, és néhány szép manővert is bemutatott. Leclerc-nél viszont a virtuális és a valódi biztonsági autós szakasz is rosszul jött ki, szóval abszolút megértem a bosszússágát. Azonban amikor kijött a safety car, túl sok kör volt még hátra ahhoz, hogy feltegyük a lágyakat, és úgy gondolom, azt volt a megfelelő döntés, hogy kint hagytuk a keményeken. A végén megkértük, hogy adja vissza a pozíciót Albonnak, mert nagyon szoros volt, és ha utólag büntetést kapott volna, akkor négy-öt pozíciót vesztett volna.”

A Ferrari hét nagydíjat követően 114 megszerzett ponttal a konstruktőri tabella negyedik helyét foglalja el, lemaradása 165 pont a listavezető McLaren mögött.