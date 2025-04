Marko attól fél, hogy Verstappen távozik – a Red Bull válságmegbeszélést tartott a riasztó bahreini verseny után

Noha a Red Bull az idén először zárt mindkét autójával az első tízesben, egyáltalán nem volt oka az örömre: Max Verstappen a múlt hétvégi győzelme után teljesen esélytelen volt Bahreinben. Noha a négyszeres világbajnok számított rá, hogy nehéz futama lesz a csalódást keltő időmérő után, és nem biztos, hogy túl nagy előrelépést tud tenni a hetedik rajtkockából indulva, úgy számolt, hogy a Ferrarival és a Mercedesszel közel azonos lehet a tempója, és felveheti velük a versenyt vasárnap.

A címvédő azonban csak bottal üthette az olasz és a német rivális nyomát, s helyette a Haas (Esteban Ocon) és az Alpine (Pierre Gasly) volt fő ellenfele, miközben számos probléma hátráltatta. Verstappan nemegyszer panaszkodott a fékekre, túlhevítette a gumikat, két kerékcseréjét is elrontották, ráadásul pont a kemény keveréken viselkedett a legrosszabbul az autója, amiből a csapata szánt szándékkal spórolt meg plusz egy szettet a közvetlen vetélytársaival szemben a gumigyilkosnak ígérkező futamra.

„Lényegében minden rosszul alakult, ami csak rosszul alakulhatott. Rossz volt a rajtom, kipörögtek a kerekek, majd az első etap során ugyanazokkal a gondokkal szembesültem, amik már a kvalifikáción is hátráltattak. Ráadásul a gumikat is jobban túlhevítettük a többiekhez képest. Aztán a kiállásnál nem működött a jelző lámpa, tovább világított, mint kellett volna. Nyilván nem akartam áthajtani rajta, szeretnéd követni a csapat protokollját, ezzel forgalomba kerültem, aztán a kemény gumi sajnos egyáltalán nem működött, összevissza csúszkáltam, még jobban is, mint a lágyon. Ezután jött egy újabb kerékcsere, ami még rosszabbul sikerült, mint az első, és az utolsó helyen találtam magam."

„A tempó pocsék volt, szóval mindent figyelembe véve jó a hatodik hely. Úgy gondolom, reálisan nézve nem végezhettem volna ennél jobb pozícióban akkor sem, ha nincs elrontott bokszkiállás vagy esetleg más gumin megyünk. Nyilván nem erre vágytam, de most itt tartunk ezzel az autóval, illetve a gumikezelésünkkel. Ezeket csak felerősítette ez a pálya – magyarázta, majd kitért a fékekre is. – A fékek valamivel jobbak voltak, mint szombaton, mert volt lehetőségünk kicserélni az anyagot. Azonban míg így is messze volt érzésre attól, amit szeretnék. Ráadásul ott volt a gumik túlmelegedése is, Szóval fékezésnél nem éreztem, mi a helyzet, és így nagyon könnyű elfékezni az elsőket és a hátsókat is, akár egyszerre."

„Az idén még rosszabb a helyzet gumifronton. Mindez nagyon bonyolulttá teszi, hiszen tavaly közel sem voltunk ilyen rosszak ezen a helyszínen, Nincs szükségem pihenésre, rendben vagyok. Ez van. Én mindig mindent beleadok, akkor is, amikor csalódást keltő és frusztráló helyzetben vagyunk. Tovább kell lépnünk. Megvannak a problémáink, és ezek nem tűnnek el azzal, ha nyersz egy futamot – utalt a múlt hétvégi szuzukai sikerre. – Folytatnunk kell a megbeszéléseket, és meg kell próbálnunk javulni."