„Túl jó volt” – a Red Bull tempót emelt, a McLarennek nem volt ellenszere Verstappenre Imolában

Max Verstappen agresszív előzéssel tört az élen a rajtot követően, s onnantól fogva végig az irányítása alatt tartotta a versenyt, csapata remekül taktikázott, s tempója sokszor a McLarennél is jobb volt, s bár a kései biztonsági autós szakasz teljesen eltüntette az előnyét, így is magabiztos sikert aratott. A holland az idei második, a helyszínen sorozatban a negyedik, míg teljes pályafutását tekintve a 65. alkalommal nyert, s ünnepelhetett a dobogó felső fokán csapata, a Red Bull fennállása 400. nagydíján.

A holland a győzelmének köszönhetően 22 pontra csökkentette a lemaradását a vb-éllovas Oscar Piastrihoz képest, és bizakodva várhatja a jövő hétvégi Monacói GP-t, hiszen úgy tűnik, a „vörös bikáknak” sikerült előrelépnie, persze, a hercegségben egy eléggé eltérő karakterisztikájú pálya várja a mezőnyt. „A rajtom önmagában nem volt túl nagyszerű, de még mindig ott voltam a külső íven, a versenyíven, szóval úgy voltam vele, hogy megpróbálom, és bevált. Ez természetesen felgyorsította a tempónkat is, hiszen az élen vigyázni tudtam a gumikra, és az autó nagyon jó volt. Rengeteget léptünk előre péntekhez viszonyítva, aminek nagyon örülök.”

„A virtuális biztonsági autós szakasz is a segítségünkre volt a kerékcserét illetően, és azt követően a kemény abroncson is erős tempót tudtam futni, de aztán jött a biztonsági autó, ami újra összerázta a mezőnyt. Az újraindításnál sikerült jól eljönnöm, és onnantól csak haza kellett hoznom a kocsit. Hihetetlenül büszke vagyok mindenkire, ez egy nagyon fontos hét volt a csapat szempontjából. A kocsi rendkívül jól teljesített, és az egész futamon mindent jól csináltunk, a kerékcserék is jól sikerültek.”

Norris a negyedik helyét váltotta a másodikra, igaz, elég kalandos út vezetett odáig. Noha a brit csapattársához képest el tudta nyújtani az első etapját, a virtuális biztonsági autós szakasz elég szerencsétlenül jött ki a számára, hiszen pont azt követően lépett életbe a korlátozás, hogy letudta az első cseréjét. Később a valódi biztonsági szakasz után ugyanakkor ő volt az, aki friss gumikon támadhatott, és el is tudott menni Oscar Piastri mellett, aminek révén 13 pontra csökkentette a lemaradását a bajnokságban.

„Hosszú futam volt. Nem volt könnyű előzni, de mindent megtettünk, amit csak lehetett. Max nagyon jó versenyt futott, és nem tudtuk tartani vele a lépést. A végén elég jót csatáztam Oscarral, ami elég intenzív volt, de egyben élvezetes is. Jó futamunk volt, és csapatként nagyszerű eredmény a második és a harmadik hely. Természetesen jó lett volna harcba szállni Maxszal, de túl jó volt ma hozzánk képest.”

A brit kitért arra is, hogy csapata jól kezelte, hogy a verseny végén a versenyzői egymásra találtak a pályán. „Jobb gumikon voltam, de nem vártam el semmit, így is kemény küzdelem volt, és elég szoros volt a helyzet az egyes kanyarnál. Ilyennek kell lennie. Vesztettem időt vele, mint ahogyan ő is, de ez az, amit tennünk kell annak érdekében, hogy harcolhassunk a bajnoki címért. Ha valakinek kedvezni próbálsz, annak a másik nem fog örülni. Szerintem jól kezeltük a helyzetet, és jó munkát végzett a csapat.”

A pole pozícióból induló Piastrinak meg kellett elégednie a dobogó alsó fokával, Verstappen a rajtot követően, míg Norris a futam kései szakaszában előzte meg őt. „Egyszerűen túl korán fékeztem az elején. Max remek manővert mutatott be. Nyilvánvalóan csalódást keltő, de egyébként is hoztunk néhány rossz döntést utána. Nem ez volt a legjobb vasárnapunk, elég sok mindent kell megvizsgálnunk. Gratulálok Maxnak és a Red Bullnak, szép előzés volt, és remek volt a tempója.”

„Elég kemény volt. A virtuális biztonsági autó tökéletesen jött Maxnak és Landónak. Én mindkét kemény szettet használtam, így elég nehéz dolgom volt az újraindítás után. Mindent beleadtam, hogy megtartsam a második helyet, de nem volt elég tapadásom. Mindent megpróbáltam, és bár elkerülhetetlen volt, hogy elveszítsem a pozíciót, nem adtam meg magam harc nélkül.”

EMILIA-ROMAGNAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:31:33.199 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 6.109 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 12.956 mp h. 4. Lewis Hamilton brit Ferrari 14.356 mp h. 5. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 17.945 mp h. 6. Charles Leclerc monacói Ferrari 20.774 mp h. 7. George Russell brit Mercedes 22.034 mp h. 8. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 22.898 mp h. 9. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 23.586 mp h. 10. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 26.446 mp h. 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 27.250 mp h. 12. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 30.296 mp h. 13. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 31.424 mp h. 14. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 32.511 mp h. 15. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 32.993 mp h. 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 33.411 mp h. 17. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 33.808 mp h. 18. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 38.572 mp h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 44 feladta Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 27 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 4 6 9 146 2. Lando Norris 1 6 9 133 3. Max Verstappen 2 4 8 124 4. George Russell – 4 9 99 5. Charles Leclerc – 1 7 61 6. Lewis Hamilton – – 8 53 7. Andrea Kimi Antonelli – – 7 48 8. Alexander Albon – – 6 40 9. Esteban Ocon – – 2 14 10. Lance Stroll – – 3 14 11. Carlos Sainz – – 4 11 12. Cunoda Juki – – 5 10 13. Pierre Gasly – – 2 7 14. Isack Hadjar – – 3 7 15. Nico Hülkenberg – – 1 6 16. Oliver Bearman – – 3 6