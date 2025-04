Verstappen szuzukai teljesítménnyel feledtetné a bahreini csalódást Szaúd-Arábiában

Noha a Szahírban látott helyzet nem fest túl biztató képet a soron következő Szaúdi Grand Prix előtt, a pálya adottságaiból kiindulva a címvédő abban bízik, hogy már most hétvégén visszavághat. „Elég nehéz hétvégénk volt Bahreinben, és nem alakultak jól a dolgok a szempontunkból. Voltak problémák, amik hátráltattak minket, és rengeteget kell dolgozunk a kocsin annak érdekében, hogy eljussunk oda, ahol lennünk kellene. Ugyanakkor már tavaly is jól szerepeltünk Dzsiddában, és ez tényleg nagy sebességű, félig utcai pálya, amelyen nagyon szórakoztató vezetni. Az ilyen aszfaltcsíkon általában véve kisebb mértékű a gumikopás, szóval természetéből adódóan jobban kedvezhet a számunkra. Ez a tripla hétvége utolsó állomása lesz, szóval még utoljára nyomnunk kell. Remélhetőleg több tempót tudunk kihozni az autóból, és a szuzukaihoz hasonló teljesítményt tudunk nyújtani.”

Noha valóban nehéz hétvégén van túl a Red Bull, az idén először könyvelhetett el kettős pontszerzést: a csapattal a második nagydíját teljesítő Cunoda Juki az időmérőn először bejutott a harmadik szakaszba, majd a másnapi versenyen a 9. pozícióban intette le a kockás zászló. Bár a japán elégedett volt azzal, hogy máris az első tízbe vezette az RB21-est, úgy érzete, még maradt benne. „Örülök az első pontoknak, de mindig ott van bennem az érzés, hogy jobbat is elérhettem volna. Különösen ezen a versenyen, hiszen egészen jó volt a tempóm, és valamivel jobb munkát is végezettem volna, mint ahogyan a csapat is a kerékcserék tekintetében. Nem tudom, mi történt.”

„Még mindig tanulok, és nagyra értékelem, hogy továbbra is ilyen támogató közeg vesz körül. Enélkül nem tudtam volna ilyen mértékben fejlődni. Szóval elfogadom ezeket az első pontokat. Elégedett vagyok a teljesítményemmel, tovább folytatom azt, amit eddig is csináltam, és akkor biztosan érkeznek az eredmények is, de ezzel egy időben nem sietek sehová. Biztos vagyok benne, hogy lesznek nehezebb hétvégéim, és az lesz a legmeghatározóbb, hogyan birkózom meg az ilyen helyzetekkel. Sok kihívás vár még rám, de készen állok. Nincsen semmilyen specifikus célom Dzsiddában, nyomom tovább, ahogyan eddig, és bízom benne, hogy valamivel jobb időmérőm lesz, hiszen az megkönnyítené az életemet."

A Red Bull négy nagydíjat követően a konstruktőri tabella 3. helyét foglalja el, lemaradása kereken 80 pont a listavezető McLaren mögött.