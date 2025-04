Piastri a bajnokság élére állna; fokozódik a helyzet a Red Bullnál, a Ferrari az idei első dobogóját kergeti Dzsiddában

Norris már több ízben hibázott egy körön, ami múlt szombaton a hatodik rajthelyet jelentette a számára. A mclarenes már akkor is elég nehéz helyzetbe hozta magát, hiszen elvette az esélyét a győzelemre, de a Szaúdi GP-n még nagyobb árat fizethet egy rosszul sikerült időmérő után. Egyrészről várhatóan nehezebb lesz előzni Dzsiddában, másrészről akár kis megingás is végzetes lehet a falak közelsége okán. A vb-éllovas számára pontosan ezért kiemelten fontos lesz, hogy minél hamarabb megtalálja a megfelelő beállításokat, és körről körre tudja építeni az önbizalmát.

Igaz, az sem biztos, hogy egy remek formában lévő Norris képes lenne megálljt parancsolni a helyszínen már tavaly is nagyon jó teljesítményt nyújtó Piastrinak. Az ausztrál ugyanis a 2024 idény folyamán mindösszesen három alkalommal tudott a csapattársa előtt végezni a kvalifikáción, közülük egyszer pont a szaúdi pályán. A harmadik idényét futó pilóta az ötödik helyre kvalifikálta magát és negyedikként szelte át a célvonalat, míg a márkatársa a hatodik pozícióból indulva nyolcadikként ért célba.

Ami Norris problémáit illeti, a csapat is igyekszik segíteni a versenyzőt, és nagyra értékeli a hozzáállását is, mint ahogyan a korábban visszavonult négyszeres világbajnok, Sebastian Vettel is, aki szerint követendő példát jelent az, hogy a brit ilyen magas szinten sem fél felvállalni a sérülékenységét. A pilóta már többször elmondta, belőle hiányzik az a bizonyos gyilkos ösztön, de bízik benne, hogy így is világbajnokká válhat, az elmúlt hétvégéken látott bizonytalanságokhoz azonban részben az is hozzájárulhatott, hogy mentálisan nem olyan erős vagy éppen felkészült az F1 könyörtelenségére.

A McLaren-versenyzők közül szemlátomást Norris hallotta meg jobban a kritikus hangokat, George Russell, majd Max Verstappen megjegyzéseire is reagált a nyilvánosság előtt, s az utóbbi pont a japán győzelmét követően kezdett komoly hadviselésbe, amikor kijelentette, ha a wokingiak autójában ülne, jóval dominánsabb teljesítményre lenne képes. Kérdéses, Norris miként reagál az elmúlt hetek vereségeire, képes lesz-e visszavágni, vagy inkább még mélyebbre kerül. Egy biztos, ha pont Dzsiddában sikerülne erős teljesítményt nyújtani, az mindenképpen nagy önbizalom-löketet és lendületet adna neki a folytatás előtt.

A Mercedes megint dobogóra áll?

Noha a Mercedest és George Russellt nem igazán emlegetik bajnoki esélyesként, a csapat a címvédő McLaren mögött a második helyet foglalja el a konstruktőri tabellán, miközben a versenyző is bőven lőtávolon belül az egyéni összetettben. A remek eredmények mögött rendkívül kiegyensúlyozott teljesítmény áll: a házon belül vezérpilótává előrelépő brit a négy nagydíjon mindössze egyszer maradt le a dobogóról, miközben valamennyi időmérőn és versenyen (beleértve a sprinteseményeket is) ott volt az első ötösben.

A német csapat még nem kezdett ilyen jól a 2022-ben életbe lépő szabályváltoztatások óta, s segítségére van az is, hogy a hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton helyére hozott fiatal tehetség, Andrea Kimi Antonelli egyelőre állja a sarat, és nagyon jól teljesít már az első versenyein is. A Mercedesnek megvan az esélye rá, hogy jó formában zárja a mostani érát, amit egy igazán sikeres követhet. Sajtóinformációk szerint a 2014 és 2021 között sorozatban nyolc konstruktőri címet szerző csapat nagyon jól áll az új erőforrásokkal, és nagy esély van rá, hogy fölényesen kezdje az új korszakot.

Russell marad a Mercedesnél? (Fotó: AFP)

Ez mindenképpen vonzó opcióvá teheti a gárdát, amely bár a jelek szerint erős párossal rendelkezik, egyelőre nem írt alá hosszabbítást egyik versenyzőjével sem. Az nem jelent meglepetést, hogy Antonelli mindössze egyéves kontraktust kapott, de az, hogy Russell még nem írt alá hosszabbítást, megmutatja, hogy a csapat abban sem volt teljesen biztos, hogy a brit képes lesz betölteni a vezérpilóta szerepét.

A csapatfőnök, Toto Wolff már az előző évben is nyíltan udvarolt Verstappennek, a felek nyáron tárgyaltak is egymással, ám az osztrák tavaly augusztusban realizálta, hogy nem fog megvalósulni az együttműködés 2025-ben. A pilóta ezt követően bebiztosította sorozatban a negyedik bajnoki címét is, s ekkor elcsendesedtek az esetleges távozásáról szóló hírek, miközben Wolff bevallottan lemondott a pilóta megszerzéséről.

Négy nagydíj után azonban újra felerősödött a pletyka, hogy Verstappen nem fogja kitölteni a 2028 végéig szóló szerződését, a csalódást keltő bahreini versenyhétvége után maga a Red Bull-tanácsadó fogalmazott úgy, hogy aggódik, a holland távozni fog, ha nem tudnak záros határidőn belül győzelemre képes autót biztosítani a számára.