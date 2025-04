Verstappen nem foglalkozik a távozásáról szóló pletykákkal; Alonso nem félti a helyét az Aston Martinnál

A Red Bull által is riasztónak tartott Bahreini Nagydíj után kezdtek el újra felerősödni azok a hangok, hogy Max Verstappen nem fogja kitölteni a 2028 végéig szóló szerződését, és már az idei év végén távozik a „vörös bikák” kötelékéből. Azt, hogy nem teljesen légből kapott a mostani hír, az osztrák csapat tanácsadója, Helmut Marko is megerősítette, amikor az előző hétvégén arról beszélt, komolyan aggasztja, hogy a holland máshol folytatja.

Az osztrák szavaival a négyszeres világbajnokot a Szaúdi Grand Prix csütörtöki sajtónapján szembesítették, és azt is megkérdezték tőle, hogy megalapozott-e Marko félelme. A pilóta nem adott egyértelmű választ, s eléggé közönyösen állt hozzá a témához. „Őszintén szólva nem igazán tudok róla. Dolgozom tovább, és próbálok javítani az autón. Bahrein nem volt egy nagyszerű a hétvége a számunkra, és szerintem mindannyian elég csalódottak voltunk. Nagy a versengés, nekem azzal telnek a heteim, hogy igyekszek javítani a helyzeten.”

„Sokan beszélnek erről, kivéve engem. Én csak a kocsira szeretnék összpontosítani, és együtt akarok dolgozni a csapattal, ez az egyetlen dolog, ami foglalkoztat a Formula–1-ben. Nagyon nyugodt vagyok. Boldog vagyok itt, csak a géppel nem vagyok elégedett, de ezzel mindenki ugyanígy van, és mindannyian jobbat akarunk, ez nem titok. Ezért is próbálunk előrelépni. Az elmúlt hetekben elég jó beszélgetéseket folytattunk az autóval kapcsolatban. Mind egyetértünk, és próbálunk javítani a szituáción.”

„Nem foglalkozom a pletykákkal, csak versenyről versenyre haladok. Remélhetőleg most jobbak leszünk, mint Bahreinben voltunk, és ha a mostani hétvége a kettő közöttit idézné (Szuzuka – a szerk.), jobb lenne. Nem a mi kezünkben van a sorsunk, ha nem mi vagyunk a leggyorsabbak, akkor rendkívül nehéz bajnoki címért küzdeni. Bízom benne, hogy még javulhatunk, de meglátjuk, hogyan alakul.”

Verstappen menedzsere, Raymond Vermeulen a sajtóhírek szerint elég feszült pillanatokat élt át Markóval a szahíri verseny leintése után. A történésekkel kapcsolatban Verstappen is megszólalt. „Tudomásom szerint mindenről beszéltek, és ez megengedett. Mindannyiunkat frusztrált az eredmény, az, hogy minden ilyen rosszul alakult. Úgy gondolom, Raymond és Helmut is erről beszélt, és Christian (Horner) is csatlakozott hozzájuk. Szerintem ez azért megengedett. Végső soron foglalkozunk a csapattal, az emberekkel, az eredményekkel. Szerintem ez teljesen normális.”