Russell közeledik a hosszabbításhoz, de Verstappen mindent boríthat?

Magabiztosságot ad a bahreini remek szereplés. „Ez jelentette az igazi tesztet a számunkra. Tisztában vagyunk vele, hogy az autónk szereti a hűvösebb körülményeket, így a sanghaji és a szuzukai versenyképességünk nem igazán volt meglepetés, de Bahrein nagy kérdőjelet jelentett. De itt is erős hétvégét teljesítettünk. Ez remek hír a szezonra nézve."

A német alakulat a 2022-es szabályváltoztatások óta kétségkívül most van a legjobb helyzetben, ráadásul versenyzőfronton is elégedett lehet: Russell eddig szinte hibátlan teljesítményt nyújt az új szerepében is, és a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton helyére szerződtetett Andrea Kimi Antonelli is remekül kezdte az újoncévét, érvényes szerződéssel ugyanakkor még egyikük sem rendelkezik 2026-ra, amikor életbe lépnek a nagy szabályváltoztatások, amik új korszakot nyitnak a sportág történetében.

Míg Antonelli esetében nem volt meglepő, hogy mindössze egyetlen évre kapott kontraktust, csapattársa esetében kissé furcsán hat, hogy a csapat kivárta az utolsó évet, miközben a riválisok igyekeztek hosszú távon lekötni egyik, vagy mindkét pilótájukat. Russell még 2023 augusztusában írt alá hosszabbítást, egy időben az akkori márkatársával, Hamiltonnal a 2025-ös év végéig. Mint utóbb kiderült, a sportág legsikeresebb versenyzőjének számító brit szerződése 1+1 éves volt, ami teret nyitott előtte a Ferrarihoz.

Azt nem tudni, hogy Russell szerződése is hasonló kondíciókat tartalmazott-e, de az biztos, hogy immár az utolsó évébe lépett a csapattal, és egyelőre nincs túl sok hír arról, a felek mikor kötelezhetik el magukat a folytatás mellett. Az nem tűnik kérdésesnek, hogy a pilóta maradna, hiszen amellett, hogy a csapat jó formában nyitotta az évet, már most az egyik fő esélyesnek számít 2026-tól – azt rebesgetik, hogy a Mercedes remekül áll az új erőforrásokkal, ami döntő lehet az új érában. Ami a német alakulatot illeti, már nem ilyen egyértelmű a helyzet.

Köztudott, hogy a csapatfőnök, Toto Wolff már több kísérletet is tett rá, hogy elnyerje Verstappen kegyeit. Az osztrák az előző nyáron egyeztetéseket is folytatott a hollanddal, ám augusztusban egyértelművé vált a számára, hogy nem fog megvalósulni az együttműködés 2025-re. A pilóta aztán sorozatban megszerezte a negyedik vb-címét is, s úgy tűnt, ez biztosított a helyét a Red Bullban, amit követően Wolff már úgy nyilatkozott, lemondott Verstappen megszerzéséről.

Négy nagydíj elteltével azonban újra arról szólnak a hírek, hogy az egyéni címvédő nem fogja kitöltetni a 2028 végéig szóló kontraktusát a „vörös bikákkal", s akár már az idény végén csapatot válthat. Hogy mennyire nem alaptalan a hír, azt maga a tanácsadó, Helmut Marko erősítette meg, aki Bahrein után arról beszélt, nagyon aggódik amiatt, hogy a holland távozik, így minél hamarabb győzelemre képes autót kell a Red Bullnak biztosítania a számára, ha meg szeretné tartani.